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Московский листок

Зеленский удачно помечтал о Крыме, о мире, о песке...

Опубликовано 03.01.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Зеленский удачно помечтал о Крыме, о мире, о песке...

Народная милиция Донецкой Народной Республики ответила на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который, поздравляя граждан, сказал, что хотел бы сообщить о мире в Донбассе на улице Артема в Донецке. Также Зеленский пожелал рассказать о возращении Крыма в состав Украины, стоя "на песке на пляже в Ялте", сообщает РИА Новости. 

Народная милиция ДНР уточнила, что желания Зеленского осуществимы, но для этого Киеву необходимо выполнить минские соглашения: "Тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", – отметили в ДНР. Что касается Крыма, то Зеленскому напомнили, что в Ялте пляжи – галечные.

***

Могли бы и серьезней ответить - г-н Зеленский числится главнокомандующим украинской армии, так что ему установить мир проще, чем кому бы то ни было. Просто отдать приказ.

Другое дело, что приказы г-н Зеленского никто и не думает исполнять. Ну, какой главнокомандующий, такое у него и войско...

А что до мечтаний о контроле над Крымом, то может, попробовать для начал установить контроль над чем поближе? Над Закарпатьем, к примеру... Или чтоб далеко не ходить - возьмите под контроль Дарницкий район Киева. Постройте туда мост навроде Крымского, трассу типа Тавриды. А то неровен час, и киевские районы один за другим станут переходить к другим державам.

Ведь это не российская армия отняла у вас Крым - это граждане Крыма и Севастополя послали вас с вашей незалежностью и никчемушностью куда подальше. И что там Россия... Вон, Венгрия и Румынией уже готовы принять бегущих от вас. А Турция - та вовсе имеет виды на половину Украины - когда там была Османская империя, старики по помойкам не шарились и на хлеб не просили.

Что же до песка на ялтинских пляжах - уели вас знатно. У вас же даже квартирка в Ялте имеется. И что, прикупили впрок, а что там за Ялта такая, не успели поинтересоваться?

Так может, и Ялте без вас лучше?

Я вот ни разу не сторонник Путина и его режима, но вот сегодня проехал по Крымскому мосту, по "Тавриде" до самого Севастополя - роскошный мост, прекрасная трасса. Никогда ничего подобного Крым от Украины не получал, да и получить не мог. За все время украинской власти было построено Киевом в Крыму 22 километра нормальной дороги от Симферополя в сторону Харькова. 22 километра, г-н Зеленский!

Ну и Северокрымский канал зарыли - это уже новой Украины достижение. Теперь закройте Америку и разучитесь писать - тогда инвестиционная привлекательность Украины вырастет в разы! Где в мире еще найдешь такой зоопарк?

А.Б.



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