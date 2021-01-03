Дебильная наука в описании дебильных СМИ

Не понимают и простого

Материал написан давно, но не было оказии его дать из-за работ «на злобу дня».

Правда, я уже давно и навязчиво обращаю и обращаю внимание читателей на то, что в СМИ - в «журналисты» и «корреспонденты» (а теперь и в блогеры) – лезут выпускники средних школ, малокультурные до дебилизма, которые по своей некультурности не способны разобраться ни в каких жизненных вопросах.

Сами взгляните на ТВ, в котором этот их дебилизм хорошо виден.

Скажем, в новостях и информационных передачах вам должны показать событие. Событие! А показывают рожу корреспондента или корреспондентки, да ещё и кривляющуюся рожу. Почему? Потому что показать зрителям на экране хоть что-то надо, раз есть экран, но нынешние дебилы СМИ уже не способны показать само событие – они его не понимают, и из события могут описать только что-то внешнее, видимое всем. Ну и рожу корреспондента!

Вспоминаю, что в СССР, к примеру, никто не знал и не видел «журналистов» телевидения (дикторы не в счёт), и все информационные программы, а, тем паче, научно-популярные, показывали только само событие или то, о чём рассказывалось.

Ещё напомню, в журналистике самой высокой, требующей большого ума работой считается очерк – работа, которая показывает и само событие, и его смысл. Вторая по интеллекту работа – это корреспондентская, это рассказ о событии. И самая дебильная работа – это интервью, поскольку при интервью сообщение делает тот, кого интервьюируют, а «журналист» только задаёт свои дебильные вопросы. И посмотрите на ТВ – сейчас все передачи ТВ - это «ток-шоу», то есть с точки зрения журналистики – это интервью. Все новости – это когда «журналисты» кривляются и расспрашивают кого-то. Ни на что большее, журналисты телевидения уже не способны.

Мы живём в быстро меняющемся мире, причём, эти изменения во многом определяются стремительным развитием научно-технического прогресса, и люди обязаны знать и об этом развитии, и об его героях. И знать из СМИ. А какую информацию о научно-техническом прогрессе мы можем получить от СМИ, работники которых не понимают смысла большинства используемых слов даже при описании событий общественной жизни? Ну куда им описывать результаты научно-технического прогресса?

Примером может являться афера коронавируса – ведь СМИ не способны даже на элементарный анализ – самим взять из интернета и сравнить числа заболевших и умерших от пресловутого коронавируса в карантинной Москве и в не вводящей никакие ограничения Белоруссии.

Вот решил посмотреть те «новости науки и техники», о которых сообщают журналисты. Выбрал главную страницу даже не просто новостных, а специализированного сайта «Новая наука» (new-science.ru). И вот заголовки «новостей», - те заголовки, которые им дал не хухры-мухры, а «научный» редактор:

«1. Этот костюм-крыло может развивать скорость до 300 км/ч!

2. Самый отдаленный обитаемый архипелаг в мире превратился в гигантский морской заповедник.

3. Южнокорейский сверхзвуковой поезд развивает скорость 1000 км/ч.

4. 15 различных типов роботов.

5. Открытие новой доисторической морской рептилии.

6. Covid-19: дети вырабатывают менее разнообразные антитела, чем взрослые.

7. Япония: робот, который держит вас за руку, чтобы бороться с одиночеством.

8. Это жидкое двойное остекление может лучше изолировать здания!

9. В Южной Африке найден череп гоминида возрастом два миллиона лет.

10. Мы только что стали свидетелями рождения магнетара?

11. Могут ли шлейфы Европы содержать внеземную жизнь?

12. В нашей галактике 300 млн. планет пригодных для жизни? Астрообзор.

13. Подо льдом Гренландии обнаружено русло огромного озера.

14. Ученые ловят невероятную акулу без кожи и зубов!

15. Как ученые определяют температуру звезд, находящихся на расстоянии триллионов километров?

16. Как образовались Гималаи и каково их конечное будущее?

17. Открытие пятиглазого «недостающего звена» в эволюции членистоногих.

18. Как Rocket Lab попытается вернуть первую ступень своей ракеты.

19. Европа, спутник Юпитера, может светиться в темноте.

20. Радиотелескоп впервые обнаружил суперпланету.

21. Похоже, у нас с неандертальцами есть что-то общее.

22. Физики считают, что именно это и произошло в первые три минуты существования Вселенной.

23. Как мы узнаем химический состав вещей в космосе?

24. Последний раз мы видели этого хамелеона в 1913 году!

25. Обнаружены самые старые свидетельства социального поведения млекопитающих.

26. Летучие мыши могут «предсказывать» траекторию своей добычи.

27. Это древнее существо в форме скрепки могло жить более 200 лет.

28. 9000 лет назад женщины тоже охотились на крупную дичь.

29. 13 лучших примеров гетерогенных смесей.

30. Космический корабль SpaceX также может очистить космос.

31. Илон Маск говорит, что первая марсианская колония не будет подчиняться законам и правительству Земли.

32. Самый большой в мире айсберг направляется прямо к острову Южная Георгия».

33. Египет: в саркофаге обнаружен похоронный текст возрастом 4000 лет!

34. SpaceX рассматривает возможность применения своего проекта Starlink на планете Марс.

35. Космические объекты в форме «пончика» возможны?

36. Утконосые динозавры пересекли океан, чтобы добраться до Африки.

37. Вы бы не протянули и секунды на этой адской планете...

38. Квантовые объекты (Алексей Кавокин).

39. Сью, знаменитый тираннозавр, перед смертью перенес ужасную инфекцию.

40. Ученые создали ИИ, способный декодировать мертвые языки».

Ещё раз. Сегодня научно-технический прогресс развивается с бешенной скоростью. Вот тут – на Земле развивается! А в этих 40 сообщениях есть хоть что-то об этом развитии и о тех, кто этот земной научно-технический прогресс двигает? Ноль!

Но почему так? Открытия, двигающие научно-технический прогресс не интересны?

Нет, не в этом дело. Эти открытия совершенно не понятны журналистам, и СМИ просто не способны о них сообщить. Ведь смотрите, даже в этих описанных примитивных «научных открытиях» журналисты даже «специализированного» сайта не способны сообщить суть даже после того, как они прочтут публикуемую ими новость.

Скажем, южнокорейский сверхзвуковой поезд не развивает скорость 1000 км/ч., поскольку этот поезд едва начат проектированием. Ну не бывает у озёр русла – у них дно, а русло - в реках.

Всего лишь 5-6 новостей, которые, хотя их и к науке не отнести, но которые так-сяк могут быть полезными типа двойного остекления с применением жидкости. А всё остальное - это практически полностью либо описание примитивной очевидности, либо выковырянное из носа бла-бла-бла лиц, скрывающихся в «науке» от общественно-полезной деятельности.

Круговорот дебилов

Кстати, об этих скрывающихся в науке. Ведь раз сведения об эдаких «открытиях» появляются в СМИ, то кто-то же платит этим «учёным» за подобные «открытия»? Кто?

Я уже об это не раз писал, тем не менее, это надо повторять и повторять, чтобы как можно больше людей поняло, что же всё-таки происходит в той области человеческой деятельности, которая названа «наукой».

Сами учёные считают, что виной расплодившихся тупых «исследований» никчёмных вопросов, являются некие «спонсоры», которые не выдают деньги на настоящую науку, а выдают их на подобную галиматью.

А кем являются эти субъекты, скрывающиеся под ранее неведомым в СССР, словом «спонсоры»? Их, по сути, два вида.

Для Запада важен спонсор в виде руководителей благотворительного фонда, поэтому сначала о том, что это за фонды и откуда они берутся. Умирает, скажем, какой-нибудь продвинутый миллиардер, вроде Билла Гейтса, который уже сообщил, что его миллиарды пойдут не детям, а на благотворительность. И этот миллиардер создаёт на основе своего богатства фонд, а этому фонду завещанием приказывает из процентов выдавать гранты на научные исследования.

Выдают гранты некие бюрократы, ловко устроившиеся в этот фонд управляющими капиталов умершего владельца. Часть из этих управляющих вкладывает деньги миллиардера в коммерческие дела (чтобы они дали по идее максимальный доход, а на деле – минимальный, но надёжный), а вторая часть бюрократов выдаёт этот доход учёным в виде грантов. Эти бюрократы работают в этом фонде всю жизнь и получают очень хорошую зарплату. Поэтому, умерший миллиардер, не пожелавший кормить оставляемым наследством своих детей, начинает в первую очередь кормить этих бюрократов, а уже во вторую - и науку. Да и кормить науку - это пока что громко сказано.

Ведь у тех бюрократов, которые выдают деньги на гранты учёным (одни откаты чего стоят), работа очень непыльная, и им очень не хочется её лишаться. А лишиться этой работы можно в случае, если ты, менеджер фонда, заплатил учёным большие деньги подо что-то непонятное, но не получил от них ничего - никаких «новостей науки» или получил что-то, опять-таки, непонятное этим бюрократам. Тогда тебя назовут некомпетентным менеджером, не способным финансировать науку, и выкинут с хлебного места.

Вот, к примеру, вы дебил, устроившийся в фонд и к вам приходят настоящие исследователи и просят 50 миллионов под исследование мирового эфира, и приходят «британские учёные», которые просят 50 тысяч под выяснение вопроса преимуществ женщин с большими ягодицами. Вы кому дадите грант? Это же понятно: дашь деньги под эфир - академики мира, кормящиеся от теории Эйнштейна, завоют, что менеджер дал деньги для изучения того, чего нет. А за женские ягодицы кто осудит?

Отсюда стремление этих спонсоров - платить понемногу (чтобы если убыток и наступит, то был небольшим) и под примитивно-понятные проекты - типа если пить виагру и продолжать половую жизнь, то проживёшь на 15 лет больше. Результаты таких исследований любому дебилу понятны и посему приятны, и никто тебя, менеджера фонда, не осудит и критиковать не будет, а дебилам, читающим результаты таких исследований, всё равно, что читать - что новости науки, что новости личной жизни порнозвезды.

Есть и иная причина для выдачи денег учёным - это масса утверждений в обществе о пользе или вреде чего-то. К примеру, весь мир скандирует, что Эйнштейн - это «гений во все века», а «курение вызывает рак». И тогда, сколько бы ни было реальных фактов того, что теория относительности - это бред, а борьба с курением ведёт к росту заболеваемости раком, но за деньги, выделенные под Эйнштейна и борьбу с курением, спонсора (руководителя фонда) никто ругать не будет и с работы не выбросит. Тут можно давать деньги хоть под большой адронный коллайдер.

Итак, дебилы (ленивые интеллигенты, что одно и то же) в числе тех, кто распределяет гранты, ведут к тому, что ими заказываются дебильные исследования, а дебильность исследований ведёт к притоку для работы в науке не умных людей, а дебильной интеллигенции. Мало этого, дебильные результаты «научных исследований» делают дебилами и потребителей такой информации - тех, кто воспринимает из СМИ подобную галиматью без критики. (И напомню, что помимо изначальной своей дебильности, результаты такой «науки» (даже про женские ягодицы) верны-то всего на 10-40% Как сообщают сами учёные, - ленивые дебилы результаты своих исследований просто выдумывают.)

Ну, а затем подрастающие дебилы, с юности большой ложкой черпавшие дебильность из СМИ, оканчивают университеты, но подсознательно боятся идти в реальный бизнес. И тоже идут в «учёные» и спонсоры науки. Получается, как бы, круговорот дебилов. Разве что это не просто круговорот дебилов в обществе, а ведущая вниз спираль - маразм дебилизма всё время нарастает.

У нас, правда, положение иное, - у нас дебилы, финансирующие науку, сидят во власти, но мотивация их деятельности точно такая же, и маразм ничуть не слабее. Примером может служить финансирование Роскосмоса. Огромнейшее финансирование, во много раз превышающее финансирование Илона Маска, есть, а толку нет.

Вот вам и мировая эпидемия дебилизма, которая более реальна, нежели, к примеру, эпидемия COVID-19 или даже СПИДа - мифического вируса (материального, состоящего из молекул объекта), якобы уничтожающего иммунную систему - то, что состоит явно не из молекул, неизвестно где находится и как выглядит.

Так, как лечить эту болезнь? (Дебилизм, а не СПИД).

Прежде всего, надо понять, в чём организационная проблема.

Да, внешне эта проблема в том, что деньги на науку выделяют дебилы. Да, дебилы, выделяющие деньги на конкретные идиотские исследования, - это плохо. Но скажите, а дебилы в парламенте, выделяющие деньги тем дебилам, которым доверяется выделять деньги на конкретные научные проекты, - это хорошо? Уточню - дебилы в Думе, выделяющие деньги дебилам Академии Наук или мошенникам Сколково «на нанотехнологии», - это хорошо?

Здесь как нельзя лучше подтверждается мысль, что рыба гниёт с головы, и лечить ту же Британию от «британских учёных», нужно с лечения членов парламента Британии. Ну, а уж в России…

Ей исцеляющий закон ИГПР ЗОВ нужен как воздух не только по части науки, но и по всем областям общественной жизни.

От редакции: Вершиной журналистского мастерства всегда считался фальетон. Сейчас этот жанр практически умер - не стало не только фельетонистов, но и тех, кто способен воспринимать этот сложный жанр. Горький, Чехов, Аверченко, Тэффи, Дорошевич, Зощенко, Булгаков... А Соловьев или там Дудь вам фельетона не напишет.