О современных формах классовой борьбы

Принципиальный разговор состоялся на днях с менеджером среднего звена. То есть, один товарищ, работающий на базе отдыха, пригласил автора в гости (рекреационный комплекс по-нынешнему, но все едино). Мы просматривали «трубу» за ужином, и наткнулись на ролик «Царьграда» https://aurora.network/articles/6-jekonomika/87153-jekonomika-rossii-stanovitsja-kladbishhem-no-v-tsb-jetomu-rady Если коротко, то Пронько выступил настолько эмоционально по поводу идиотской политики Центробанка, что разговор об экономике завязался волей-неволей.

Вот тут-то менеджер за соседним столиком и вклинился. Мол, вы, «совки», умели только воевать и репрессировать типа ВПК и КГБ, а с экономикой не справились. Поэтому Советский Союз и рухнул. А вот Силуановы-Набиуллины хоть и не семи пядей во лбу, но держат рубль конвертируемым. А раз так, качественный продукт не получить без конкуренции и проигравших в ней. Мол, работать надо хорошо, тогда и не будет проблем.

Да и пес с ним, и оный был фактически послан, разве что вежливыми словами; но уже вся путинская кодла надоела с подобным пиаром. Таковая, видите ли, представляет из себя эффективный менеджмент, а другие на улицу прогуляться вышли. Но тот же Сечин приходит к Путину, и получает освобождение от налогов и дотации из бюджета. А вот настоящий предприниматель не может получить обыкновенный кредит. И это честная конкуренция?!.. Это поганая монополия!

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С одной стороны, и «левые» нытики по старому Союзу надоели трудящимся. К примеру, автор задает один и тот же вопрос в соцсетях в таком случае – так вы хотите восстановить Советский Союз БУКВАЛЬНО?.. Да или нет?.. И позиция оных начинает плыть подобно нокдауну. Или исчезают просто-напросто; или говорят, что нужен обновленный Союз. Но второй хук доканывает окончательно. А что это такое, позвольте спросить?.. И столь беспомощная бодяга начинается в ответ, что остальные читатели прозревают волей-неволей. То есть, фактический монополизм в виде прошлого бюрократизма просматривается все равно, и хрен редьки не слаще.

Но более того, когда автор предлагает Федерацию Советских Республик (ФСР) с производственным самоуправлением и обязательными ТОС, то разница вылезает наружу окончательно. Оказывается, или оппонент продолжает быть сторонником прежнего Союза, но уже исподтишка; или, хуже того, мурло мелкобуржуазного прихлебателя и шовиниста вырисовывается все более.

Это к тому, что настоящая и справедливая конкуренция возможна только в условиях ФСР. А хоть реакционные реставраторы, хоть нынешние охранители - одного поля ягода. И вот почему зюгановщина снюхалась быстро с путинщиной.

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Даже возьмем такую любимую сферу зюгановских «державников» и путинских «либералов», как финансы. Мол, радикально левое быдло не разбирается в таких тонких материях; поэтому слушайтесь и повинуйтесь.

А что тут понимать-то?!.. Не надо надувать щеки и заводить рака за камень. Менеджмент сырьевых компаний до того развращен и бездарен, что не может существовать без периодической девальвации рубля. Девальвация, в свою очередь, выигрывает копейку, но проигрывает рубль; и бардак продолжается по спирали вниз. Вот и все «тонкие материи».

Если бы рубль держался и даже крепчал по постоянной продаже резервных валют, то возросшие внутренние затраты сырьевых компаний, с одной стороны; но с меньшими доходами от экспорта, с другой стороны; не заставили бы себя долго ждать с соответствующими потерями налогов и бюджета. Но главное, госкорпорации и сырьевые компании начали бы задирать внутренние цены для компенсации потерь. А это недовольство народа и политический риск, да с нынешним и без того низким рейтингом единоросов.

Конечно, крепкий рубль помог бы отчасти платежеспособности населения и агропромышленным компаниям; но МРОТ и «зарплаты» настолько отстают от нормального уровня, что рост монопольных цен обгонит в разы. А на всякие антимонопольные органы в нынешних условиях тьфу, и растереть. Те же дружки Путина в виде Ротенбергов-Тимченко пожалуются оному, - мы ж твоя надежа и опора, - и даже энергичный антимонопольный глава получит по башке; а уж нынешний новичок (Шаскольский, кажется) будет молчать и подавно.

А Силуанову с Набиуллиной – им что, больше всех надо?!.. Оные не относятся к числу революционеров никоим образом. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот дохлый МРОТ и девальвация рубля и продолжаются даже при больших резервах. А Хазины-Пронько ходят как мешком ударенные и не понимают, почему рубль не поддерживается; и почему мало рублевого долга с подконтрольными рисками, длинными сроками и соответствующими инвестициями. Кстати, отсюда и малая монетизация с низкими мультипликаторами, и пятое-десятое.

Итого. Периодическая девальвация происходит, потому что крепкий рубль обескровит «кубышку» по оплате подешевевшего экспорта; обессилит сырьевые компании; и сожмет налоговые поступления в бюджет. Но главное, и в чем вся загвоздка – все это сделает гораздо быстрее, чем прибавит по росту промышленного экспорта. Гораздо быстрее! А если внутренние цены полезут вверх для компенсации с соответствующей быстрой инфляцией, что в лоб, что по лбу, и все равно социальный и политический карачун.

Да все просто, если смотреть с марксистской точки зрения. Все дело в вопиющей КЛАССОВОЙ бездарности буржуазного менеджмента сырьевых компаний и всего режима. Говоря образно, но коротко, крепкий рубль не возбудит слабый путинский организм, а угробит окончательно подобно чрезмерному допингу. Поэтому Маркс был тысячу раз прав, когда назвал свое учение политической экономией. В реальной жизни оторвать одно от другого невозможно.

***

Но в том-то и принципиальная разница, что ФСР, будучи созданная социалистической революцией, ВЫДЕРЖИТ этот стресс! Она осилит перелом от сырьевых производств к агропромышленным производствам, и о чем подробнее ниже.

Во-первых, плата за ресурсы, рассчитанная коэффициентами по труду, фондам и так далее согласно оптимальному плану, выровняет экономические условия. Это можно сделать тем более с нынешней информатизацией. Вот где вычислительная техника заждалась своего звездного часа. К примеру, не нужна дорогостоящая суета со многими формами внутреннего бенчмаркинга и промышленной разведки, и когда общенародная собственность предоставляет патенты, нормативы и информацию в договоренных формах сразу и обязательно. А отсюда и коэффициенты производительности и зарплат встают на твердую почву. Следовательно, неплатежеспособность будет уже полезной и честной, передавая активы от неэффективных трудовых коллективов эффективным. А реальное экономическое соревнование будет рушить зачатки монополизации снова и снова; и цена и качество продукции будут на высоком уровне.

Но, во-вторых, сама структура советской федерации помогает даже в мировой конкуренции. Даже международная конкуренция со всякими «Майкрософт» и «Тойота» будет успешной, и как бы ни балаболили «либеральные» Смердяковы.

К примеру, индивидуальный предприниматель знает лучше всех о достоинствах зарубежного продукта по сравнению с отечественным (и о недостатках, кстати). Он продает тот и другой продукт с утра до вечера; старым и малым; мужчинам и женщинам; и уж его учить не надо. Поэтому он сообщает своей ассоциации или кооперативу, предоставившему субподряд, что и почему чуть ли ни в ежедневном режиме; те давят на ТОС, переизбираемый по щелчку пальцев; район, боящийся силы ТОС по такой же причине, давит на советскую республику; та на федеральный центр по необходимости – и создать точную и выверенную стратегию по импортозамещению, где это выгодно; и даже для последующего экспорта; не составляет особого труда.

И что немаловажно, неописуемый бред с «разделением властей» между министерством финансов и центробанком заканчивается.

Для сравнения и ныне, мол, если не будет «разделения», то правительство в тайне от депутатов или президента наделает долги, и заставит подчиненный центробанк обеспечить станком с последующей инфляцией. А вот независимый центробанк якобы подаст голос тем же депутатам или президенту, и бла-бла-бла. Да нечего дурочку валять! Правительство – это кто?!.. Это победившая партия в парламенте. То есть, большинство депутатов. И президент из членов или симпатизантов победившей партии в огромном большинстве случаев; и сам глава Центробанка; и чтобы ни вякали «объективные» СМИ. Следовательно, сама власть и осуществляет инфляцию-девальвацию для эксплуатации трудящимся. А операция прикрытия с «разделением» задумана лишь для того, чтобы за сегуна отвечал самурай. Если народ возмутится, якобы своевольные и независимые министр финансов или глава центробанка будут уволены почти с искренним чувством победы демократии, и все продолжится по кругу. И многие лохи ловятся на эту удочку до сих пор.

Поэтому никаких «разделений» и президентов. Никакого обмана. А правительство подчиняется лишь съезду депутатов и его постоянному меньшинству в виде президиума. И мощь советских республик с производственным самоуправлением позволяет собрать внеочередную сессию неосвобожденного большинства почти мгновенно с последующими перевыборами и наказанием хоть всего президиума, хоть правительства. Все! Дешево и сердито. И тогда центробанк должен быть лишь департаментом министерства финансов для быстрой, слаженной и комплексной работы. Вот что такое настоящие и демократические финансы, но что и является сутью ФСР. Но отсюда и международная конкуренция будет поддерживаться на высоком уровне крепким рублем, и далее по списку вплоть до станка с мировой резервной валютой для передачи детям. Лучшего подарка на свадьбу и не найти.

Можно было бы продолжить, что и внешняя разведка для добывания технологических и прочих секретов работает гораздо эффективнее в результате советской демократии; так как подконтрольное депутатам правительство надает по шее самым чувствительным образом в случае чего, и никакой президент не прикроет. Нирвана безответственности методом лавирования между боссами уже не прокатит; и что еще одна весомая копейка в копилку успешной международной конкуренции. Но сказанного уже хватает для принципиального понимания вещей.

***

«Либералы» и «державники» любят щеголять менеджерской и финансовой терминологией. Как начнут об статьях бюджета да опционах с фьючерсами, поди ж ты. А что ж народ живет хуже и хуже?!.. Да по простой и классовой причине. МРОТ – дер.мо. Налоги – дер.мо. А вот об этом и самом главном – фактический заговор молчания.

К примеру, бардак с налогами – больше на бедных, меньше на богатых – приводит к растущим рискам по спросу и производству, отсюда к идиотизму больших резервов с тяжелым оборотом долга, отсюда к изъятию средств из экономики, и далее по списку и спирали вниз. Про техническую казуистику нивелирования рисков хеджированием болтовни море. А про сами риски – «откуда ж они взялись» в результате неправильного налогообложения – ни-ни. Молчок. Но тогда хоть удавись; но инфляция и девальвация со стратегической пробуксовкой экономического роста будут появляться снова и снова. Какая уж тут успешная международная конкуренция с мировой державностью и прочее. Как бы ноги не отбросить.

Поэтому классовая сущность одна и та же. Трудящиеся против буржуев. И лишь формы этой сущности осовременились. Если раньше, и с золотым паритетом, народ боролся против грабительского налогообложения в целом и общем – и чему примеры от постоянных восстаний крестьян до штатовских отцов-основателей – то сейчас надо бороться и с хронической девальвацией и инфляцией. Ах, да, «медный бунт» был именно в России, и что было чуть ли ни первым восстанием против фактической девальвации в новой истории. Тем более! Мы начинали, нам и продолжать. Потому что подобное бедствие в нынешних условиях стало постоянным, тяжелым, опасным, чудовищно грабительским и нагло вопиющим.

Отсюда и необходимость социалистической революции именно в форме ФСР. Сделать девальвацию подобно нынешнему беспределу будет нонсенсом; а фактически невозможно. Президиум Верховного Совета с подчиненными только ему судом и прокуратурой посадит таких «умников» в правительстве сразу в тюрьму; а то и отправит в расстрельный коридор. Но даже если сам Президиум не мясо, не рыба – тогда мгновенная внеочередная сессия на базе советских республик и фабзавкомов с СТК, и в тот же коридор для компании. А оно надо управляющему штату?!.. Риторический вопрос. Так что тема девальвации, если уж прижмет в исключительных случаях, будет обсуждена в постоянных комиссиях и на сессиях съезда депутатов до мелочей. Но отсюда экспортно-сырьевые производства потеряют свое могущество - а агропромышленные и научно-производственные, наоборот, приобретут. Ну так, и замечательно.

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И вот что такое формы современной классовой борьбы. К борьбе против бездарного налогообложения и мизерного МРОТ должна добавиться непременная и широкая борьба против девальвации и инфляции. Ныне одно неотрывно от другого по ущербу для народа.

А вот здесь-то и возникают идеологические и политические сложности. Бестолковщина, и то мягко сказано, некоторых «левых» просто поражает. Они сами не знают, что хотят в лучшем случае; или продолжают тащить назад в худшем. Этакая ерническая, но меткая поговорка существовала в свое время – как ни собираемся, получается КПСС. Так и здесь. Что ни предлагается – получается буквально прежний Советский Союз. Но современный рабочий класс с трудовой интеллигенцией за этим не пойдет. Бессмысленно и реакционно, так как надо идти вперед.

Поэтому только федерация поголовных советских республик с производственным самоуправлением в виде фабзавкомов и СТК, и с развитым территориальным самоуправлением с обязательными ТОС, создаст не только высокий МРОТ на базе умных налогов и пошлин – но и защитит от девальвационных и инфляционных уменьшений. Одно без другого не существует для сохранения достойного семейного бюджета.

А сырьевые и олигархические якобы менеджеры – лесом. Самым зеленым лесом. Все это эксплуататорская банда и наглая бестолочь. Долой их, и вся недолга.