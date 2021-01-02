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Московский листок

Спятил дедушка...

Опубликовано 02.01.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин зюганов госсовет
Спятил дедушка...

23 - го декабря состоялся  Государственный совет на котором президент решал вопрос жизни страны на последующие десять лет.  Мало кто из нищего народа   обратил на это внимание. Да и в СМИ почти ничего об этом не было  опубликовано. Однако есть на что обратить  народное внимание.  Тем более что в наступившем году народу предстоит выбрать новый состав думы.

На заседании   особо отличился  лидер КПРФ.  Он всё время за что - нибудь  благодарил президента. Например,  за то, что Путин поддержал молодого губернатора Орловской области А.Клычкова.  "Я благодарю, что выполнил ваше поручение про обобщение опыта коллективных народных предприятий". И продолжил. "Хочу поблагодарить губернатора Московской области А.Воробьёва - мы отработали программу "Целина". И далее начал о том, что свирепствует ЕГЭ и удалёнка, а это влияет на здоровье. "Я благодарю вас за "Сириус" и "Артек" - это лучшее место на Земле. Вы меня поддержали, дали небольшой грант по спорту. Наша команда стала лучшей. Я вас лично благодарю за Белоруссию".

Геннадий Андреевич совсем лишился разума, нашёл время и место благодарить президента или он  хочет перескочить  в партию власти, ведь на совещании большинство из правящей партии. Возможно Геннадий Андреевич находился  после сильной пьянки? Такое нести при скоплении всей воровской элиты страны.

Почему я так называю присутствующих? Да потому что  вся коррупция в стране началась и происходит среди чиновников самого высокого ранга. Простой смертный не участвует в коррупционных сделках. Может кто - то не согласится? А вы  переберите  всё что прошло в  СМИ и увидите, что там нет простых сметных. Чиновники никак не могут поделить между собой страну. Неужели в Московской области есть целина, которую разрабатывал Зюганов?  И что дал стране и народу опыт про  обобщение  коллективных хозяйств?  Семьдесят лет страна жила коллективными хозяйствами, однако Геннадий Андреевич к этому не имел никакого отношения. Всю сознательную жизнь он посвятил книгам и учился говорить. Никакого опыта хозяйствования у него нет. Уж теперь точно  я и мои земляки за Зюганова голосовать не будем.  Своим поведением он превратил Государственный совет в балаган для взрослых. И что  будут думать о нём сидящие за огромным столом чиновники? Спятил дедушка. И губернатора Московской области есть за что благодарить. Сколько было негатива на  него в прессе Зюганов либо забыл, либо и не помнил. Смотрю я на Зюганова в кадре и такие в голове мысли, что написать боюсь. Русского мата не хватает.

Давайте почитаем выступление  Зюганов в думе. "Наше правительство сейчас делает всё возможное для того, чтобы подорвать репутацию нашей страны на мировой арене. Оно совсем не занимается проблемами народа.  Такое исполнение  своих обязательств подрывает авторитет не только правительства, но и президента. Это произошло после того, как правительство решило продать более 300 предприятий". Видите как лидер КПРФ заботится об авторитете президента. К чему бы это? А к том, что если на выборах в думу Зюганова прокатят то он думает, что президент его проблему решит. Делая такое заключение Зюганов думает, что Мишустин принял такое решение самостоятельно. Конечно нет. Приватизация а фактически  продажа  300 предприятий конечно согласована с президентом. Мало найдётся премьеров, которые бы решились на такой шаг самостоятельно. Подсыхают мозги у  Геннадия Андреевича, пора на покой и не морочьте головы народу и своим коллегам.

Во фракции КПРФ почти все так соображают, хотя есть молодые коммунисты. Например, его товарищ Р.Тхагушев пишет в газете небольшую заметку "Учиться у Сталина". Он это для кого пишет?  Зюганов вырос при Сталине, да и многие коммунисты во фракции. Выходит, что автор предлагает народу учиться. Старшее поколение политику Сталина  знает и  верило ему.  Всё это выразилось в том, что было построено великое государство - Союз Советских Социалистических Республик, имевших второе место в мире по экономическому развитию. Значит вы сами ничего не понимаете в политике Сталина, тогда зачем вы залезли в Госдуму. Мы голосовали за  КПРФ, а Зюганов вас пригласил по списку. И вот теперь народу становится ясно, что вы ничего не делаете в думе по крайней мере все двадцать лет. Да и те кто сидел в думе при Ельцине оказались балластом, не поддержали своего лидера в 1996 году на выборах президента. Вы все как на подбор  оказались бестолочами  -  коммунисты  без принципов.



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