Путин разрешил приватизировать земли национальных парков

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли национальных парков. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. После чего эти земли смогут приватизировать физлица или юрлица. В законе уточняется, что подлежащие приватизации земли нужно будет внести в ЕГРН.

Порядок строительства на этих территориях определяется постановлением кабмина об особо охраняемой природной территории.

Ранее землю в нацпарках нельзя было отчуждать, а участки невозможно было ни приватизировать, ни арендовать, ни передавать в наследство.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 декабря. Совет федерации одобрил его 25 декабря.