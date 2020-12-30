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Московский листок

Если у вас в жопе взорвался кипятильник, вы в российском СИЗО

Опубликовано 30.12.2020 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

фашизм тюрьма
Если у вас в жопе взорвался кипятильник, вы в российском СИЗО

Может кто-то не знает, в "фашистской" ФСИН по Иркутской области изувечили заключённого, Кежика Ондара, по национальности тувинца. Его, вероятно, избили и в задний проход вставили кипятильник, который там взорвался будучи подключен к электричеству.

Это обычная практика издевательств в Иркутском СИЗО-1, во всяком случае меня там запугивали подобной процедурой. Но так как к моему делу всё таки было сильное внимание со стороны СМИ и общественности в том числе иностранной.

Меня просто истязали избиениями и моральным давлением.

В свою очередь хочу сказать, что безусловно в этой истории на мой взгляд виноват начальник СИЗО-1 Иркутска, тот самый Макеев, который был начальником и когда там был я. Надеюсь он понесёт уголовное наказание, если окажется причастным к этим пыткам. Пока же ни начальник "пыточного" СИЗО полковник Игорь Макеев, ни начальник ГУФСИН Леонид Сагалаков не отстранены от исполнения обязанностей.

Сейчас ситуация осложняется тем, что в Туве на защиту своего земляка встают всё новые и новые граждане. А это уже чревато межнациональными конфликтами! Из Тывы каждый день выезжают машины в Иркутск с родственниками заключённых и инициативными группами, протест нарастает.

Так что есть огромная надежда, что кремль в этот раз сдаст всех садистов, которые многие годы издеваются над заключёнными!



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