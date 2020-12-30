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Московский листок

Уходящий год стал самым тяжелым для россиян с 1991 года

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 0

Уходящий год стал самым тяжелым для россиян с 1991 года

Подавляюще большинство россиян (88%) назвали 2020 год самым трудным для страны с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-Центра".

65% респондентов заявили, что уходящий год более тяжелый, чем предыдущий для них и для их семей, - это самый высокий показатель с 1998 года.

50% респондентов назвали 2020 год плохим или очень плохим, хорошим - только 10%. Это рекордный показатель с 1998 года, когда о плохом годе заявили 65% опрошенных.

Почти половина опрошенных (47%) назвали 2020 год в целом неудачным, иного мнения придерживаются - 44%. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, неудачным — 29%.

Кроме этого, большинство россиян отметили ухудшение в общем уровне жизни (64%), работе образовательных (60%) и медицинских (57%) учреждений, возможности хорошо зарабатывать (59%), состоянии окружающей среды (44%) и отношениях со странами — членами НАТО (45%).

 



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