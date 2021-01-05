Говорят, что Шеремета заказал Лукашенко

В сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко.

Понятно, тут же толпы специально обученных троллей кинулись опровергать. А что опровергать-то?

К примеру, никто не обвиняет, скажем, Трампа в политических убийствах, хотя не любят его, пожалуй, сильнее, чем Лукашенко. Но не было прецедентов. Никто и не поверит.

А вот в истории Лукашенко были и пропавшие политические оппоненты, и пропавшие журналисты. И участие КГБ в политической жизни - тоже факт. И недавние массовые избиения, аресты и убийства - факт неоспоримый, весь мир наблюдал... Кстати, курирует госбезопасность никто иной, как старший сын диктатора. Показательная деталь.

Поскольку с Павлом Шереметом я был достаточно неплохо знаком, для меня это вопрос не абстрактный. Вполне конкретный вопрос. Кто убил Павла? Если не Лукашенко, то кто?

Тут презумпция невиновности уже не действует - есть обоснованные подозрения, есть доказательство - будь любезен теперь доказывай свою невиновность.

А в противном случае ни один глава государства не сможет вот так запросто пожать его руку, даже Путин не сможет, хоть и сам не отчитался по ряду политических убийств и покушений на убийство. Но соучастие в чужих преступлениях и ему не нужно.

Анатолий Баранов