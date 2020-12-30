Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 14 лет

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 0

Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 14 лет

В России установлен очередной рекорд вымирания населения, отбросивший демографию страны на десятилетие назад. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения России составила 574,8 тыс. человек. Больше потери были только в 2006 году, когда показатель естественной убыли достиг 687 тыс. человек.

За январь–ноябрь 2020 года, согласно статистике, в России умерли 1,881 млн человек - на 229,7 тысячи больше, чем годом ранее. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 80% прироста связано с пандемией коронавируса. По ее словам, жертвами пандемии в России стали 186 тысяч человек, что в 3,3 больше, чем официальные данные оперативного штаба. Она также отметила, что по итогам 2020-го увеличится показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы.

При этом рождаемость за данный период снизилась на 4,4%. Всего за 11 месяцев текущего года в России родилось 1,306 млн человек. Относительный уровень рождаемости — 9,7 детей на тысячу человек населения — стал минимальным с 2002 года.

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Из-за зарытых границ и обвала рубля их число уменьшилось на 2,5 млн человек с начала года.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом мальчике из Севастополя
Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом ...
28.12.2020
Рабочее самоуправление: направо кругом?
Рабочее самоуправление: направо кругом?
27.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство не успело потратить триллион рублей в 2020 году (0)
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами (1)
Если у вас в жопе взорвался кипятильник, вы в российском СИЗО (0)
Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 14 лет (0)
Уходящий год стал самым тяжелым для россиян с 1991 года (0)
Насиловал ли Навальный корову? (4)
Как всегда, ограбили самых бедных (0)
Никакого доверия существующим партиям крупного капитала! (0)
В Алматы бастовали работники стратегического предприятия (0)
Путин поздравил нас с новыми вытрезвителями (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Отказ Украины от российской вакцины. Кому выгодно: Зеленскому? Населению?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Гаражи и бани скоро могут пойти с молотка
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Случай изнасилования крупного рогатого скота со смертельным исходом
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чем обусловлено недовольство российских банков грядущим цифровым рублем?
Дарья Митина Дарья Митина: 98 !!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss