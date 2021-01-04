Почему Зеленский выбрал такой нелепый способ общаться с народом через маленьких детей?

Да потому что любой взрослый на дурацкую похвальбу «мы самые-самые…умные, смелые, сильные…» мог бы спросить Зеленского : «А почему при такой победе над коррупцией мы платим такие сумасшедшие тарифы на газ и электричество? Почему такой талановитый народ считает копейки в магазине? Почему из такой счастливой страны народ разбегается в разные стороны?»

Невозможно даже создать картинку, при которой взрослые люди с уважительным вниманием слушают этот абсурдный треп.

Только дошкольники могут доверчиво слушать про доступные кредиты и заказы на корабли и самолеты. Только маленькие дети могут с восторгом смотреть на красивую картинку с геликоптера, поскольку дети не видят убитые заводы, убогие больницы и отчаянье миллионов безработных.

А кто может без отвращенья смотреть на «хероя АТО» Маркива?

Нет! Население Украины не смотрит на Зеленского широко открытыми наивными глазами маленьких детей, как бы этого не хотелось его тупым пиарщикам.

И уж точно, жителям Крыма и Донбасса в ответ на призывы задержать время на час, чтобы объединиться с Украиной, отвечает единодушно : «Отстающих не ждем!»

Зато в моем Николаеве, как в Харькове, Одессе и Запорожье ровно в 12 ночи часов по Москве гремели салюты и фейерверки.

Это нам сигналили те, кто идет с нами в ногу!

PS. Пишет Тамара Желудкова:

"Майдан доказал свою высокую эффективность для украинцев.

Подняла свои старые записи по коммунальным платежам. Выяснила, что с 2009 до февраля 2014 года стоимость кубометра воды в Николаеве поднялась с 3.72 до 4.34 гривен, то есть за четыре года выросла на 16 процентов.

Уже в начале 2017 года она была 10.20. Ведь злочинну владу успешно победили. Вода подорожала в 2.3 раза, то есть на 130 процентов.

Но, по-видимому, победа кому-то показалась неполной.

С 1 января 2021 года кубометр воды в Николаеве стоит уже 32 гривны с хвостиком. ВВП растет бешеными темпами. Только почему-то со смайликами и аплодисментами благодарных граждан не складывается даже у очень популярного комика".