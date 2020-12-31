Артисты в роли Путина и интеллектуалы

Поздравляя всех своих читателей и сторонников с Новым Годом, советую для поднятия настроения минут за 10 до 12 часов прослушать вот эту песню.

https://www.youtube.com/watch?v=5P6ADakiwcg&feature=emb_logo

Ну, а я заготовил маленькую, на 9 минут видеозаметку для начала Нового Года:

https://youtu.be/FjDFp4xJj0o

Как всегда, даю к этому видео дикторский текст.

«Начнём с интеллектуалов. Вот выдающемуся интеллектуалу, депутату Государственной Думы, координатору «Национального освободительного движения», полковнику запаса Евгению Фёдорову задают вопрос - жив ли путин?

(видеосюжет с Фёдоровым)

Обратите внимание на логику этого интеллектуала. Путин не потому настоящий, что сам Фёдоров оценил его фото и установил, что это одно и то же лицо – Фёдоров этим ответом признаётся, что он дурак и на такое сравнение не способен. И Путин настоящий и не потому, что ФСБ и СК России возбудили уголовное дело против клеветников, провели портретную или иную экспертизу, и установили, что Путин настоящий, - нет не поэтому. А потому Путин настоящий, что это в других странах кто-то обязан работать за депутата Фёдорова – обязан установить, что Путин не тот и сообщить об этом Фёдорову. А они не сообщают – значит Путин настоящий и кто в этом долге иных стран перед депутатами Думы сомневается, тот глупый конспиролог!

Интеллектуалу Фёдорову даже голову не приходит мысль о том, что если даже в других странах и видят, что вместо Путина приехал артист вместе с группой кукловодов, то почему иностранцы должны устраивать супермировой скандал, если в самой России Фёдоров вместе с остальными депутатами Думы признают в этих артистах настоящего Путина?

Вот так обстоит дело с исчезнувшим уроженцем Ленинграда, работавшим в КГБ, а потом слугой при губернаторе Ленинграда Собчаке, Владимиром Владимировичем Путиным, которого в 2000 году избрали Президентом России. Где-то в начале этого века В.В. Путин исчез и нельзя исключить, что он убит, а вместо него роль Путина играют артисты. Но попробуй скажи дураку о том, что вместо Путина он видит артистов, и в ответ услышишь вопли: «Конспирология! Конспирология!!».

В своё время баснописец очень точно заметил, что

У дурака одна методология -

В чём толку не возьмёт,

То всё – конспирология!

Этих артистов в роли Путина за эти 20 лет уже было много, их и сейчас несколько голов. В интернете часть из них получила свои собственные клички. К примеру, у этого артиста кличка «Банкетный», у этого кличка «Говорун», этот остался безымянным, у этого кличка «Дипломат», у этого – «Синяк», у этого – «Кучма», а это «Удмурт». Но ещё достаточно артистов своих кличек не получило, к примеру, вот этот рыболов.

Смотрите, вот у этих артистов, поздравлявших Россию с новыми годами, на фотографиях уравняли размеры от подбородка до кончика носа, разрезали фото пополам и совместили фотографии. И вот, что получилось.

Кроме этих артистов с кличками, ещё полно артистов пока безымянных, полюбуйтесь. Вот этот артист в 2018 году радуется, что туземцы американской колонии Рашка опять проголосовали за Путина на президентских выборах.

И то, что это артисты, а не Путин, знают все, кто с ними общается и подыгрывает им в их спектаклях, само собой, знают об этом и хозяева колонии под именем Рашка, - американские президенты. Вот покажите эти фотографии депутату Фёдорову, который утверждает, что если бы вместо Путина были двойники, то американцы об этом немедленно сообщили бы, надо думать, лично Фёдорову.

Но зачем американцам об этом кому-то сообщать, если они сами этими артистами и управляют?

Или вот 17 декабря 2020 года артист в роли путина проводил пресс-конференцию, и внимательные люди заметили у него большой и свежий шрам на горле. Такой шрам обязан был надолго лишить человека возможности говорить, но ведь «путин» весь год ни на день не исчезал с экранов телевизора и каждый день что-то говорил и говорил. Значит, вместо этого артиста на экранах были иные артисты, игравшие роль путина, не так ли?

По случаю пресс-конференции снова об артистах в роли Путина

А может это шрам от маски - от вот такой?

(видеосюжет)

Подчеркну - эти артисты играют роль Путина, а не роль президента. Реально исполнять обязанности президента им никто не даёт, достаточно сказать, что по Конституции России законы России вступают в действие только после подписи Президента, а уже много лет, после того, как путин исчез, никто законы России не подписывает - вот так.

Лицо, похожее на Путина, отчиталось, что опять всё хорошо

Мало этого, недавно было замечено, что этим артистам не дают и находиться в кабинете президента в Кремле, напомню, на месте, из которого, должно было происходить управление Россией.

Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?..

Для них построены несколько декораций президентского кабинета в нескольких съёмочных павильонах, в которых и проводятся съёмки как бы работающего президента Путина. Вот к примеру, на первый взгляд кабинет как бы президента, а на самом деле это две разные сцены в двух разных так сказать театрах, соответственно, совершенно разные декорации.

Вы видите, что стены этого фальшивого кабинета президента выполнены листами фанеры где-то в 2,5 метра высотой, и, как и полагается декорациям, совершенно нет потолка.

И, что особенно омерзительно, в этих павильонах снимаются с артистами и премьер, и министры, и губернаторы. Понятное дело, что эти люди за деньги, не только народ предадут, но и мать родную зарежут, поэтому вам лучше обратить внимание на многочисленную элиту России – на всех этих депутатов, политологов, журналистов и прочих блогеров, а особенно, на наших выдающихся борцунов с режимом – они почему вдалбливают народу, что эти артисты – это настоящий президент Путин, а кто в это не верит, тот глупый конспиролог? Потому, что сообщи они об этом народу и им не с кем будет вести отчаянную борьбу?».