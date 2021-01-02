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Московский листок

В бане по-прежнему нет самолетов

Опубликовано 02.01.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино новый год
В бане по-прежнему нет самолетов

Угадайте, что мне больше всего понравилось в новогоднюю ночь по телевизору? Правильно, «Ирония судьбы». Если честно, я остальное и не смотрела. Хотя нет, вру: перед самыми курантами краем глаза глянула на гаранта. А чего он так странно выглядит, никто не знает?

Но я о другом. Сегодня великому фильму — 45. Потихоньку он начинает обрастать легендами, как и положено шедевру. Пару дней назад слушала забавную дискуссию у Татьяны Толстой на «Белом шуме» — обсуждалась как раз «Ирония судьбы». Два молодых человека (кинокритик и психолог) возрастом лет на десять моложе фильма выдали в свет свежий взгляд: Женя Лукашин на самом деле в самолете умирает (вариант — самолет разбивается), и все дальнейшее происходит в иной реальности. На том свете, проще говоря. 

Доводы, кстати, были весьма убедительными: к примеру, в самолете главный герой встречается с самим Создателем (помните, Женя спит у Рязанова на плече? А Рязанов для этого фильма — кто?). Или вот еще: в фильме полно кадров с героями, показанными через зеркала. Разве может быть эта постоянная зазеркальность случайной? А почти все песни, которые, не говоря уже о знаменитом стихотворении, — про смерть, болезни и расставание? Я вчера невольно обратила внимание еще на одну деталь: когда Женя возвращается в Москву и бредет домой через ветер и метель, камера довольно долго задерживается на церкви. Раньше не замечала... И последнее, самое убойное: для москвичей Питер — это преисподняя. Точно! Для меня — ровно так.

Ну, не знаю... Все может быть. 

А вчера я, если не в 45-ый, то уж в 30-ый раз наверняка, умирала со смеху и обливалась слезами. И вспомнила, как много-много лет назад однажды встречала новый год одна, с соответствующим настроением. Часа в три ночи пустили «Иронию». Рассвет в фильме совпал с реальным рассветом за моим окном. И когда фильм закончился, я вдруг почувствовала, что мое отчаяние сменилось прочной верой в чудо. Которых впоследствии в моей жизни и впрямь оказалось немало. Но это, как пишут в книжках, уже совсем другая история. 

То есть мне, в общем, неважно, как «Иронию» можно истолковать: для меня этот фильм — волшебный допинг. Подозреваю, что не только для меня. 



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