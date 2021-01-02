Стук мочи в голову

Самый уважаемый из всех неуважаемых

Нынешние «иксперды», стремящиеся как можно тщательнее облизать очко Кремлю, придумали гениальный способ, под названием «минусование», и теперь уже не говорят о том, что доходы граждан падают, а уверяют, что доходы граждан имеют «минусовый рост». Замечательно!

С другой стороны, можно ли говорить, скажем, что некое общество любит данного человека, если в этой любви призналась всего четверть населения этого общества?

Когда рассматриваются подобные статистические проценты, то принято говорить о том, что означают большие значения статистики, а не меньшие. И в данном случае эта статистика любви означает, что трём четвертям этого общества данный 25-процентный любимец, по меньшей мере, безразличен. Посему как-то не логично называть его любимчиком общества только потому, что остальных, представленных обществу претендентов в любимчики, в обществе любит ещё меньший процент.

Исходя из логики статистики, как таковой, тот, кто набрал больший процент поклонников, но меньший 50%, будет не любимцем общества, а в лучшем случае самым любимым из всех нелюбимых. Не так ли?

Я сделал эту преамбулу к тому, что ВЦИОМ в декабре прошлого года поставил вопрос перед респондентами: «Кого бы Вы могли назвать политиком года в России? Вы можете назвать до трех имен». https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2020-go-sobytija-ljudi-ocenki-ozhidanija-ot-2021-go.

И хотя ВЦИОМ, как видите, не зажимал отвечающих в жёсткие рамки одной кандидатуры, тем не менее, 39% респондентов вообще не вспомнили ни одного достойного политика России – ото всех тошнит! А из тех, кого остальные респонденты вспомнили, нет ни одного, кто-бы имел право назваться политиком года в России – нет ни оного, кто бы набрал хотя бы 50,1% голосов.

Между прочим, Николай Платошкин набрал такое-же количество голосов, как и «политик» Собянин, – 2%, а Навальный, само собой, в два раза больше. Ну и «наше фсё» победно набрало аж 38%, намного опередив всех остальных конкурентов. Но ведь это означает только то, что 62% граждан России не считает его политиком года. Не считает! Напомню, что люди могли голосовать и за него, и за любимых кандидатов, но 62% голосующих респондентов России за это многоголовое чудо голосовать не стали!

Таким образом, этот опрос показал, что несмотря на то, что СМИ уже и глотку содрали в своих стараниях просунуть язык в сфинктер «нашего фсего» и его окружения, но в России просто отсутствуют те, кого можно было бы назвать не просто политиком года, а просто политиком, уважаемым большинством народа. В крайнем случае, можно сказать, что «наше фсё» является самым уважаемым политиком среди всех неуважаемых Россией политиков.

Такое же положение и с журналистами, только там «журналист года» набрал аж 6% голосов среди всех неуважаемых мерзавцев СМИ.

Дебилы и подлецы в деле ЮКОСА

Когда в начале года обсуждались поправки к Конституции, пожалуй, только я писал, что они вводятся для того, чтобы не признавать решение международных судов по делу ЮКОСА. И как воду глядел, хотя в этом деле, если быть объективным, и козе было понятно, зачем это делается – зачем вводятся поправки. И вот свершилось – Конституционный суд дал отмашку – Ходорковскому и остальным акционерам ЮКОСа не платить!

Тут надо понять принципы. Когда заключается договор между партнёрами из разных стран, то возникает вопрос - а если возникнет спорная ситуация, требующая суда для своего разрешения, то в какой суд надо обращаться договаривающимся сторонам? Ведь национальным судам веры не будет.

Тут и юристом не надо быть, чтобы дойти до мысли, что в таком случае суд должен быть каким-то нейтральным, из другой страны. Это настолько понятно, что 26 лет назад, в 1994 году, когда Россия подписывала Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), в который вносился понятный пункт о разрешении споров в международных судах, то никому в России не пришло в голову такой договор ратифицировать, то есть получать от Госдумы согласие на него и на то, что споры между иностранными партнёрами решаются в международных судах. Так вскоре можно будет ссылаться на то, что Дума не ратифицирует таблицу умножения.

Мало этого, в 2012 году возникло дело, в котором Конституционный суд разъяснил, что с позиции Конституции РФ международный договор (другой) действует и без ратификации, если он опубликован.

Ну и 26 лет действия договора без ратификации доказывают, что данный договор и не нуждается в ратификации. Сами посудите, только в прошедшем году толи стахановцы, толи дебилы Госдумы приняли 553 закона – это почти по три закона в день, да ещё и в трёх чтениях! Уже, казалось бы, запретили всё, что вспомнили – и костры на дачном участке запретили жечь, и в интернете материться.

А договор 1994 года не ратифицируют! Упорно не ратифицируют! О чём это говорит? О том, что этот договор и не нуждается в этом священнодействии, и ценность этой ратификации меньше, чем посыл кого-то туда, где все хотят видеть депутатов Думы.

Но когда банда ФСБ расправлялась с Ходорковским и отбирала у акционеров сам ЮКОС, прикрываясь решениям только российских судов, то дебильные подлецы наплевали на то, что среди владельцев ЮКОСА есть иностранные акционеры, следовательно, судьбу их собственности надо решать в международном суде. Ещё раз, в судах России можно было обложить ЮКОС разоряющим штрафам, можно было Ходорковского засадить на 100 лет в тюрьму, но нельзя было отбирать собственность у иностранных граждан в российских судах – надо было рассмотреть их дело в международном суде. А фашисты в Кремле на это наплевали, скорее всего, по-дебильному не понимая, что требуется.

И вот теперь Ходорковский и остальные акционеры, опираясь на договор от 1994 года потребовали вернуть себе 57 миллиардов долларов за незаконно отобранную у них собственность в международном суде. Ну и какое решение международные суды могут ещё вынести, как бы в Кремле не вопили?

И вот теперь, когда в темечко кремлёвских идиотов клюнул жареный петух, кто-то вдруг вспомнил, что тот договор 1994 года не ратифицирован Думой! А не ратифицирован, значит, не действует! Уря, уря!

Но радость быстро прошла, поскольку всплыло решение Конституционного суда от 2012 года (через 5 лет после ликвидации ЮКОСа), который успел постановить, что и нератифицированные договора тоже действуют, если опубликованы.

А вот теперь наш Конституционный как бы суд своё решение пересмотрел. Забавно то, что Конституционный суд не имеет права пересматривать свои вступившие в силу решения, но какие суды в России не плюют на Конституцию и законы? Посему смачно плюнул соплями на Конституцию и Конституционный суд, и через 6 лет дал новое «разъяснение» к своему постановлению от 2012 года, и согласно этому новому «разъяснению», теперь международные договора не действуют, если они не ратифицированы.

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский 16 января 2020 года пояснил: «Но Конституция — это не тот текст, который написан, Конституция — это то, как ее толкуют, что о ней говорит Конституционный суд». Вы поняли? У нас уже нет Конституции – у нас вместо неё то, что толкуют подлецы Конституционного суда.

В деле с ЮКОСом это, может быть, и хорошо – народных денег жалко (как говорил Ленин (передаю по памяти), «иной мерзавец нам только потому может быть полезен, что мерзавец»), но по своей сути положение России ужасно, поскольку отсутствие Конституции означает, что у нас нет государства как такового – как защитника народа, поскольку государство строится Конституцией, а не тварями в судейских мантиях.

Толкование Конституции подлецами

Думал, что на этом и закончу обзор издевательств так сказать «судей» Конституционного суда над Конституцией, но 28 декабря увидел заголовки типа «КС не увидел противоречий между запретом покидать жилище при пандемии и Конституцией». Во как!

И подробности: «При этом в КС признают право граждан на свободное передвижение, но уточняют, что реализация этого права в условиях «реальной общественной опасности предполагает проявление разумной сдержанности». Ограничения же властей в инстанции считают «проявлением одной из форм социальной солидарности, основанной на взаимном доверии государства и общества». Наконец, в КС подчеркивают, что ограничение свободы передвижения «не тождественно» ограничению личной свободы. В определении есть и отступления от правового анализа: к примеру, там перечисляются заявления ВОЗ о пандемии, локдауны в других государствах и говорится, что в «экстраординарной ситуации» Андрей Воробьев осуществил «опережающее правовое регулирование». В итоге постановления губернатора были признаны судом конституционными».

Заметьте, КС ни словом не оговорил тот случай, когда некоторые из конституционных прав граждан России могут быть ограничены – это слугам народа (которыми являются государственные органы власти согласно статье 3 Конституции) разрешает только часть 1 статьи 56 Конституции: «1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия».

Конституция разрешает нарушить права только в этом случае – в случае объявления ЧП! Она не знает таких понятий, как «пандемия», «разумная сдержанность», «заявления ВОЗ» и особенно «социальная солидарность» и «взаимное доверие государства и общества». Только чрезвычайное положение может ограничить некоторые права, но чрезвычайное положение до сих пор не введено.

Хотите смейтесь, хотите плачьте, но у Конституционного суда, как видите, народ России и некое «государство Россия» - это настолько разные вещи, что между ними обязано быть доверие.

И ещё поражает наглость понятия «опережающее правовое регулирование». Оно означает, что губернаторы, якобы, имеют конституционное право творить беззаконие исходя из того, что, авось, когда-нибудь будет и закон, оправдывающий это беззаконие.

Это абсолютно антигосударственный и антиконституционный маразм!

Вернее, что касается судей, то это преступление, предусмотренное статьёй 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта». Но об этом ниже.

Расползание идиотизма идёт из Думы

Буквально недавно, 12 октября этого года в статье «Государственная Дума как главный юридический идиот Российской Федерации» я объяснял, что с целью превращения судебных и правоохранительных органов в преступную организацию, не несущую никакой ответственности за преступления против правосудия, депутатами Государственной Думы были приняты ряд антиконституционных законов и благословлены ведомственные инструкции, не имеющие себе аналогов в мире по степени цинизма и идиотизма. Сегодня заявления о совершении судами и правоохранителями преступлений против правосудия не просто не проверяются – они и не регистрируются как заявления о преступлении!

И всё это благодаря Думе.

В частности, в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 448 УПК РФ «Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный».

Это юридический идиотизм, поскольку с точки зрения основ права, признание судебного акта данного судьи неправосудным было бы признанием судьи виновным по статье 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта») без рассмотрения его уголовного дела, возбуждённого против него по этой статье 305 УК РФ. В юриспруденции сначала устанавливается, совершил ли человек преступление, а уж потом признаются преступными обстоятельства, связанные с его преступлением.

И до этого законодательного идиотизма по законам России сначала судью надо было признать виновным по статье 305 УК РФ, и только после этого подлежало пересмотру то дело, в ходе рассмотрения которого судья совершил преступление, вызвавшее против него возбуждение дела по статье 305 УК РФ. Так требует до сих пор оставшаяся в законе статья 413 УПК РФ:

«1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

…

3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

…

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела».

Мало этого, в законе нет положения об отмене судебных актов, как неправосудных, и судам, соответственно, не дано право признавать судебные акты неправосудными.

Таким образом, сегодня закон (статья 413 УПК РФ) устанавливает признание судебного акта неправосудным только после того, как по статье 305 УК РФ будет вынесен приговор судье за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, и одновременно закон (ч. 8 ст. 448 УПК РФ) запрещает возбуждать дело против судьи по статье 305 УК РФ за такой неправосудный судебный акт, пока этот вынесенный им судебный акт не будет признан неправосудным.

Попробуйте спросить любого депутата – зачем вы своими законами ввели полную безнаказанность судей и правоохранителей в совершении ими преступлений против правосудия, – и эти «депутаты» будут таращить на вас глазки! Они и вопроса не поймут. Им по три закона в день надо принять, как они могут успеть их ещё и читать??

А теперь свой дебилизм в очередной раз обнародовало и ведомство Бастрыкина https://www.rbc.ru/politics/14/12/2020/5fd70ef29a79478cb338f36f. Обнародовала дебилизм генеральша (генералка?) следственного комитета РФ:

«Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения против литовских судей, которые выносили приговор в отношении россиян, участвовавших в событиях 1991 года в Вильнюсе. Их решение сочли поводом для уголовного дела по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора).

Приговоры были вынесены более чем 50 россиянам, в том числе задержанным на территории Литвы бывшим военнослужащим Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы, Меля — к семи годам».

А что - какой-то суд уже отменил эти приговоры литовских судей как неправосудные? Вы чего возбудили против них уголовное дело, если статья 448 УПК РФ запрещает вам это делать?

Как видите, сегодня содержание статьи 448 УПК РФ в ведомстве Бастрыкина даже генералы не способны осилить. В СК РФ при полной безнаказанности следователей в совершении преступления против правосудия, уже не считают нужным знать хотя бы УПК РФ, по которому они, как бы, ведут следствия.

Что моча в голову стукнула – то и закон.