Путин поздравил с запасом

Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны: первыми поздравление президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступил в 15:00 по московскому времени. То есть, в эпоху интернета - совершенно бессмысленное мероприятие, гонять один и тот же ролик 10 раз в каждом часовом поясе. Кому надо, посмотрел сеще в обед, кому не надо - расскажут...

Это новогоднее обращение Путина стало самым длинным, речь продолжалась 6 минут. Видимо, соскучился, дефицит общения... Ну не с Песковым же ему разговаривать?

Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Не очень понятно, мы за это должны благодарить Путина или нам должно быть стыдно перед ним - не оправдали высокого доверия...

Путин выразил уверенность, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, и Россия сможет полноценно вернуться к решению своих задач. А каких задач - не сказал... Ну правда, какие у России задачи? "Жила бы страна родная, и нету других забот"? Ну так это про СССР было, а РФ не из этой песни.

Ну, главное у Путина все в порядке.

А.Б.