Тупые убийцы во власти

Смертность от COVID-19

На мою статью в конце прошлого года «Возражения И.А. Гундарову» первым на ФОРУМе.мск почему-то отозвался Сигизмунд Миронин (не забывший указать, что он «дмн») своей статьёй «Отсутствие карантина весной стоило шведскому народу 5000 лишних жизней». Но эта статья такая, что остаётся только плечами пожать, правда, Миронину в комментариях на ФОРУМе.мск ответили соответственно и без меня.

И.А. Гундаров мне тоже ответил, но частным письмом (с его разрешения): «О вашем комментарии на статью о Проценко. Я должен был согласиться, что ведущий его хвалит - такое было условие. Но это позволило мне донеси до всех положение дел. Да и стало видно, за что дают героя труда — капиталистического. Относительно коронавируса — я говорю, что есть что-то диагностируемое с помощью чего-то с какой-то точностью. А что это — хрен его знает. Насчёт врачей — их засудят, если они бы лечили не по протоколу. И про применение антибиотиков. В структуре возбудителей смертельных пневмоний более 50% — то вирусы: гриппа, парагриппа, пневмовирусы, риновирусы. Далее — грибы. Плюс клебсиелла, легионелла. Здесь антибиотики бессильны. А для кокков и палочек — делают банальный посев на чувствительность к антибиотикам и назначают эффективные».

На сегодня появились числа смертности по России в целом и отдельным городам России с начала года и по ноябрь месяц - как за 2020 год, так и за прошедший 2019.

Надо сказать, что смертность во всей России в последние годы падала, скажем, в 2014 году умерло 1912347 граждан России, а в 2019 году на 111670 человек меньше – 1800677. Смертность продолжила падать и в 2020 году. Даже 13 апреля, когда преступниками во власти преступными «противоэпидемическими мероприятиями» уже был нанесён народу России убыток в размере 1 триллион 300 миллиардов рублей, министр здравоохранения РФ М. Мурашко всё еще сообщал: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

Но потом идиотизм «противоэпидемических мероприятий» всё же сработал, и если с января по ноябрь 2019 года умерло 1651512 граждан России, то с января по ноябрь 2020 года их уже умерло 1881244 – на 229732 граждан больше! На 14% больше!

На 30 ноября в России числилось 39895 человек умерших от коронавируса – 2,1% ото всех умерших.

Сначала о том, сколько это – 39895 - много или мало? В самом начале февраля этого года глава Минздрава России Мурашко заявил, что ежегодно из-за ошибок и непрофессионализма врачей в стране умирает порядка 70 тыс. человек: «Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тыс. человек в год», — цитирует его «Интерфакс»». (Кстати, случайно наткнулся, в США «количество смертей по причине медицинских ошибок - 120 000»»).

То есть в России погибших от ошибок врачей более чем в полтора раза больше, чем погибших от COVID-19, да и погибшие от COVID-19 это по большей части погибшие от ошибок врачей. Более чем в полтора раза больше! А СМИ воют и воют о страшном коронавирусе и о героях-врачах!

А ведь в результате анализа смертности по России за 11 месяцев получается, что на одного умершего от – от COVID-19 приходится 5,8 умерших граждан России от собственно «противоэпидемических мероприятий» властей России (не забудьте поздравить тех, кто ходит на выборы).

Других причин повышения смертности просто нет. Ведь эти карантинные мероприятия уменьшили производственный травматизм, смерти от ДТП, от пьянства, от простуд – уменьшили всё, что можно было бы хоть как-то считать независимыми от «противоэпидемических мероприятий» причинами смертности.

Что касается Москвы, то, напомню, и в ней, как и в остальной России, смертность тоже уже несколько лет падала, продолжала она падать и в 2020 году. Так за январь-март 2019 года умерло 31765 москвичей, а за январь-март 2020 года – ровно 31 000.

За январь–ноябрь в 2019 году умерло 110490 москвичей, но за этот же период 2020 года смертность не уменьшилась, как в предшествовавшие годы, а умерло 132735 человек – на 22245 москвичей больше!

Ну и в расчёте на период, когда мэр Москвы издевался своими как бы антиэпидемическими указами над москвичами, – за апрель-ноябрь – в 2019 году умерло 78725 человек, а в 2020 году умерла 101735 человек - рост смертности на 23010 человек. Из них списано на коронавирус 8902 москвича, а разница в 14108 человек была убита мероприятиями указов мэра.

Мэр убил! А как ещё объяснить эту смерность?

Смертность от борьбы с курением

В Кремле властные идиоты, плюнув на статью 8 Основ конституционного строя Конституции РФ: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств…», - проявили очередную «заботу о народе»:

«Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает для физических лиц максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России. …Документ запрещает перемещение табачных изделий в количестве более «200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека».

Я уже много лет пишу о том, что курение, конкретно – никотин в табаке, является известным и опробованным лекарством – психостимулятором, применяющимся как слабый, но привычный и очень удобный в применении, антидепрессант. А это значит, что люди, находящиеся в условиях стресса или склонные к заболеванию психики, нуждаются в курении, как в лекарстве. Подчеркну, курят далеко не все и далеко не все курят из моды или баловства, - в основном потребность в курении испытывают люди, которые в силу своего темперамента, как говорится, всё слишком близко принимают к сердцу. В мои студенческие годы как-то в спортлагере на совместной пьянке со студентами-медиками услышал от них шутку «Только сифилис с гонореей – это болезни от удовольствия, а все остальные болезни – от нервов». И это такая шутка, в которой только доля шутки.

К примеру, «эпидемия коронавируса» 2020 года вдруг выяснила с предельной ясностью, что курение уменьшает заболеваемость и, особенно, смертность от этого ОРВИ, причём, этому есть и объяснение не только по из-за уменьшения страха и возрастания иммунных сил организма.

Но традиционно дебилы и мерзавцы борются с курением потому, что оно, якобы, вызывает рост заболеваемости онкологией, и при этом, как и полагается дебилам, руководствуются не числами реальной статистики, а дружным воем СМИ и продажных медиков, купленных фармакологической мафией и наркомафией.

Что значит – не «руководствуются числами»?

К примеру, в России одно время за 10 лет, с 1997 по 2007 год, число продаваемых сигарет увеличилось вдвое – с примерно 200 миллиардов до 400, а заболеваемость раком легкого уменьшилась почти на 13%. Даже не смертность, а заболеваемость, и не выросла, а уменьшилась! В явной зависимости увеличения числа выкуренных сигарет! Ведь если человек меньше нервничает, то и заболевать должен меньше! Как иначе?

У нас статистику по заболеваемости онкологией ведёт Московский научно-исследовательский онкологический института имени П.А. Герцена, который ежегодно выпускает сборники, как я понимаю, двух типов – «Злокачественные новообразования в России» и «Состояние онкологической помощи населению России». И, в частности, согласно сборнику «Злокачественные новообразования в России в 2018 году. (Заболеваемость и смертность)» заболеваемость раком лёгкого от увеличения числа курящих с 2007 года снижалась ещё 7 лет - аж до 2014 года – до принятия Госдумой закона о борьбе с курением.

Согласно данным этого сборника (таблица 1), за предшествовавшие закону 5 лет, заболеваемость раком легкого в сумме мужчин и женщин снижалась с 57052 случая в 2009 году до 56051 случаев в 2013 году, то есть на 1,8%, а после принятия помянутого закона заболеваемость раком легкого за такие же пять лет к 2018 году увеличилась по сравнению с показателями 2013 года до 61686 случаев или на 10,0%.

А общая заболеваемость онкологией в мужчин и женщин России с 535887 случаев в 2013 году возросла более чем на 88 тысяч - до 624709 случаев в 2018 году, то есть почти на 17%.

Однако, в сборнике «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» числа даются только в расчёте на 100 тысяч населения и несколько противоречат первому сборнику. Из таблицы 7 следует, что удельная заболеваемость (в расчёте на 100 тысяч населения) росла непрерывно и с 2008 года, однако, ввиду отсутствия данных о том, какую численностью населения брали в расчёт авторы сборника, трудно это разночтение как-то комментировать.

Но и из чисел помянутого сборника получается, что темпы годового роста онкологических заболеваний устремились ввысь после 2013 года – после принятия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так с 2009 по 2013 года общая заболеваемость раком росла на 52,5 случая на 100 тысяч населения в год, а с 2013 по 2018 год – на 67,1 случай на 100 тысяч населения в год – темп роста заболеваемости раком вырос на 28%. А темпы роста трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы, выросли до 1,60 случаев в период 2013-2018 годы – на 63%.

В 2020 году институт выпустил только сборник «Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году» и согласно данным таблицы 5 в нём, с 2013 по 2019 год общая заболеваемость раком выросла до 73,7 случай на 100 тысяч населения в год – на 40% по сравнению с темпами роста в период 2009-2013 годы. А темпы роста трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы выросли до 1,71 случаев в период 2013-2019 годы – на 74%.

То есть после принятия закона о борьбе с курением растёт всё – и общая заболеваемость онкологией и заболеваемость раком лёгкого, причём растут и темпы заболеваемости - темпы из года в год становятся выше!

Таким образом Государственная Дума России своим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», только за счёт увеличения заболеваемости раком ежегодно дополнительно убивает десятки тысяч граждан России.

Убивает!

Как это считать иначе?

Грамотный Собянин и неграмотные врачи

Четыре цитаты о вакцинации и вопрос юристам.

Первая цитата из статьи о необходимости вакцинации, написанной в 1999 году доктором медицинских наук, профессором, председателем Комитета здравоохранения г. Москвы, А.П. Сельцовским, в соавторстве с главным эпидемиологом Комитета, кандидатом медицинских наук Е.П. Сельковой и А.А. Моруновой:

«Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

Выделим для особо умных лиц, дорвавшихся до власти: «отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

Вторая цитата от 15 декабря прошлого года:

«Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC».

Третья от 30 декабря уже прошлого года:

«Российские врачи пришли в офис Роспотребнадзора, требуя ответов. Но главу ведомства Анну Попову заменила кадровичка, которая ни на один вопрос ответить не смогла. В итоге медики пожаловались в Генпрокуратуру на надзорный орган.

Около 100 человек из «Независимой ассоциации врачей», «Лиги защитников пациентов» и советов граждан из разных регионов прибыли в Москву, чтобы обсудить с Поповой действия властей в связи с эпидемией коронавируса.

Они заявили о недопустимости массовой вакцинации, выступили против поголовного ношения масок, а также подвергли сомнению безопасность вакцины от коронавируса. Врачи опасаются, что меры, которые сегодня принимает Роспотребнадзор, нанесут ещё больший вред здоровью людей, чем сам коронавирус.

Медицинские специалисты хотели лично встретиться с Анной Поповой, однако вместо неё на встречу с врачами вышла начальница кадрового отдела, которая не смогла ответить ни на один из заданных вопросов, пишет Общенародный cоюз возрождения России (ОСВР) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тогда «ходоки» направились в Генпрокуратуру, где написали жалобу на Роспотребнадзор. Врачи также посетили Минздрав, но там их никто не захотел принимать».

И четвёртая цитата датируется 2 января 2021 года:

«Тревожное число» медицинских работников отказывается от вакцинации по всей территории США, 1 января сообщила The New York Post.

В частности, более половины работников скорой помощи Нью-Йорка выразили сомнения в необходимости прививки от коронавируса. Аналогично около половины медработников первичного звена округа Риверсайд штата Калифорния отказались от прививки, отмечает издание со ссылкой на материал Los Angeles Times.

Не пожелали прививаться и более половины медицинских работников больницы Святой Елизаветы в Калифорнии, так же, как и более половины медсестер Хьюстоновского мемориального медицинского центра. …Ранее губернатор штата Огайо Майк Девайн сообщил, что около 60% медсестер домов престарелых штата отвергли предложение привиться от коронавируса.

Согласно исследованию Фонда семьи Кайзер (Kaiser Family Foundation), в штате Техас сомнения в необходимости вакцинации от коронавируса высказывают 29% медработников.

…Стоит отметить, что власти разных стран пытаются «мягким способом» принудить граждан к вакцинации. В России и США это выражается во введении «карточек вакцинированных».

Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил, что получившие вакцину от коронавируса смогут пользоваться некоторыми преференциями по сравнению с другими гражданами, в частности, власти перестанут ущемлять права на бесплатный проезд тем, кто привьется от коронавируса. Аналогичным образом стимулируют граждан Польши».

Сразу отмечу, что меры Собянина действительно мягкие, ведь он мог вообще лишить москвичей пенсии (право на бесплатный проезд – это часть пенсии) или приказать топить москвичей в Москва-реке. Ну кто ему может это запретить?

Собянин - наш благодетель! Он всего-навсего лишает москвичей части пенсии за отказ от того, от чего отказываются даже врачи и разработчики вакцин, – от вакцинации против микроорганизма, который до сих пор не выделен и неизвестен. От того, что, по мнению врачей, нанесёт громадный ущерб здоровью привитых.

Но кому нужно здоровье москвичей, если они для Собянина не больше, чем подопытные кролики? Кролики с крайней степенью трусости и идиотизма – до того крайней, что эти подопытные кролики ещё и голосуют за Собянина на выборах.

Если бы у нас было государство и действовали законы, то деяния Собянина – это преступление, у меня сомнений в этом нет. Но какое? На первый взгляд это статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», поскольку явно видно, за кого Собянин принимает москвичей, однако, думаю, юристы со мною не согласятся.

Тогда какая статья УК РФ в данном случае наиболее уместна?

От редакции: Вообще немного странно - в 2019 году не было эпидемии, а в 2020-м была. Доказательством чего, в том числе, служит и рост смертности на 40 тысяч человек.

Естественно, власти, в том числе и медицинские, вели какую-то противоэпидемическую и лечебную работу. Но почему 40 тысяч "лишних" смертей списывать на власти и врачей, а не на эпидемию?

К властям, в том числе и медицинским, есть очень много претензий, в том числе и запоздалые и половинчатые карантинные мероприятия весной 2020 года - Китаю удалось купировать вспышку в Ухани имеенно жесткими карантинными мерами. У нас, как и в США, и в Европе, и во всем остальном мире - прозевали, хотя запас времени был больше, чем у китайцев.

Кстати, весной 2020 года, анализируя состояние системы здравоохранения в США, я предупреждал о тяжелейших последствиях пандемии именно для этой первой страны мира. Как выяснилось, правильно. Ведь практика - критерий истины?

И деятели типа Проценко - это большая беда отечественной медицины, не потому, что он сам неважный специалист - нет, специалист он нормальный, но такие люди у руля организации здравоохранения - это большая беда. Вспомните, что он сам в начале эпидемии заболел ковидом в собственной больнице! За одно это его надо было отдать под суд. В новой с иголочки больнице - развел внутрибольничную инфекцию... Но он теперь "герой каптруда" и, судя по всему, наш будущий министр здравоохранения. Хотите увидать будущее российского здравоохранения? Милости просим в Коммунарку.

Но ставить все с ног на голову - не стоит. Да, умерло 40 тысяч человек, но их не врачи убили. Если бы этих людей не лечили, то умерло б куда больше. Раз в десять.

Хотя, конечно, "ковидные" клиники стали рассадником инфекции почище метро - факт! Кто ни попадет в больницу с "постронним" диагнозом, теперь получает и коронавирусную инфекцию. Больше нет ни "чмстой" хирургии, ни "чистой" терапии - все "грязные".

Но как-то так валить с больной головы на здоровую - неправильно.

Тот же Гундаров, специалист в области медицинской статистики, пишет: "И про применение антибиотиков. В структуре возбудителей смертельных пневмоний более 50% — то вирусы: гриппа, парагриппа, пневмовирусы, риновирусы. Далее — грибы. Плюс клебсиелла, легионелла. Здесь антибиотики бессильны. А для кокков и палочек — делают банальный посев на чувствительность к антибиотикам и назначают эффективные".

Начнем с того, что против грибов существуют свои антибиотики. Клебсиеллу лечат гентамицином и цефалоспоринами. И так далее. Реально не поддаются лечению антибиотиками только вирусы, но вирусная пневмония в чистом виде бывает крайне редко, обязательно присоединяется банальная флора, особенно в наших больницах, где, как сказано выше, гуляет внутрибольничная инфекция. В метро вы клебсиеллу не подцепите, а в больничке - запросто. В свое время была интересная работа - посеяли воду из больничной мыльницы, где хирурги руки мыли. Мама дорогая! Там был такой коктейль из разных бактерий, главным образом грамотрицательных, что еще поискать.

И вот к вам поступил больной с пневмонией неясной этиологии. И вы держите его без лечения, пока не придут посевы - неделю или больше. Больной загибается, а вы ждете посев. Чтобы назначить цефтриаксон, гентамицин и нистатин (противогрибковый препарат) - у вас все равно больше ничего нет. Но вы ждете неделю, а из лаборатории вам отвечают - извитине, посев не удался, надо сеять по-новой... Больной умер. Или все же вы начнете давать антибиотики? От антибиотиков больной не умрет точно. Но на фоне лечения антибиотиками у него не разовьется бактериальная пневмония, и вас кто-то очень-очень умный обязательно упрекнет в том, что вы давали антибиотики "зря". А если больной умрет от вирусной пневмонии, то еще и обвинят - "зелечил" антибиотиками, а у больного была пневмония вирусной этиологиии... Никто ж не вспомнит, что потому и не присоединилась банальная флора, что вы начали лечение антибиотиками. В общем - врачи-убийцы...

Вот не знаю - болел ли кто триппером? Банальной гонорреей? Боль адская при каждом мочеиспускании. Но лечится элементарно - один укол сильным антибиотиком, и всё. Но вот представьте - вам писать больно, а вам антибиотик не дают - ждут посева. Неделю. Вы плачете каждый раз, когда ходите по малой нужде, а врач ждет посева. Причем и врач, и вы знаете, что там вырастет - гонококк, что ж еще. Но антибиотик - ни-ни, только после посева... Жаль, от гонорреи не умирает никто, а то б было...

И ведь не говорю, что посев не нужен - нужен, чтобы подтвердить либо правильность назначенного лечения, либо скорректировать его. Но никак нельзя посеять и ждать, пока больной на стену лезет от боли или богу душу отдает.

Конечно, хуже нет, что столичный штаб по борьбе с эпидемией возглавляет госпожа Ракова, а не кто-то из специалистов, да хоть бы министр Хрипун. Очень плохо, что последнее слово за неспециалистами. С ужасом думаю, что будет, если вдруг война - опять Ракова поведет полки в бой? А генералы будут при ней с совещательным голосом?

Ну а если бы штаб возглавляли ковид-диссиденты? Или, к примеру, если война, а в штабе предлагают сначала "выделить" противника, а уже потом начинать боевые действия? На нас уже летят ракеты с ядерными боеголовками, а в штабе спорят, выявлен или нет противник?

А.Б.