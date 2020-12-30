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Московский листок

Россия установила абсолютный антирекорд по количеству запусков ракет

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 1

Россия установила абсолютный антирекорд по количеству запусков ракет

В 2020 году "Роскосмос" провёл 17 пусков космических ракет, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, сообщает РИА Новости. Меньшее число наша страна осуществляла лишь на заре космонавтики в 1959-1961 годы, когда проводилось от 2 до 9 пусков ежегодно.

По числу космических пусков Россия уступила и США (44 пуска) и Китаю (33 пуска). Всего за 2020 год в мире было произведено 114 космических запусков.

"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет — резкое уменьшение (количества российских коммерческих пусков) <...> и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку. <...> Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков", - прокомментировал ситуацию глава Института космической политики Иван Моисеев.

Отметим, что такие "выдающиеся" результаты ни коим образом не сказываются на зарплатах сотрудников центрального аппарата "Роскосмоса". В 2019 году она составила в среднем почти 400 рублей. Сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заработал за прошлый год 44,1 млн рублей, что в 1,5 раза больше чем годом ранее и в 2,5 раза превышает годовой доход директора аэрокосмического агентства США NASA Джима Брайденстайна.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Митяй написал 30.12.2020 14:06
Дык, вставание с колен требует оромных ресурсов. Вот они и распихиваются по карманам эффективных манагеров. Кстати, РПЦ во главе с " пастырем" Гундяевым также немало перепадает, чтобы усердно молились за это самое распихивание всего и вся.
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