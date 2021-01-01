Какой-то недобрый Дед Мороз из Путина получился

В России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум: с 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля.

Хорошо?

Для тех, кому пропорционально с ростом МРОТ поднимают зарплату - хорошо. Остальным не очень.

Например, накануне Нового года в разговоре с главой ФНПР работающай пенсионер Путин "обещал подумать" над индексацией пенсий и работающим пенсионерам.

Сейчас логики в индексации пенсий маловато - тем, кто вообще не имеет никаких доходов, индексируют до минимального уровня, на который можно как-то прокормиться. Остальным нет. Людей стимулируют ничего не делать и сидеть дома, хотя для экономики это, кажется, не очень. Да и продолжительность жизни активных пенсионеров повыше будет...

И зачем они экономят?

Как министр финансов Силуанов, то ли по недомыслию, то ли умышленно обманул Путина с индексацией пенсий работающих пенсионеров

Не говорю уже о Европе, где начали экспериментировать над безусловным доходом, но зачем держать людей впроголодь? К чему их стимулировать, если экономика падает, а производство не растет?

Получается, что государство формирует целиком фискальный бюджет, хотя нормой является и получение дохода с предприятий в госсобственности. Но у нас передаются из государственной подведомственности даже те предприятия, где полное госуправление необходимо - да хоть вытрезвители, и те создаются теперь как частно-государственные партнерства.

Путин поздравил нас с новыми вытрезвителями

В итоге государство облагает граждан по полной программе, когда они уже точно не могут платить. Но и само нагребает под себя столько, что не в состоянии потратить даже сформированный им же бюджет - триллион остался непотраченным...

Как всегда, ограбили самых бедных

А пенсионерам набросить копейку - никак. Даже долги списать невозможно...

А.Б.