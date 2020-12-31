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Московский листок

Мэр Собянин научил нас, как правильно отмечать Новый год в одиночестве

Опубликовано 31.12.2020 в разделе комментариев 0

собянин мэр новый год
Мэр Собянин научил нас, как правильно отмечать Новый год в одиночестве

Ну что, дорогой, ты уже накатил или собираешься - купил, расставил в холодильнике и ждешь, когда начнется... А вот мэр Москвы Сергей Семенович Собянин думает не об выпить и дать кому-нибудь по морде, а чтобы ты, имярек, культурно встретил Новый год. И дает тебе разные полезные советы, как в замечательном городе, который устроил тебе лучший мэр (прежний теже был "лучший", но потом утерял доверие), потратить с пользой время, которого у тебя навалом, и деньги, которых у тебя нет.

Мэр сообщил на портале мэра Москвы, что современные технологии позволяют культурно развлекаться и просвещаться не выходя из дома. Хотя... Вот как выпить на троих или потрахаться на четверых, если из дома никто не станет выходить? Неувязочка. Хотя, конечно, можно как Дзюба, у экрана... Но не всем нравится. Наверно, с развитием технологий нравиться будет всем, кроме извращенцев, которым по-прежнему нравиться не будет.

Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына организует мастер-класс по ваянию. Также пользователей научат делать из шерсти пару маленьких валенок. Странно... Может, органичней было бы научить заваривать чай? Ну или кипятить воду при помощи двух бритвенных лезвий. Увлекательно.

В Государственном музее обороны Москвы можно будет нарисовать этюд по мотивам картины художника Николая Глущенко "Предновогодняя Москва 1941 года. Бульварное кольцо". С какой стати на праздник?.. Мы к чему готовимся? Навального из Германии встречать?

Также москвичи могут поучаствовать в мастер-классе по постановке сказки "Заюшкина избушка" в жанре театра теней. Это не иначе про реновацию что-то...

Ранее столичные власти призвали москвичей воздержаться от посещения многолюдных мест в новогодние праздники. То есть в магазин тоже нельзя. Сиди трезвый и рисуй этюд по мотивам. Когда надоест, можешь подзюбить малость, и снова за мольберт... Счастливого Нового года!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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