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Московский листок

Новый размер МРОТ позволит нищих не считать бедными?

Опубликовано 04.01.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Новый размер МРОТ позволит нищих не считать бедными?

Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным, заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Правильно заявил.

Отрыв прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни будет реально падать.

В принципе, странно, что минимальный размер оплаты труда был привязан к прожиточному минимуму, а не к каким-то показателям среднего потребления - диковато ходить на работу каждый день, реально вкалывать, чтобы получить на финал только прожиточный минимум. Работающий человек должен получать не минимум, а гораздо больше.

А у нас теперь можно и меньше. Но зачем тогда вообще работать?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Из статьи "Новый русский раскол"
Национал - коммунист написал 04.01.2021 00:17
В настоящий момент, к началу 2021 года, окончательно обозначилась линия этого раскола: если говорить коротко, то по одну сторону находятся те граждане, кого худо-бедно устраивает сложившееся в стране положение, по другую- те, кого это положение не устраивает. Проходя через все общество, снизу доверху, этот раскол является сейчас доминантой всей политической, общественной и церковной жизни России. Линия нового русского раскола делит на части народ и власть, делит светское общество и общество церковное.
Главной причиной, порождающей новый русский раскол, является стихийная, по большей части скрытая, но постоянно обостряющаяся борьба русского народа со своей собственной антирусской властью. Эта борьба обусловлена глубинным, взрывным ростом русского национального самосознания. Это поиск нового русского единства: единства духовного, национального, территориального, политического и общественного.
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