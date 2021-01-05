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Московский листок

Для кого в Воронеже построили дорогу?

Опубликовано 05.01.2021 в разделе комментариев 0

Согласно проекту генерального плана на 2021-2041 года концепция развития города избрана как «компактный город», с двумя новыми территориями по диагонали – улица Острогожская и микрорайон Отрожка по улицам Изыскателей и Богатырской.

 

Сейчас на улице Богатырской построена новая дорога, которая еще даже не сдана подрядчиком и не введена в эксплуатацию. Автомобильная дорога соединяет трассу М4 «Дон» и микрорайон Отрожка.

 

Данная дорога построена по муниципальному контракту между МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» и подрядной организацией СМУ-90. Фирма выиграла торги в марте 2020 года. Стоимость дороги – 186 млн рублей.

 

Вы спросите, а зачем здесь нужна дорога? На землях Гослесфонда в Сомовском лесничестве.

 

«Время Воронежа» провела собственное журналистское расследование.



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