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Московский листок

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 1

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать россиян иностранными агентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила позволяют признавать "иностранными агентами" обычных граждан и организации без юрлица, которые занимаются в России любой политической деятельностью и получают зарубежную помощь. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

В законе также прописана обязанность НКО, которые занимаются политической деятельностью на иностранные деньги, регистрироваться в реестре.

Кроме того, журналистов при упоминании таких людей или организаций обяжут указывать, что им присвоен статус иностранных агентов.

Напомним, накануне Минюст России впервые внес физлиц в список СМИ-иноагентов. В список попали правозащитник Лев Пономарев, главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, журналист "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист "Радио Свобода" Сергей Маркелов и петербургская художница Дарья Апахончич.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну да
chvv написал 30.12.2020 13:05
Судя по тому списку что дал Гельман на форму-мск, на основе данных яндекса, в думе и правителсьтве до кучи иногантов, в том числе пишут и автор закона. Развернуться можно на полную. Некому разворачиваться, беда.
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