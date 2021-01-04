Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Только дошкольники могут доверчиво слушать про доступные кредиты и заказы на корабли и самолеты

Опубликовано 04.01.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Только дошкольники могут доверчиво слушать про доступные кредиты и заказы на корабли и самолеты

Почему Зеленский выбрал такой нелепый способ общаться с народом через маленьких детей?

Да потому что любой взрослый на дурацкую похвальбу «мы самые-самые…умные, смелые, сильные…» мог бы спросить Зеленского : «А почему при такой победе над коррупцией мы платим такие сумасшедшие тарифы на газ и электричество? Почему такой талановитый народ считает копейки в магазине? Почему из такой счастливой страны народ разбегается в разные стороны?»

Невозможно даже создать картинку, при которой взрослые люди с уважительным вниманием слушают этот абсурдный треп.

Только дошкольники могут доверчиво слушать про доступные кредиты и заказы на корабли и самолеты. Только маленькие дети могут с восторгом смотреть на красивую картинку с геликоптера, поскольку дети не видят убитые заводы, убогие больницы и отчаянье миллионов безработных.

А кто может без отвращенья смотреть на «хероя АТО» Маркива?

Нет! Население Украины не смотрит на Зеленского широко открытыми наивными глазами маленьких детей, как бы этого не хотелось его тупым пиарщикам.

И уж точно, жителям Крыма и Донбасса в ответ на призывы задержать время на час, чтобы объединиться с Украиной, отвечает единодушно : «Отстающих не ждем!»

Зато в моем Николаеве, как в Харькове, Одессе и Запорожье ровно в 12 ночи часов по Москве гремели салюты и фейерверки.

Это нам сигналили те, кто идет с нами в ногу!

PS. Пишет Тамара Желудкова:

"Майдан доказал свою высокую эффективность для украинцев.

Подняла свои старые записи по коммунальным платежам. Выяснила, что с 2009 до февраля 2014 года стоимость кубометра воды в Николаеве поднялась с 3.72 до 4.34 гривен, то есть за четыре года выросла на 16 процентов.

Уже в начале 2017 года она была 10.20. Ведь злочинну владу успешно победили. Вода подорожала в 2.3 раза, то есть на 130 процентов.

Но, по-видимому, победа кому-то показалась неполной.

С 1 января 2021 года кубометр воды в Николаеве стоит уже 32 гривны с хвостиком. ВВП растет бешеными темпами. Только почему-то со смайликами и аплодисментами благодарных граждан не складывается даже у очень популярного комика".



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин поздравил с запасом
Путин поздравил с запасом
31.12.2020
Рабочее самоуправление: направо кругом?
Рабочее самоуправление: направо кругом?
27.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Только дошкольники могут доверчиво слушать про доступные кредиты и заказы на корабли и самолеты (0)
Чиновники и народ катастрофически теряют образованность (0)
Татьяна Голикова к Новому году "ликвидировала" нищенские зарплаты (4)
Новый размер МРОТ позволит нищих не считать бедными? (6)
Тупые убийцы во власти (3)
Дебильная наука в описании дебильных СМИ (8)
Зеленский удачно помечтал о Крыме, о мире, о песке... (5)
Рогозин готовится сесть на Луну "Орлом"? (21)
Стук мочи в голову (9)
Спятил дедушка... (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи О предательстве в отношении Николая 2-го и достоверности источников от
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мой доклад: ДРУГИЕ МЫ: как новые технологии преобразуют человека и человечество
Михаил Делягин Михаил Делягин: Книга А В Островского "Солженицын. Прощание с мифом" идёт к Вам! Сопротивление бесполезно))
Михаил Делягин Михаил Делягин: Коронабесие приносит плоды: Россия сходит с ума
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss