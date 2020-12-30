Как министр финансов Силуанов, то ли по недомыслию, то ли умышленно обманул Путина с индексацией пенсий работающих пенсионеров правительство пенсионеры 29 декабря президент страны Владимир Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Обсуждалась, в том числе, возможность возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексацию эту с 2016 г. по инициативе министра финансов противоправно прекратили, что привело к добровольно-вынужденному увольнению с работы многих работавших пенсионеров - работать стало невыгодно. До этого они через своих работодателей платили в виде страховых платежей взносы в Пенсионный фонд. Шмаков поведал Путину, что, прекратив индексацию пенсий работающим пенсионерам, бюджет выиграл порядка 70 млрд. рублей в год, но при этом теряет ежегодно порядка 500 млрд. рублей, которые уволившиеся пенсионеры платили в виде страховых взносов, и тем самым оплачивали пенсии неработающих пенсионеров и часть своих пенсий. Хотя было совершенно очевидно, что работающий пенсионер своими же страховыми взносами в Пенсионный фонд оплачивает и часть своей пенсии. Такая неспособность просчитывать последствия многих своих безграмотных решений присуща всем органам государственной власти всех уровней. Причем, делается это нередко в нарушение главного закона страны – Конституции России. Недавно, в октябре, президент поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Но министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам «не совсем справедлив, потому, что они получают и зарплату, и пенсию». Замечу, месячная зарплата министра финансов, по сообщению Минфина, в 2019 г. составила 1,73 млн. рублей, тогда как средняя пенсия пенсионера - 15 тысяч рублей, а зарплата работающего пенсионера немногим больше – порядка 20 тысяч рублей. По мнению главы Минфина, "справедливее будет помогать неработающим пенсионерам". Но работающие пенсионеры как раз и заняты такой благотворительностью. Этого либо неспособен, либо не желает понять и признать главбух страны, вводя в заблуждение президента. Так что утверждение министра иначе как лживым и циничным назвать не могу. Странно, что правительство пошло у него на поводу, информировав президента, что вопрос решен, и возвращаться к нему не будут. Глава профсоюзов Шмаков, однако, напомнил гаранту Конституции, что согласно основному закону страны - п.6, ст. 75 индексироваться пенсии должны регулярно, без деления пенсионеров на работающих и неработающих. Если человек свою пенсию заработал, то есть заслужил её тем, что на протяжении длительного времени вносил взносы в Пенсионный фонд, то выплата ему неиндексированной пенсии является противоправным деянием. Следует еще отметить, что согласно ст. 35 Конституции "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения". Пенсия и ее индексируемая часть являются имуществом пенсионера, которое не может отчуждаться государством. А согласно ст. 55 Конституции "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". Подзаконные акты, к которым относятся и постановления Правительства РФ, являются дополнением к федеральным законам. Поэтому решение правительства отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам нарушило также и эти конституционные нормы. Президент согласился, что в отмене индексации пенсий работающим пенсионерам есть «элементы несправедливости, связанные с … недостаточной индексацией». Хотя индексация пенсий она либо есть, либо ее, как сейчас в нарушение Конституции РФ, нет. Поэтому только частичная индексации пенсий также явится нарушением основного закона страны. Владимир Путин почему-то убежден, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, хотя Конституцией РФ он давно решен. Поэтому у меня складывается впечатление, что Антон Силуанов по указанным выше причинам повесит новую порцию отваренной им «лапши на уши» правительству, и, тем самым, «на уши» президенту страны. Ведь Антон Силуанов много лет не желает устранить более серьезной ошибки - в Налоговом кодексе, которой узаконен «теневой бизнес» с доходом порядка 30 трлн. рублей в год. Он выплачивается населением страны и из дохода бюджета, включая часть пенсий обобранных пенсионеров -----– подробности см. Из-за двух ошибок в Налоговом кодексе население и бюджет ежегодно лишаются десятков триллионов рублей https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3354... Так что, полагаю, члены правительства, которое в 2016 г. возглавлял Дмитрий Медведев, а нынче во главе - Михаил Мишустин, либо плохо учили в школе арифметику, либо не помнят ее. Ведь они убеждены, что выигрыш бюджетом 70 млрд. рублей в год от прекращения индексации пенсий работающим пенсионерам превышает ежегодные потери бюджетом 500 млрд. рублей, которые вынужденно уволившиеся пенсионеры прекратили платить в виде страховых взносов.



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