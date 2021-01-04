Новый размер МРОТ позволит нищих не считать бедными?

Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным, заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
Правильно заявил.
Отрыв прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни будет реально падать.
В принципе, странно, что минимальный размер оплаты труда был привязан к прожиточному минимуму, а не к каким-то показателям среднего потребления - диковато ходить на работу каждый день, реально вкалывать, чтобы получить на финал только прожиточный минимум. Работающий человек должен получать не минимум, а гораздо больше.
А у нас теперь можно и меньше. Но зачем тогда вообще работать?
А.Б.
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Национал - коммунист написал 04.01.2021 00:17
Главной причиной, порождающей новый русский раскол, является стихийная, по большей части скрытая, но постоянно обостряющаяся борьба русского народа со своей собственной антирусской властью. Эта борьба обусловлена глубинным, взрывным ростом русского национального самосознания. Это поиск нового русского единства: единства духовного, национального, территориального, политического и общественного.