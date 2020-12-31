Кадры не виноваты, виноват кадровик

Граждане, страны Советов, неужели вы действительно не смотрите пропагандистское телевидение? Надо обязательно смотреть для того, чтобы знать до какого развала в экономике власть будет много говорить, но ничего не делать. Надо нам реагировать и этого требует от нас Конституция.. В конце - концов надо отстранить действующую власть, чтобы сохранить государство.

В ночь на 25 - ое декабря смотрел В.Соловьёва. С.Кургинян, С. Михеев открытым текстом говорят, что Запад с поддержкой США не остановится пока не раздробит Россию примерно на 30 государств. И эта работа уже ведётся именно на нашей территории при этом США и Запад выделяют необходимые средства. Неужели нас это не беспокоит? Президент и правительство возможно пытаются противостоять, но эта системная операция стоит очень даже больших денег. А где их взять? Они есть, но расходуются совсем на другие цели. Например, президент присваивает звание генерала армии своему бывшему адъютанту и бывшему заместителю главы ФСБ, а сейчас действующему министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву. Это же стоит денег. И что он такого сделал, что получил повышени? Может потушил лесные пожары, которые бушевали почти год. С.Шойгу тоже присваивает генеральские звания молодым девочкам. Я снова вынужден повторить для непонятливых, которые думают, что за них всё решит дядя, что власть живёт совершенно в другой стране. Страну разворовывает власть, потому что уверовала в молчании народа.

Д.Курагин заменивший в Минобороне Е.Васильеву, которая украла 3 миллиарда рублей и наслаждается жизнью на свободе, став директорам Департамента имущества министерства украл 2 миллиарда рублей. Пока задержан с несколькими подельниками. Его заместитель Д.Суханов в бегах. И конца воровства в этом ведомстве нет. Да и сам министр не бедствует. А бедность в стране растёт. И майские 2018 года указы президента о сокращение бедности в два раза не работают. И спросить не с кого. Никто ни за что не отвечает, только все говорят кто допущен к СМИ об улучшении жизни. Но если указы и требования президента не выполняются то он должен покинуть пост, как не справившийся со своими обязанностями. Народ должен помочь президенту принять правильное решение. И новое правительство ничем не отличается от старого. Правительство решило выделить 15 триллионов рублей на снижение бедности до 2030 года, а почему не до 2050? Мишустин возможно тоже ничего не смыслит в экономике, только разбирается как ограбить народ на законных основаниях, взимая налоги. Очевидно эти триллионы раздадут бедным. Однако не всегда власть определяет кто беден, а кто прикидывается бедным. Подачки ничего не решают. Надо создавать предприятия или восстанавливать разграбленные Чубаисом и его подельниками. Создавать рабочие места на селе и прекратить вахтовый метод работы. Этот способ может применяться только в нефтяной и газовой отрасли при добыче. Нужно прекратить перемещение народа по стране. Именно по этой причине сёла вымирают.

И вообще кто подбирает министров? Их не видно и не слышно. Чем они занимаются, их народ даже не знает? Думаю набивают карманы пока народ молчит.

Растрезвонили по стране электронное перемещение денег с карты на карту или в банк и на карту. И вот за 2020 год народ через обезличку потерял 150 миллиардов рублей. Народ грабит власть через налоги и цены, тарифы, полиция и просто смотрящие тоже имеют миллиарды. И всё это с народа. В каждом регионе две власти, бывает и три и все хотят и имеют дворцы, и счета за бугром. Чиновники как - то ухитряются не попадать в ловушки смотрящим. Прежде чем внедрять карты надо было разработать такую защиту, которая подвластна только вкладчику. И везде страдает народ. Когда же этот беспредел закончится? Думаю при этой власти никогда.

Бывший сотрудник КГБ и очевидно ФСБ, а также бывший депутат думы Г.Гудков публикует отзыв об отравлении Навального. Им оказался сотрудник ФСБ К.Кудрявцев. Сейчас власть якобы прячет его в Белоруссии, хотя он по мнению Гудкова идёт на пожизненное. Я не согласен с Гудковым на счёт пожизненного. Геннадий, вы по нынешним меркам нормальный мужик, но надо думать прежде чем что - то писать на всю страну. Кудрявцев при погонах и он обязан выполнить приказ руководства. Фактически он солдат. А на пожизненное тянет тот, кто отдал приказ отравить определённого человека. Вот из - за таких товарищей, которые были при государстве, развращают народ. Возможно вашему комментарию большинство верят. Вы понимаете, что сами наносите вред народу и стране, и продляете жизнь кремлёвскому долгожителю. Отравление Навального имеет и побочные явления. Задержана и находится под следствием юрист ФБК Л.Соболь. Видите что происходит в стране? Власть внаглую, не боясь никого и ничего арестовывает всех кто по её мнению не то говорит и не важно юрист это или простой человек. Все должны петь песенку Кремля.

И вот нарисовался ещё один умник. М.Решетников пишет о причинах роста цен. "Рост цен произошёл по причине снижения урожая, ослабление рубля, и роста мировых цен на продовольствие". Спасибо, Максимушка, что сказал правду, а то ведь народ не знает почему растут цены. Кто подбирает министров? Его надо гнать поганой метлой. Максим, народ знает причину роста цен без вашего бестолкового повествования. Вы что на большее не способны? Почему снижена урожайность? Ведь президент и не только уже два года талдычат, что АПК развивается опережающими темпами. Они врут или как? Тогда расскажите об этом народу и попросите его, чтобы он помог вышвырнуть врунов на помойку. Или рост АПК судят только по росту урожая скотской пшеницы? Более того часто по телевидению можно слышать, что падение рубля благоприятно сказывается на производстве и в банковской системе. Кто и по этому вопросу врёт? Какое отношение мировых цен имеет к внутренним ценам в России? За границу продавайте по тем ценам, которые вас устраивают, народу на это наплевать. Но внутри страны думайте не о загранице а о собственном народе. Вы забыли, что простой смертный более 20 тысяч рублей не имеет зарплаты или судите по себе?

Читатель, смотрите что пишет Чубаис на новом месте. Он считает что во всём виноват не он, а народ. Я Чубаиса ненавижу, но в этой фразе он прав. Именно народ допустил либеральную власть к управлению страной. За 20 лет она вросла во власть так, что сковырнуть её сейчас не так просто. Она приняла для этого соответствующие законы. А что народ? Он согласен со всеми действиями власти и по тихому уходит в мир иной.

Вышла газета "АиФ" № 52 в которой помещена статья "На сколько подорожают услуги ЖКХ?". Комментировать не буду, почитайте сами, но рост меньше 3,2 % нет. Есть рост и на 14 %. За 15 лет коммунальные тарифы выросли на 186 %. При этом правительство на своём сайте сообщает, что возможно в 2021 году падение зарплаты на 11 %. А мы продолжаем ждать с моря погоды. Ждите скоро без штанов останемся.

Смотрите, что происходит в Израиле. Больше месяца народ митингует за отставку Нетаньяхи, которого подозревают в коррупции и полиция не вмешивается. Плохо, что у нас в стране нет оппозиции. Всех власть купила. Надо было иметь пропагандистов Ленинского склада в армии, полиции и других силовых ведомствах. Деньги затмили всё в стране и стали идеологией, только об этом власть молчит. Сентябрьские 2021 года выборы в думу покажут куда пойдёт страна в последующие годы. Комментировать нет смысла. А Голикова отдыхает в Монако. Это для размышлений.