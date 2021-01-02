Ещё раз о жилищном вопросе

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались»,— сказал господин Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину». («Коммерсантъ», 23. 12. 2020).

Что сказать по этому поводу жителям аварийного жилья (и не только жителям аварийного жилья, но и десяткам миллионам наёмным работникам, ютящихся в лачугах, или вообще не имеющих своего жилья, и поэтому вынужденных тратить значительную часть своего скудного заработка на съём жилья у частных собственников жилья)?

Уже теперь во всех крупных городах РФ достаточно добротных жилых домов, принадлежащих местным и центральным властям, чтобы тот час решить проблему аварийного жилья посредством государственно-социального использования этих домов; просто предоставить в этих домах квартиры жителям аварийного жилья на условиях социального найма. Кроме того, прямо сейчас можно помочь многим наёмным работникам решить свою жилищную нужду посредством предоставления им, опять-таки на условиях социального найма, пустующие месяцами и годами квартиры в жилых домах, которые принадлежат так называемым инвесторам, т.е. спекулянтам жильём. Но для этого пришлось бы отобрать у этих инвесторов эти дома. Теоретически государство понимает необходимость и справедливость такого решения жилищного вопроса. Однако на практике у него не хватает смелости, так как это было бы покушением на святую святых капиталистического (буржуазного) общества – частную собственность на землю и средства производства!

В капиталистическом обществе жилищный вопрос решается совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос: «делание денег» – это конечная цель всякой деятельности, а получение капиталистом прибавочной стоимости выступает как движущий мотив и конечный результат производства. В капиталистическом обществе жильё строится не потому, что является необходимым условием человеческой жизни, а потому, что жилищный инвестор, т.е. спекулянт жильём, делает деньги. Строить жильё, чтобы продать его как можно дороже, чем стоит его строительство, – это единственная цель строительства жилья при капитализме. Если жильё не удаётся продать с прибавочной стоимостью (что является постоянным явлением), то хотя это жильё и готово для проживания, оно пустует годами; а продать жильё не удаётся именно потому, что у основной массы покупателей жилья – наёмных работников – не хватает и не может хватать денег на покупку жилья. При таком положении дел с построенным жильём, когда основная масса покупателей жилья не то что практически, но даже теоретически не в состоянии выкупить всё построенное жильё, жилищный вопрос не имеет никакого решения; всякие попытки стимулировать продажу жилья ипотекой неизбежно оборачиваются кризисом. Доказательство – все крупнейшие города мира: Москва, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рио де Жанейро, Мехико и т.д., где десятки тысяч квартир, особенно шикарных, пустуют месяцами и годами, между тем как десятки и сотни тысяч трудящихся бедняков ютятся в лачугах (даже в трущобах) или не имеют своего жилья, вынуждены снимать койко-место в, так называемых, хостелах. Даже в том случае, когда капиталистическое государство предоставляет беднейшим слоям населения жильё на условиях социального найма, – даже в этом случае капиталистическое государство, этот «благодетель», выколачивает из бедняков деньги путём постоянного повышения квартирной платы.

Но это ещё не всё. Буржуазия, т.е. класс капиталистов, использует жилищный вопрос не только для того, чтобы выколачивать деньги, но кроме того ещё с политической целью.

Наиболее дальновидные лидеры буржуазии всегда направляли свои усилия на увеличение числа мелких собственников, чтобы создать себе армию против пролетариата, т.е. наёмных работников, лишённых всякой собственности на средства производства, не обладающих ничем, кроме собственной рабочей силы. Так, французская буржуазная революция 1789 года раздробила крупную феодальную и церковную земельную собственность на мелкую парцеллярную собственность и создала, таким образом, класс мелких земельных собственников, ставший с тех пор самым реакционным элементом общества и постоянным препятствием для революционного рабочего движения.

Нечто подобное проделала новоявленная российская буржуазия. Сразу же после реставрации капитализма в СССР она издала закон о приватизации жилья и земли именно с тем, чтобы создать класс мелких частных жилищных и земельных собственников как защитника крупной частной собственности. И этот закон сработал с таким успехом, что в настоящее время почти все бывшие советские трудящиеся являются мелкими частными собственниками квартир и небольших участков земли.

Что получили бывшие советские трудящиеся, а сегодня наёмные работники, от того, что стали частными собственниками квартир и небольших участков земли, которые они получили от Советской власти бесплатно? Кроме налога на частные квартиры и небольшие участки земли (т.е. платить дань государству за право жить) и возможность совершать со своими квартирами и небольшими участками земли всевозможные сделки, которые опять-таки облагаются налогами, ничего. Между тем всякие сделки постоянно порождают конфликты, в которых каждая конфликтующая сторона фанатично защищает своё частное право на спорную частную собственность. Это последнее обстоятельство приводит к тому, что те наёмные работники, которые являются частными собственниками квартиры и небольшого участка земли, защищая эту свою мелкую частную собственность (как собственность вообще) от посягательств на неё как от других частных собственников, так и от государства, фактические защищают и крупную, т.е. капиталистическую, частную собственность, не понимая, что, тем самым, защищают своего душегуба и эксплуататора – капиталиста. Мелкая частная собственность наёмных работников является талисманом, при помощи которого капиталисты держат их в своей власти, предлогом, которым они пользуются, чтобы отвращать их от борьбы против капиталистической системы. Это, конечно, же мешает превращению экономического рабочего движения в революционное рабочее движение.

Возникает вопрос: как вывести из-под власти капиталистов мелких частных собственников вообще?

Дать лозунги, которые отражают доподлинные интересы всех трудящихся классов. В 1917 году такими лозунгами были лозунги: «Земля крестьянам!», «Заводы рабочим!», «Мир народам!». Именно благодаря этим лозунгам и победила Великая Октябрьская социалистическая революция.

Сегодня земля свободно доступна каждому, если у него есть деньги. Сегодня каждый может стать совладельцем любого завода, любой компании, купив его акции. Сегодня нет мировой войны, которая резко ускоряет развитие классового самосознания у наёмных рабочих, пробуждает к политической активности даже самых забитых людей. Эти реалии жизни позволяют капиталистам создавать у всех трудящихся классов иллюзию полной свободы, возможности каждым реализовать пресловутую «американскую мечту». Кроме того, массированная психологическая атака на сознание масс глубоко маскирует противоположность, непримиримость классовых интересов капиталистов и трудящихся классов. Отсюда – отсутствие революционной решимости у трудящихся классов, чтобы сломить политическое и экономическое господство капиталистов в обществе. Короче говоря, лозунги должны быть сформулированы так, чтобы они отражали эксплуататорский характер частных экономических отношений в том виде, в каком они проявляются в повседневной жизни – в денежном виде. Клин клином вышибают.

Прежде всего, это земельный и жилищный вопросы. Земля – это природой данное необходимое условие всякой жизни, а жильё – это необходимое условие человеческой жизни. Поэтому доступ и пользованием ими должны быть абсолютно свободными, т.е. бесплатным, как это было при социализме. Отсюда лозунг: «Земля и жильё должны предоставляться каждому бесплатно и без обложения налогами!»

Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом рабочего класса, усилиями всего общества. Отсюда следует, что никто в отдельности не может сказать о них: «Это я их создал, они принадлежат мне». Поэтому крупные средства производства должны находиться в общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме. Отсюда лозунг: «Долой частную собственность на крупные средства производства!»

Наконец, это вопрос о банках. В условиях капитализма банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация заключается в торговле деньгами; при этом львиная доля денег, которыми торгуют банки – это деньги населения, всевозможных предприятий, а также государства. Банк берёт эти деньги взаймы по низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал в займы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в долг должен трудиться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты. Поэтому банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме. Отсюда лозунг: «Долой частные банки!»

К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.

«Медицина должна быть бесплатной!»

«Образование должно быть бесплатным!»

«Государство должно фиксировать цены на всё и вся!».

«Национализировать все электронные средства массой информации!»

«Запретить рекламу!».

И так далее и в том же духе.

За рабочий класс!

От редакции: А вот пункт «Национализировать все электронные средства массой информации!» товарищ Путин и Ко исполнили бы прямо сейчас. Начали бы с ФОРУМа.мск. Интересно, смог бы т.Кулиев разметить свой текст в национализированном электронном СМИ? Для начала можено поставить эксперимент - предложить этот текст РИА Новости или ТАСС, давно и прочно национализированные путинским государством.

Слава богу, ФОРУМ.мск находится вне юрисдикции нынешних приватизаторов-национализаторов (для тех, кто понимает - это две стороны одного процесса, как инь и янь), и навряд ли будет когда-либо национализирован.

А.Б.