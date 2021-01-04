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Московский листок

Российские миллиардеры разбогатели на $13,8 млрд за 2020 год

Опубликовано 04.01.2021 в разделе комментариев 0

Российские миллиардеры разбогатели на $13,8 млрд за 2020 год

Совокупное состояние российских миллиардеров за 2020 год несмотря на кризис и пандемию увеличилось на 13,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Наиболее удачным год оказался для сенатора Сулеймана Керимова — его состояние увеличилось на 4,85 млрд долларов.

За ним следует крупнейший акционер холдинга USM Holdings Алишер Усманов, разбогатевший за год на 4,46 млрд долларов.

На третьем месте оказался глава "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 3,11 миллиарда долларов.

Богатейшим россиянином в списке Bloomberg остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. За 2020 год его богатство выросло на 1,98 миллиарда долларов, до 30 миллиардов. Второе место занимает Леонид Михельсон. Его капитал за год возрос на 219 миллионов долларов, до 24,8 миллиарда. Третью строчку занимает Владимир Лисин, чье состояние выросло на 2,47 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Лишь трое российских миллиардеров в 2020 году понесли убытки. Это генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов (-4,99 миллиарда долларов), совладелец той же компании Леонид Федун (-2,45 миллиарда) и совладелец «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (-1,51 миллиарда).

 



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