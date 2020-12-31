Отсутствие карантина весной стоило шведскому народу 5000 лишних жизней

Недавно Ю. Мухин опубликовал статью, где призвал проф Гундарова признать, что вирус КОВИДа не выделен. То, что Ю. Мухин не понимает современной биологической науки, никого не интересует, ну кроме жертв ЕГЭ с их скудным умишком и КОВИД-диссидентов, которых нельзя переубедить. Ю. Мухин пишет для них, пишет то, что они хотят прочитать. Но тот же Ю. Мухин должен понимать, что если Гундаров признает фикс-идею Мухина, то ученые немедленно присвоят ему звание фейкового ученого, то есть фрика. Он и так то не очень ценится в своей среде, где не очень понимают, зачем ему, доктору наук ещё и кандидатская степень по философии. Мухин прекрасно умеет находить фриков в научной среде. Я ему уже показывал, кто такой итальянец, который тоже не верит в то, что вирус КОВИДа выделен.

Но самое важное не в этом. Важно то, что заключение о том, что вирус выделен есть не реальность, а научная модель, которая позволяет прогнозировать будущее лучше, чем другая модель, согласно которой вирус не выделен.

В жизни человек, как скопление растворов белков и других органических веществ с небольшим количеством твердых минеральных кристаллов имеет дело с волнами света, радиации, звуковыми колебаниями, давлением предметов окружающего мира на золь, в виде рецепторов. И никаких вирусов, бактерий, животных растений в окружающем мире нет, есть другие комки золей и белковых растворов, агрегаты целлюлозы (растения). Некоторые из них похожи друг на друга. Мозг человека, который по принципу работы похож на кусок железа и кристаллов - мы его называем компьютером. Мозг человека функционирует без всякой души. Он сам по себе гоняет электрические импульсы по мембранам состоящим из двойного слоя липидных молекул. Компьютер тоже гоняет электрические импульсы по своим кристаллам. Для этого нужно электричество (здесь я не буду углубляться в то, что такое электричество). Электричество дает компьютеру энергию, необходимую для того, чтобы заставить импульсы двигаться. Для человеческого мозга таким электричеством являются митохондрии, которые получают из крови глюкозу и жирные кислоты и создают АТФ, энергия которого необходима, чтобы гонять электрические импульсы. Мозг человека после рождения никакую душу не содержит. Это беспорядочное скопление клеток и их отростков. Я это сам видел под электронным микроскопом. Нет, конечно, во время эмбрионального развития какой-то начальный порядок создается. Без этого человек так бы и остался обезьяной. Далее другие комки белковых растворов, начинают новорожденного учить и он начинает перестраивать отростки своих нервных клеток так, что его мозг научается классифицировать окружающий мир. Если он видит заполненный воздухом под давлением шар из резины, то он обозначает его мячом, так его научили другие комки белковых растворов, обладающие мембранным компьютером в выросте тела, которую они называют головой.

Для чего я все это говорю? Для того, чтобы показать, что модель Ю. Мухина менее полезна, чем модель мирового научного сообщества, которая утверждает, что вирус КОВИДа-19 выделен и есть определенные навыки по его лечению и предупреждению.

Из модели КОВИДа следует, что маски полезны (уже имеются десятки научных статей, а не сплетен в интернете, идущих от фриков. Кому надо могу прислать [mironaaa@yandex.ru]), а перчатки нет, что специфических средств для лечения КОВИДа пока нет, хотя прием антикоагулянтов резко смягчает тяжесть заболевания, а антибиотики бесполезны если нет присоединения бактериальной инфекции, что карантин, даже наложенный, идиотами типа властей РФ, полезнее, чем жизнь в условиях пандемии без карантина. Любой человек, кроме жертвы ЕГЭ может в этом убедиться, посмотрев на график заболеваемости и смертности от КОВИДа в Израиле.

Там, когда начались занятия в школах начался экспоненциальный рост заболеваемости (смертность росла тоже, отставая на 10 дней). Как только был введен жесткий карантин, то заболеваемость упала в 20 (!!!) раз, через 10 дней упала и смертность. Но как только карантин сняли, началась третья волна.

Смерти в Израиле

Отсутствие карантина весной стоило шведскому народу 5000 лишних жизней, по сравнению с ситуацией в Финляндии, Дании и Норвегии Я об этом уже писал. Ю. Мухин не прав. Смертность в Швеции 824 человека на 1 млн, а в Финляндии 100 человек на 1 млн, хотя разница только в том, что шведы не вводили карантин. То есть, Финляндия введя карантин спасла 7454 человека.

Из графиков смертности по странам мира следует, что вторая волна ничуть не легче, чем первая, а в некоторых странах таких как Болгария, Австрия и Израиль много-много опаснее.

Смерти в Болгарии

Смерти в Австрии

Смертность во время второй волны чуть ниже первой только в некоторых странах, а в большинстве выше или такая же, например в Италии.

Смерти в Италии

Поэтому обитающие здесь на форуме кандидаты технических наук и специалисты в области фармацевтики, химии и биотехнологии в одном флаконе не правы или сознательно врут. С медицинской точки зрения, а не с точки зрения КОВИД-диссидентов, иммунитет к КОВИДу довольно короткий - максимум 6-8 месяцев, как и у других РНК-вирусов, например гриппа. Никаких надежд на так называемый коллективный иммунитет нет. Например, антитела к вирусу в Бергамо (город в Италии - самый пострадавший от вируса город мира) найдены после нынешней катастрофы только у 26%, у врачей Бергамо, а у жителей - у 13%. О 70% никто и не мечтает. Кстати, американские ученые, а не интернет-сплетники и сплетницы, признали, что смертность от КОВИД более чем в 10 раз превышает смертность от гриппа, не говоря уж о летальности.

Особенно интересны графики смертности в России, США и Бразилии. Они очень похожи - в этих странах в медицине бардак. Что касается Белоруссии, то там, судя по графику, в статистике смертей одна брехня.

Модель Ю. Мухина предлагает ничего не делать и дать возможность всем выболеть или умереть. Кстати среди моих знакомых в РФ было в начале много КОВИД-диссидентов, но как только у всех из них заболели родственники, они переквалифицировались “в управдомы,” то бишь в КОВИД-паникеров. Вообще странно. Ю. Мухина с тяжелейшим течением КОВИДа, судя по его потере сознания от высокой температуры, врачи спасли, а он на них обиделся за то, что они у него животик не пощупали.

Все это я говорю, чтоб ответить на главный вопрос, нужно ли прививаться. Решать читателям. Вероятность умереть от прививки равна практически нулю, а от КОВИДа - более процента. Вакцина не гарантирует от заражения. Да, вакцина не 100%, но она полностью блокирует тяжелое течение КОВИДа и предупреждает смертельные исходы.