Зеленский принял закон, который позволит РФ объявить войну Украине

Суда под флагом России теперь не смогут ходить по украинским рекам, гласит подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О внутреннем водном транспорте».

Документ запрещает входить во внутренние водные пути Украины «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора».

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Насчет Днестра и Днепра - это внутреннее дело Украины. Что по мне, так если государство ограничивает судоходство в своих внутренних водах, это его клинические проблемы. А на месте "государства-агрессора" я бы еще и поддержал инициативу Киева, и закрыл для украинских судов Керченский пролив - закрываться, так полностью. И Дон с Волго-Донским каналом перекрыть для украинских судов - нечего им делать в водах государства-агрессора.

А вот с Дунаем проблемы, поскольку это признанная международная транспортная артерия со свобоным режимом судоходства - с 1616-го года, когда еще Османская империя заключила соотвествующий договор с Австро-Венгрией - тогда проще было с числом субъектов международного права, две империи договорились, и порядок.

На сегодня режим судоходства на нижнем Дунае регулирует "Конвенция о режиме судоходства на Дунае", которую подписали Союз Советских Социалистических Республик, Народная Республика Болгарии, Венгерская Республика, Румынская Народная Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Чехословацкая Республика и Федеративная Народная Республика Югославии.

В частности, там говорится:

"Глава I Общие положения

Навигация на Дунае должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового судоходства. Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же государства.

Статья 2

Установленный настоящей Конвенцией режим распространяется на судоходную часть реки Дунай от Ульма до Черного моря через Сулинское горло с выходом к морю через Сулинский канал".

В общем, все понятно. Разве что часть обозначенных государств суегодня не существуют, но РФ по конституции правопреемник СССР, а Киев нигде не сообщал, что больше не будет исполнять договоры, подписанные УССР - членом ООН, чье место в организации занимает сегодня Украина.

Может ли Россия принудить Украину исполнять ее собственные обязательства?

Может, но только силой.

Для этого судно под флагом РФ, идущее, скажем, в Вену, должно быть задержано украинской стороной согласно новому закону, подписанному Зеленским. А идущий следом боевой корабль с морской пехотой на борту обязан освободить захваченное украинскими пиратами российское судно. После чего объявить Украине войну как положено, уведомив ООН, объявив целью войны принуждение Киева обеспечить свободное судоходство по Дунаю.

После ликвидации т.н. "флота" Украины и оставлении российских гарнизонов в украинских придунайских портах, с целью обеспечения свободного судоходства, войну закончить.

Так поступила бы великая держава. А как поступит Москва, легко можно догадаться - проглотит...

А.Б.