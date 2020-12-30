Россия установила абсолютный антирекорд по количеству запусков ракет

В 2020 году "Роскосмос" провёл 17 пусков космических ракет, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, сообщает РИА Новости. Меньшее число наша страна осуществляла лишь на заре космонавтики в 1959-1961 годы, когда проводилось от 2 до 9 пусков ежегодно.

По числу космических пусков Россия уступила и США (44 пуска) и Китаю (33 пуска). Всего за 2020 год в мире было произведено 114 космических запусков.

"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет — резкое уменьшение (количества российских коммерческих пусков) <...> и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку. <...> Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков", - прокомментировал ситуацию глава Института космической политики Иван Моисеев.

Отметим, что такие "выдающиеся" результаты ни коим образом не сказываются на зарплатах сотрудников центрального аппарата "Роскосмоса". В 2019 году она составила в среднем почти 400 рублей. Сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заработал за прошлый год 44,1 млн рублей, что в 1,5 раза больше чем годом ранее и в 2,5 раза превышает годовой доход директора аэрокосмического агентства США NASA Джима Брайденстайна.