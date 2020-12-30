Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать россиян иностранными агентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила позволяют признавать "иностранными агентами" обычных граждан и организации без юрлица, которые занимаются в России любой политической деятельностью и получают зарубежную помощь. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

В законе также прописана обязанность НКО, которые занимаются политической деятельностью на иностранные деньги, регистрироваться в реестре.

Кроме того, журналистов при упоминании таких людей или организаций обяжут указывать, что им присвоен статус иностранных агентов.

Напомним, накануне Минюст России впервые внес физлиц в список СМИ-иноагентов. В список попали правозащитник Лев Пономарев, главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, журналист "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист "Радио Свобода" Сергей Маркелов и петербургская художница Дарья Апахончич.