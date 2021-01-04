Новый размер МРОТ позволит нищих не считать бедными?

Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным, заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Правильно заявил.

Отрыв прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни будет реально падать.

В принципе, странно, что минимальный размер оплаты труда был привязан к прожиточному минимуму, а не к каким-то показателям среднего потребления - диковато ходить на работу каждый день, реально вкалывать, чтобы получить на финал только прожиточный минимум. Работающий человек должен получать не минимум, а гораздо больше.

А у нас теперь можно и меньше. Но зачем тогда вообще работать?

А.Б.