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Московский листок

Татьяна Голикова к Новому году "ликвидировала" нищенские зарплаты

Опубликовано 04.01.2021 автором в разделе комментариев 1

зарплата правительство нищие
Татьяна Голикова к Новому году "ликвидировала" нищенские зарплаты

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн. наших граждан».

Столь радостную новость вице-премьер правительства Татьяна Голикова с гордостью сообщила участникам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось в Ново-Огарево 23 декабря.

Судя по утверждению Голиковой, до нынешнего времени нищенскую зарплату ниже официально установленного нищенского прожиточного минимума или в его размере получали почти 3,9 млн. человек. Теперь у них МРОТ должен превысить этот минимум, который в 2021 году назначен быть 11 653 рубля, и по официальным бумагам нищих в стране уже не останется. Но случится ли это?

Как известно, доход физического лица облагается налогом по ставке 13%. Поэтому получателям МРОТ, повышенного на инфляцию, после налогообложения выдадут 11 129 рублей. Однако это будет не больше, как утверждала Голикова, установленного в новом году прожиточного минимума, а на 524 рубля меньше того, что дозволяется "отоварить". Таким образом, действительный доход упомянутых почти 3,9 млн. человек в новом году в нарушение Конституции фактически не превысит среднего по стране прожиточного минимума, и эти нищие, даже в официальных понятиях властей, люди, никуда не исчезнут по чьему-то хотению. Если не помрут. Между прочим, средняя пенсия в прошлом году составляла 15 тысяч рублей, что немногим больше официального нищенства.

Татьяну Голикову и курируемых ею чиновников можно было бы не подозревать в лукавстве, если бы новый МРОТ после налогообложения действительно и ощутимо превышал прожиточный минимум. Добиться этого можно было установлением прожиточного минимума, который не выглядел бы издевательством над людьми, и соответствующим увеличением оплаты труда, или, хотя бы, ликвидацией налогообложения нищенских зарплат. Но этого не произошло и Татьяна Голикова ликвидировала нищенские зарплаты столь же успешно, как оптимизировала здравоохранение.

Очевидно целью чиновников, создавших очередную «потемкинскую деревню», была не забота о материальном положении населения, а стремление в очередной раз «втереть очки». Любопытно, кто-нибудь из начальства Голиковой попытался проконтролировать по существу правильность решения ею простейшей арифметической задачки на тему социальной справедливости? Может быть, она заведомо знала, что очередное лукавство сойдет ей с рук, и в феврале, в честь дня своего рождения, получит очередной орден «За заслуги перед Отечеством», но уже первой степени, став полным кавалером всех его четырех степеней?

С Новым годом…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йвйвйцвйв написал 04.01.2021 00:20
Настал нищим полный УМРОТ
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