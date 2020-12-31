Больше миллиона нищих пенсионеров еще и должны по кредитам

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщает ТАСС.

Как отметили в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций".

По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".

В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.

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Банки любят кредитовать пенсинеров - у них есть пенсия, то есть стабильный доход, с которого можно что-нибудь, да взыскать. Причем, в отличие от работающего, даже со стабильной и хорошей зарплатой, пенсионер свой доход потерять не может, его из пенсионеров уволить может только смерть. В общем, годный клиент.

Естественно, никого не волнует, что минимальная пенсия (а большинство пенсионеров получают именно ее) рассчитывается исходя из прожиточного минимума, то есть лишившийся даже части своей пенсии человек просто не выживет без посторонней помощи.

Но кого это волнует? Раньше помрет - раньше разгрузит Пенсионный фонд.

При этом Минфин в уходящем году отчитался, что так и не смог потратить из выделенных в бюджете средситв более триллиона рублей! Это в 10 раз больше, чем содрали приставы с униженных и оскорбленных в этом году. Так покройте долги граждан, упыри!

Ну и с гнусной практикой наложения взысканий на пенсии надо кончать! Это убивает людей, и никакими поступлениями в бюджет оправдать такое нельзя!

И все просто - запретить ФССП взимать долги с пенсий. Вообще! И сразу, кстати, уменьшится число безнадежных должников по кредитам - в обеспечение долга перестанут принимать последние гроши, и только-то. Банки как-нибудь переживут, а пенсионеры - выживут.

Но кому адресовать такие простые предложения? Кабинету упырей Российской Федерации?

А.Б.