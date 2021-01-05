Говорят, что Шеремета заказал Лукашенко

В сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко.
Понятно, тут же толпы специально обученных троллей кинулись опровергать. А что опровергать-то?
К примеру, никто не обвиняет, скажем, Трампа в политических убийствах, хотя не любят его, пожалуй, сильнее, чем Лукашенко. Но не было прецедентов. Никто и не поверит.
А вот в истории Лукашенко были и пропавшие политические оппоненты, и пропавшие журналисты. И участие КГБ в политической жизни - тоже факт. И недавние массовые избиения, аресты и убийства - факт неоспоримый, весь мир наблюдал... Кстати, курирует госбезопасность никто иной, как старший сын диктатора. Показательная деталь.
Поскольку с Павлом Шереметом я был достаточно неплохо знаком, для меня это вопрос не абстрактный. Вполне конкретный вопрос. Кто убил Павла? Если не Лукашенко, то кто?
Тут презумпция невиновности уже не действует - есть обоснованные подозрения, есть доказательство - будь любезен теперь доказывай свою невиновность.
А в противном случае ни один глава государства не сможет вот так запросто пожать его руку, даже Путин не сможет, хоть и сам не отчитался по ряду политических убийств и покушений на убийство. Но соучастие в чужих преступлениях и ему не нужно.
Анатолий Баранов
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Тимса написал 05.01.2021 00:28
Все кто следит за утилизацией такого позорнейшего явления как феминизм в России, знают, что сентябре 2020 года была взломана почта администрации феминистического паблика ВК «Подслушано феминизм». Из переписки становится ясно, что феминистки как часть глобалистов-троцкистов ведут системную пропаганду исламофобии в России. Среди направлений деятельности 1 унижение лиц кавказской национальности от лица всех русских 2 представление любого мусульманина как исламиста от лица всех русских 3 унижение женщин кавказских национальностей от лица всех русских 4 подстрекательство русских мужчин к расправам над кавказцами и представителями других национальностей, исповедующих ислам. Если говорить кратко, то ислам как и любое явление имеет договороспособное и радикальное крыло. От исламизма в первую очередь страдают сами мусульмане, а не европейцы, как рисуют европейские СМИ. С 2015 года в Европе известно около 30 случаев, как мусульмане нападали на кого-то со смертельным исходом. При этом сколько самих немцев напало на самих немцев не говорится. Понятно, что никак не меньше, а люди разные и среди мусульман и среди немусульман. Мало кто знает, что за этот же период последователи ИРА (христиане) в Северной Ирландии совершили около 40 нападений, в том числе терактов, о которых СМИ тактично молчат. Более того, они пытались перевести стрелки на мусульман.
Троцкизм глобален и ставит своей задачей уничтожение национальных государств в том числе тех, которые исповедают ислам, уничтожение любой религии и идеи Бога. Такая деятельность отмечена в Саудовской Аравии, Турции, Азербайджане и ряде других государств. Занимается этим, например, небезизвестный фонд Сороса. При этом троцкисты поддерживают исламизм, которые ставит задачей снос все национальных государства Ближнего Востока и потоки беженцев в Европу. При Трампе было опубликовано расследование о том, что фонд Хиллари Клинтон через сеть фирм прокладок финансировал ИГИЛ. На некоторых митингах в Европе феминистки поддерживали ИГИЛ, выступая якобы против исламофобии, но при этом критикуют Эрдогана, который укрепляет Турцию как национальное государство.
Понятно, чем чревато столкновение русских и мусульман в России. Типичны приемом являются заявления фемботов типа «Кавказцы лучше русских», так реализуется пункт 4. А уже через полчаса теже фемботы на сайтах woman.ru, galya.ru с тех же ip-адресов тут же поливают кавказцев грязью, или рассказывают, что в Дагестане повсеместно проводит я женское обрезание. Такие случаи там встречались, но они единичны, никак несистемны. Среди русских тоже можно откопать разные вещи. Такой вид подстрекательства особенно опасен, так как делается от лица женщины, что включает в психике мужчины шаблоны поведения, которые тяжело сдерживать. Например, в 2017 году в Петербурге русский убил кавказца. На допросе о причинах этого поступка о сообщил, что некая девушка сказала, что поверит в то, что он мужчина, если он убьет кавказца. Понятно, что этот бабский рот надо будет залить свинцом. Феминистка-шлюха влезает в политику и поганит отношения между русскими и другими национальностями. Курица должна сидеть в курятнике, а не гулять по социально-политическому пространству, устраивая в нем опасный хаос.
Необходимо пресечь работу этих взбесившихся собак, а если курицы повторяют этот понос в повседневности, то им заткнуть рот, так как это не приведет русский народ ни к чему хорошему.