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Московский листок

Ветераны ВОВ получат по 10 тысяч к празднику Победы

Опубликовано 04.01.2021 в разделе комментариев 1

война ветераны
Ветераны ВОВ получат по 10 тысяч к празднику Победы

Наступивший год ознаменуется для некоторых россиян получением дополнительной выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей: материальное поощрение затронет ветеранов Великой Отечественной войны и будет приурочено к годовщине Дня Победы. 

На выплату смогут рассчитывать те, кто является инвалидом и участником ВОВ и входит в соответствующий список согласно федеральному законодательству. 

При этом, выплата в 10 тысяч рублей будет единовременной. Помимо непосредственно граждан России её также получат и ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. 

Деньги полагаются также и журналистам, работавшим на передовой, участникам операций по ликвидации националистического подполья в 1944—1951 годах.

***

Самому молодому ветерану, то есть кого призвали в 1945 году в возрасте 18 лет, в 2012-м году исполнится 94 года. В 2018 году (последние данные) таких граждан в РФ было 90 тысяч. За прошедшие 3 года их число по понятным причинам сократилось. Но даже если каждому из них выплатить по миллиону рублей, то получится всего 90 миллиардов - в 10 раз меньше, чем неизрасходованные средства бюджета в прошлом году!

Так что, спасибо родному государству за щедрость. От имени всех ветеранов войны, которых осталось всего ничего...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7738 написал 04.01.2021 14:58
цинизм и жадность режима давно известны, еще с 1917?
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