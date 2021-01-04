Ветераны ВОВ получат по 10 тысяч к празднику Победы

Наступивший год ознаменуется для некоторых россиян получением дополнительной выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей: материальное поощрение затронет ветеранов Великой Отечественной войны и будет приурочено к годовщине Дня Победы.

На выплату смогут рассчитывать те, кто является инвалидом и участником ВОВ и входит в соответствующий список согласно федеральному законодательству.

При этом, выплата в 10 тысяч рублей будет единовременной. Помимо непосредственно граждан России её также получат и ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Деньги полагаются также и журналистам, работавшим на передовой, участникам операций по ликвидации националистического подполья в 1944—1951 годах.

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Самому молодому ветерану, то есть кого призвали в 1945 году в возрасте 18 лет, в 2012-м году исполнится 94 года. В 2018 году (последние данные) таких граждан в РФ было 90 тысяч. За прошедшие 3 года их число по понятным причинам сократилось. Но даже если каждому из них выплатить по миллиону рублей, то получится всего 90 миллиардов - в 10 раз меньше, чем неизрасходованные средства бюджета в прошлом году!

Так что, спасибо родному государству за щедрость. От имени всех ветеранов войны, которых осталось всего ничего...