Правительство не успело потратить триллион рублей в 2020 году

Правительство России не успело потратить около 1 трлн рублей из бюджета, или около 4% от предусмотренных в 2020 году расходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, все эти деньги будут перенесены на следующий год и направлены в том числе на вакцинацию населения.

Речь идет о неисполненных госконтраках (300 миллиардов рублей), не произведенных расходов силовых ведомств (140 миллиардов), целевых межбюджетных трансфертов регионам (70 миллиардов), а также о накопленных средствах (400-450 миллиардов), которые пойдут в резервный фонд.

Пол словам Силуанова, итоговые расходы федерального бюджета в 2020 году составят 22,8-22,9 триллиона рублей вместо предусмотренных скорректированной версией документа 23,8 триллиона.