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Московский листок

Рогозин готовится сесть на Луну "Орлом"?

Опубликовано 02.01.2021 в разделе комментариев 1

рогозин луна "орел"
Рогозин готовится сесть на Луну "Орлом"?

Новый российский космический корабль «Орёл» вместе с космонавтами планируют отправить к Луне в 2028 году. Об этом телеканалу «Россия» рассказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. 

Он рассказал, что разработкой корабля занимается корпорация «Энергия». Компания уже собрала макет для стратегических испытаний. «Орёл» получит мощную тепловую защиту, и, предположительно, будет возвращаться к Земле на второй космической скорости — 11 км/с (вместо 8 км/с).

Ранее Рогозин поделился деталями программы по исследованию спутника Земли. В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 туда отправится орбитальная станция «Луна-26», а на 2025 запланирована посадка на поверхность станции «Луна 27».

***

Что может быть лучше хорошей сказки на Новый год?

И я, наконец, понял, чем вообще занимается корпорация "Роскосмос" во главе с Рогозиным - она разрабатывает и вводит в эксплуатацию сказки!

Некоторые думают, что взрослые отличаются от детей тем, что не верят в сказки. Ага! Еще как верят!

Только сказки для взрослых дороже.

Вот, к примеру, космический корабль "Орел" существует пока только в виде макета. По сути - игрушки, хотя и хорошей, дорогой, качественной.

Что бы вы сказали малышу, если б он пришел к вам с ракетой из "Детского мира" и сказал, что в 2028 году полетит на ней на Луну?

А взрослый дядя Рогозин приходит на телеканал "Россия", и даже не с макетом, а с картинкой макета, и говорит, что через 7 лет на нем можно будет куда-то полететь. И всем приходится делать вид, что верят... Игра такая.

Хотя можно напомнить дяде Рогозину, что когда понадобилось без Украины создать копию ракеты "Воевода", разработчик взял на это те самые лет восемь. Больше, чем потребовалось Янгелю, чтоб создать "Воеводу" с нуля... А ведь это не макет, не игрушка - вон они, в шахтах стоят, готовые к пуску.

Ну да ладно, вот он уже обещает в Новом году запустить на Луну посадочную станцию. Как я понимаю, в плане отработки мягкой посадки "Орлом"?

В принципе, задача решаемая. Но только не тем руками и не теми головами. Как в поговорке: деды ваши были казаки, отцы - сыны казачьи, а вы - ... собачьи.

Впрочем, не долго ждать осталось, год всего. Сидим у телевизора. "Приходи, сказка!"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Я исследовал еропу! Обнаружил только ж-пу! Я не то, чтоб очень злой! Просто рифмы нет другой!
--TOTILINETOTTOT!&& написал 02.01.2021 00:36
"В принципе, задача решаемая. Но только не тем руками и не теми головами. Как в поговорке: деды ваши были казаки, отцы - сыны казачьи, а вы - ... собачьи."
- Ой я Вас таки умоля-яя-юю! То ну что можно таки было сделать таки после того, кака придурковатые ублюдки со светлыми е-б-альниками таскались по де-Билл-абаду в плакатами "Партия, дай порулить!"
Таки ясно, что к власти пришло ср-аное поколено ублюдков и де-генератов, таки воспитанное придурком сахаровым, патологическим солжом и осененное больной галавой Бабы Луры!
Таки, без мощной работы Секиры Необоснованных репрессий вывести страну из тупика будет просто невозможно - то таки да! и таки тут всякие "луны" будут только таки сказками - то таки да...
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