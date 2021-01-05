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Московский листок

Иранская атомная бомба уже в первом приближении

Опубликовано 05.01.2021 в разделе комментариев 0

Иранская атомная бомба уже в первом приближении

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) обратился к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки и отказаться от обогащения урана до 20%, заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. 

1 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

***

А почему нет? Америка вышла из ядерной сделки, чем развязала себе руки - в любой момент США могут начать войну с Ираном, и шансов у Тегерана в таком раскладе немного. И единственный шанс в таком случае - это как раз наличие собственного ядерного оружия и средств его доставки.

Правда, шансов нанести ядерный удар по США у Ирана все равно немного, даже если у него и появится атомная бомба. Зато ряд третьих стран из числа союзников США оказываются в положении заложников.

Кстати, тот же Израиль вполне может нанести удар по ядерным объектам Ирана - он так уже делал. А может Тегеран в ответ нанести ядерный удар по Израилю?

На территории Турции, на базе Инжирлик, находятся около 50 американских ядерных зарядов. Может Иран нанести упреждающий удар именно по этому объекту?

Та же история с базой Раммштайн в Германии, где тоже находятся американские атомные бомбы - технически это сложней, но вполне реально.

Вполне реально нанесение удара и по странам Персидского залива - тут есть и экономический аспект.

В радиусе досягаемости находятся и американские военные объекты за рубежом - базы, пункты дозаправки, аэродромы, исследовательские центры. 

Так что 2021 год может быть очень-очень интересным...

А.Б.

 



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