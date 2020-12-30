Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 14 лет

В России установлен очередной рекорд вымирания населения, отбросивший демографию страны на десятилетие назад. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения России составила 574,8 тыс. человек. Больше потери были только в 2006 году, когда показатель естественной убыли достиг 687 тыс. человек.

За январь–ноябрь 2020 года, согласно статистике, в России умерли 1,881 млн человек - на 229,7 тысячи больше, чем годом ранее. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 80% прироста связано с пандемией коронавируса. По ее словам, жертвами пандемии в России стали 186 тысяч человек, что в 3,3 больше, чем официальные данные оперативного штаба. Она также отметила, что по итогам 2020-го увеличится показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы.

При этом рождаемость за данный период снизилась на 4,4%. Всего за 11 месяцев текущего года в России родилось 1,306 млн человек. Относительный уровень рождаемости — 9,7 детей на тысячу человек населения — стал минимальным с 2002 года.

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Из-за зарытых границ и обвала рубля их число уменьшилось на 2,5 млн человек с начала года.