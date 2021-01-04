Доживут ли некоторые категории пенсионеров до индексации?

Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Отцовская забота о народе

В конце декабря Путин во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился с тем, что нужно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

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Путин почему-то убежден, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, хотя Конституцией РФ он давно решен. Но члены правительства, которое в 2016 г. возглавлял Дмитрий Медведев, а нынче во главе - Михаил Мишустин, либо плохо учили в школе арифметику, либо не помнят ее. Ведь они убеждены, что выигрыш бюджетом 70 млрд. рублей в год от прекращения индексации пенсий работающим пенсионерам превышает ежегодные потери бюджетом 500 млрд. рублей, которые вынужденно уволившиеся пенсионеры прекратили платить в виде страховых взносов.

Ну да ладно, вопрос долгий. А продолжительность жизни пенсионеров в РФ - наоборот, котроткая. Хотя, может, каким-то будущим пенсионерам и пригодится...