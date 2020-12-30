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Московский листок

Насиловал ли Навальный корову?

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 0

путин навальный
Насиловал ли Навальный корову?

Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила для СМИ официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".

Деньги предназначались исключительно на цели этих организаций, однако Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели, в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК.

***

Какой, однако, этот Навальный злодейский мужик, оказывается... Правда, не очень понятно, зачем буквально вчера ФСИН обнародовала, что "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции"?

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Не вчера же "органам" стало известно, что Навальный большую часть пожертвований тратит на себя? Тогда зачем обнародовать претензии ФСИН на нарушение режима, что грозит Навальному куда меньшими проблемами, чем мошенничество в крупном размере?

Такое ощущение, что на Старой площади объявили тендер на наиболее эффектную посадку Навального, и теперь все соревнуются. Завтра Главная военная прокуратура объявит его иностранным шпионом, МВД обнародует факты домашнего насилия, а прокуратура на транспорте заподозрит в терроризме... Ставки-то повышаются. 

При этом уже ясно, что Навальный не приедет в Россию уже после обвинений ФСИН - может, конечно, прилететь перед самым Новым годом отметиться в уголовно-исправительной инспекции, но там-то его и сцапает Следственный комитет. Или ФСБ. Или МВД. Главное, чтоб не разорвали на фрагменты.

Нет, мы нисколько не сомневаемся в обоснованности и тяжести предъявляемых Навальному обвинений, а также обвинений, которые будут предъявлены в будущем. Да можно было б сразу начинать с изнасилования крупного рогатого скота со смертельным исходом. Никаких сомнений, виновен.

Но почему так много обвинений? Одного было б вполне достаточно... 



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