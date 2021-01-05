Ни совести, ни чести - цифровой интеллект

Ушёл в историю 2020 год. Президент, премьер, пропагандистские СМИ будут долго ещё судачить об ушедшем годе в позитивном ключе. Такой настрой им дал президент в своём шестиминутном обращении к народу по случаю поздравления с наступающим 2021 годом. "2020 год оказался не простым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого - то с утратами близких людей. Он был связан с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества".

В речи президента нет конкретики, люди и не ждали от него что либо для души и жизни. Не для всех россиян год оказался не простым. Чиновники, олигархи и просто воры довольны прошедшим годом. Из них никто не оказался на улице и без куска хлеба. А вот простой народ потерял много. Коронавирус коснулся именно только нищего народа. Людей потеряли десятки тысяч и не только и даже не столько от вируса, сколько от отсутствия своевременного лечения и необходимых лекарств. В основном это коснулось онкобольных, да и от вируса умирали потому что ждали скорую неделями и не дождавшись умирали. Людей страна и родственники теряли не только в своей стране, но и за её пределами. Вот только не известно за что?

Интересную фразу произнёс в поздравлении президент. "Связан с надеждами на преодоление невзгод". Но ведь надежды так и не оправдались, значит и в наступившем году люди будут жить в надежде. Надо посоветовать президенту, чтобы в наступившем году поздравляя не забыл напомнить, что и 2021 год жили с надеждой, которая так и не оправдалась. А кто из чиновников проявил человеческие и профессиональные качества? Что - то таких чиновников народ не узрел. Оптимизация здравоохранения развалила медицину и власть не была готова встретить коронавирус. И главное виновных нет, очевидно так будет всегда и это страшит народ.

По мнению граждан человеческие и профессиональные качества должны проявлять именно чиновники. От их качества зависит и качество народа. Как я могу проявлять такие качества, если нет работы, нет достойной зарплаты, невозможно попасть к нужному врачу, на нищенскую зарплату и пенсию не могу купить съедобные продукты. При этом налоги растут и никого от чиновников это не интересует.

И вот в СМИ появились комментарии вице - премьера В.Абрамченко. Удивительно то, что все чиновники правительства на одну колодку. Она как и министр экономического развития объясняет причину роста цен на продукты. "Рост мировых цен, пандемии и экспорта. Участники торговли пытались закрыть издержки, которые возникли от движения от производителя до торговли". Это не объяснение это бред чиновника. Как может расти цены от пандемии? Люди оказались без денег, в магазины стали ходить реже по причине отсутствия денег и карантине. Какое отношение к мировым ценам имеют цены внутренние? Торгуйте за пределы страны хоть за золото, а своим продавайте на основе того, что имеет народ - зарплату, пенсии. И почему на транспортировку к торгашам выросли тарифы? Что изменилось? Много перекупщиков, так уберите лишних. Или пусть продавец заключает договора не с посредниками а непосредственно с производителем. Лучше отдать торговлю в руки государства и платить твёрдую зарплату с премиальными. Всё отдали на откуп спекулянтам, но вы то от этого не страдаете, ваша зарплата позволяет покупать и по тысячу рублей за сахар и масло. Более того вы не хотите понять, что ваша миллионная зарплата основана на нищенской зарплате народа.

Как чиновники реагируют на действия народа. На днях группа медиков с разных регионов страны в составе ста человек собралась в Москве, чтобы поговорить с А.Поповой на счёт действий властей в связи с эпидемией. Однако Попова на встречу не пришла. И как она теперь будет смотреть в глаза этим медикам и народу страны. Смотрите без году неделю в должности, а уже заелась и своих коллег не хочет видеть. Она ведь знала, что её ждут и направила на разговоры чиновницу, которая такие вопросы не может решать. Ни совести, ни чести - цифровой интеллект. По этому поводу выразил своё мнение профессор медицины А.Редько, который обвинил надзорный орган в бездумных, неграмотных распоряжениях в связи с эпидемией.

Почему же президент в новогоднем поздравлении так много говорил об уходящем годе с оптимизмом? Народ этого оптимизма не видел в глаза и не почувствовал сердцем. На чём основывался президент сочиняя такое поздравление? "Этот год мы прошли вместе с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновий долг - с благодарностью и признательностью отметили 75 - летие Великой Победы". В корне не согласен с президентом. Мы никуда не прошли, в том числе и сам президент. Экономика на нуле и авторитет президента тоже. Запретили посещать даже Олимпиады. Это же позор для руководителя страны. Или он живёт по пословице "Стыд не дым, глаза не ест". Какое достоинство если зарплата падает, цены и тарифы растут? Более того в уходящем году президент растерял остатки дружеских отношений даже с бывшими республиками, входившим в состав Союза. Кого подразумевает президент под "единым" народом?. Себя, олигархов, чиновников, депутатов от партии власти? Доллары разделили народ России на десятки сословий, групп, общин. Собрать во едино при бандитски - воровском капитализме вряд ли кому - то удастся. И этот раскол продолжается на прежней основе. Появляются новые группы богачей и нищих. Возможно у кого то сдадут нервы и тогда крови не избежать.

А кто в нынешней Росси почитает традиции предков? Может сам президент и его товарищи? Отец президента за что воевал? Здесь пахнет предательством. Да, за традиции, за сильную Россию, за счастливую жизнь народа. И где всё это? Президент сам плевал на традиции предков и как же он мог выговаривать такие фразы не запнувшись во лжи? За что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? Гражданин президент, ответьте мне на этот вопрос. Чтобы вы и ваши друзья купались в роскоши, а мы умирали от нищеты и голода. Вы скажите, что сейчас прилавки завалены продуктами, ешь не хочу. Да это так, но вы то с прилавков не едите, содержите специальные подразделения, которые выращивают для вас экологически чистые продукты, а мы кормимся отходами от производства. На дорогие продукты нет средств.

И на счёт отзывчивости. Народ не может собрать два - три миллиона на лечение больных детей, а вы и ваши друзья, министры, все без исключения, являетесь миллионерами даже миллиардерами и не можете выделить пару миллионов. Для вашего бюджета это даже не будет заметно. Вот это и есть ваше милосердие, а народ из копеек всё таки собирает необходимые суммы.