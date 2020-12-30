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Московский листок

Путин разрешил приватизировать земли национальных парков

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 1

Путин разрешил приватизировать земли национальных парков

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земли национальных парков. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. После чего эти земли смогут приватизировать физлица или юрлица. В законе уточняется, что подлежащие приватизации земли нужно будет внести в ЕГРН.

Порядок строительства на этих территориях определяется постановлением кабмина об особо охраняемой природной территории.

Ранее землю в нацпарках нельзя было отчуждать, а участки невозможно было ни приватизировать, ни арендовать, ни передавать в наследство.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 декабря. Совет федерации одобрил его 25 декабря.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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прощайте последние столичные парки
Sigmund F. написал 30.12.2020 19:12
прощай Лосиный остров. И тд, и тп. Все суки застроят человейниками
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