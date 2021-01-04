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Московский листок

Чиновники и народ катастрофически теряют образованность

Опубликовано 04.01.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин революция народ
Чиновники и народ катастрофически теряют образованность

А зачем она нужна? В нынешней России нужны только деньги, а остальное  не востребовано. Вот что заявляет Т.Голикова. "Россияне вскоре могут выбирать вакцины  от   Covid - 19  самостоятельно". Она из Монако разъясняет народу?  Как я могу выбирать вакцину если ничего не понимаю в медицине. Я простой инженер. Да и сама Голикова никакого отношения к знаниям в медицине не имеет, хотя некоторое время была министром здравоохранения. Вот поэтому после её художеств медицины  для народа и не стало. Любому человеку препарат должен рекомендовать доктор у которого наблюдается человек и он несёт ответственность. Голиковой больше нечего сказать, если такт то молчите  народу легче? Мы ведь знаем, что вы в  медицине ноль без палочки.

По этому поводу справедливо пишет С.Лутугин. "Довольно интересно, что в момент увольнения министра, ему предлагают довольно интересную вакансию взамен.  Потеряв одну выгодную политическую позицию, уволенный чиновник обретает не менее привлекательную работу".Он имеет ввиду Голикову и Орешкина. Однако автор не совсем прав. В России министры не политики, они менеджеры и к политике не имеют никакого отношения. Даже  министр иностранных дел. Он как солдат выполняет указания президента. Для президента главное не профессионализм чиновника а его лояльность власти.

Например, вице - премьер и полпред в ДФО Ю. Трутнев не плохо заработал, поменяв несколько высокооплачиваемых должностей, и губернатора,  министра природных ресурсов и экологии. Заимев сотни миллионов рублей так и остался на престижных должностях. В нынешней России всё решает не твои способности, да они и не нужны президенту, главное  иметь деньги и быть на службе у хозяина. Значит сейчас Трутнев работает на Дальнем Востоке. Очевидно поэтому  он пишет о митингах в Хабаровске. "Мне кажется, что протестовать против  наличия в России уголовного наказания за убийство - это немножко странно.  Есть Следственные органы  они,  очевидно, разберутся и на суде будет принято то или иное решение. Ни одному человеку в здравом уме не придёт в голову мысль о том, что нужно принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности за убийства". Вот именно в здравом уме. Но таковых в России почти не осталось в том числе и среди чиновников. Президент амнистирует Ходорковского. После такого события в стране  много дней не утихал разговор о Ходорковском и его преступлениях. В один из таких дней президент заявил: "У Ходорковского по локоть руки в крови". И напомнил, что его главный охранник бежал в Израиль, в России был бы осуждён на пожизненное. Значит уважаемый ,Юрий, президент сказал, что у него руки по локоть в крови, но уголовное дело возбуждать  не стали. Почему? Потому что  он не в здравом уме? И как же он руководит огромной страной  и вы не возражаете? Сказал руководитель государства о том, что у такого - то человека руки по локоть в крови. Следственный комитет, прокуратура, полиция должны были незамедлительно  принять меры. Однако никто не повёл даже ухом. Значит можно не судить убийц тем более, что он сейчас подбивает  политиков выступать против В.Путина и льёт на него грязь. Так что хабаровчане вправе требовать возврата к должности задержанного губернатора, тем более, что он ни на кого не лил грязи, а работал на экономику края и улучшение жизни народа. Народ ему поверил, но не вы, ни президент с народом не считаетесь, а жаль. И вообще, Юрий, прежде чем что - то писать надо думать, а то подведёте президента под суд.

Удивляет министр просвещения С.Кравцов. "С 1 - го марта будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей". Нынешняя  школьная программа не учит  молодое поколение  наукам, а учит потреблять. Воспитанием в нынешней школе заниматься бесполезно. При либеральной программе обучения,  школьника воспитывает интернет и сосед, которого в школу привозят на шикарном авто с охраной. Ученики видят, что чиновник ничего не делает для страны  и народа а зарплата миллионы. Все современные фильмы  созданы  на убийствах, захвате заложников, перераспределении  недвижимости, воровстве. И самое главное, что всё это  творят сами чиновники, силовики в генеральских  погонах и их родственники. Попробуй учитель воспитать порядочного человека? Школьник задаст десятки вопросов на которые ни один учитель не  сможет ответить. И эти пятнадцать тысяч рублей окончательно рассорят коллективы преподавателей. Помните когда Медведев протащил закон по которому фонд зарплаты предприятия,  медицинского учреждения, воинской части, школ распределял директор, начальник, главный врач и так далее. Шуму было много и  распределение шло на коррупционной основе. Получил больше чем другие неси главному. Воспитать порядочного человека может только политика государства, которая основана на идеологии, которой нет в нынешней России.  Власть заменила идеологию долларом и надо сказать, что выбор оправдался именно для власти, но не для государства и народа.  Разворовывание бюджета и распродажа государственной собственности в течение 30 лет стало  политикой  Кремля и правительства. Можно предположить, что президент не вдаётся в подробности такой распродажи, но правительство должно  знать к чему   приведёт такая политика. Уже сейчас около 70 % предприятий не принадлежат России. Ими командуют иностранцы. Я писал ранее, напомню ещё раз, что в ближайшие  годы народ России окажется квартирантом в своей стране.  Не зря чиновники имеют за пределами  страны запасные аэродромы. Именно для того, что когда мы окажемся в чужой стране  было куда перебраться. А что нам простым смертным?  Будем вынуждены работать на чужаков. В этом и заключается политика Запада  и США. Теперь вся прибыль от деятельности заводов, предприятий, компаний будет уходить  хозяевам за пределы России. Возможно, что нам оставят только налоги. Однако на них далеко не уедешь.

Могу я предположить на основе политики  правительства и президента, что они  продолжают распродавать   последние предприятия оставшиеся от  Советского Союза. А народ, который строил эти предприятия  президент и премьер не хотят спросить? Мы и не настаиваем, чтобы власть спрашивала народ и советовалась с ним по самым важным государственным вопросам. Например, в Совете директоров "Роснефти" 11 человек, 7 из которых иностранцы. Так кто командует парадом?  Говорят, что пока 51 % акций компании принадлежит государству. А что стоит иностранцам перекупить этот процент и ещё одну акцию и Сечин останется в качестве квартиранта, которого можно и выдворить. Мне и моим землякам не понятна политика президента. Продав оставшиеся 300 предприятий, пусть даже они будут куплены нашими олигархами и что от этого поимеет государство?  Только налоги и то не полностью. А вся прибыль как и ранее будет уходить в офшоры.  Не прогадать бы на предстоящих выборах, что приведёт к разрушению того, что осталось в России. Чубаиса убрали, а его политика осталась.



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