Ответ "марксистам", утверждающим, что выборы бесполезны и участвовать в них не надо

Выборы являются одним из инструментов борьбы. Участие в выборах, в том числе помогают разоблачать их лживость. Как показывают практика последних десятилетий, скандалы связанные с выборами приводили к острым политическим кризисам в десятках стран мира!

В самом худшем варианте, участие в выборах позволяет революционным силам, создать своё представительство в парламентах и даже органах исполнительной власти. В лучшем случае, революционные силы, могут оседлать протест и довести дело до смены ОЭФ.

Фургал отдельный случай, но условно говоря губернатором может оказаться и самый принципиальный марксист, любимый народом!

Но конечно механизм власти таков, что в исполнительной власти очень тяжело достигать хороших результатов управления, находясь в контрах с кремлём!

Однако если в регионе будет очень сильная народная активность, то вполне возможно что регион, будет достигаться не меньше чем Чечня.

Конечно основной упор, марксисты должны делать на участие в выборах в органы законодательной власти! Особенно на выбры в Госдуму, региональные заксы и думы крупных городов!

Любой успех в этом направлении даёт хорошую почву для практической борьбы. Тем более если это депутат Госдумы, у которого довольно серьёзные полномочия и иные возможности!

Но повторюсь, важнейшая для нас вещь во всей этой истории. Это то что выбры такого уровня как Госдума, в подобных авторитарных системах, как режим в России. Не могут пройти без скандалов! Которые существенно снижают авторитет власти и подрывают её легитимность в глазах большей части граждан!

Если скандалы более масштабные, то есть все основания полагать, что это выльется в мощный протест, который в свою очередь может перерости в революционную ситуацию! Надо ли говорить что на наших глазах такой было уже десятки раз?

Марксист революционер, если он Марксист и революционер а не коллекционер, статей Маркса, Ленина и пр. Обязан участвовать в подобных активных событиях!

В том числе вступать в тактические союзы с представителями иных лагерей оппозиции, для достижения единой цели, смены авторитарной власти, на демократическую республику!

Для всех левых, коммунистов, марксистов, это должно стать нашей программой минимум, по сути такой же как была программа минимум у РСДРП!

Мы обязаны принять самое активное участие как в самих выборах, выставить наших кандидатов, агитация и пропаганда, наблюдение на избирательных участках и пр.

А так же принять самое широкое участие в протестах против фальсификаций на выборах, если такие обнаружатся!

Вы сомневаетесь, что фальсификации будут?

Итак, позиция "бойкота" выборов, должна быть заклеймена самым решительным образом! Так как клеймил бойкотчиков Ленин!

Может кому то из так называемых левых не нравится тактика большевиков, но мы должны сказать жёстко, мы наследники большевиков, именно по этому мы будем участвовать в выборах, в разном статусе и будем вести самую решительную борьбу, включая уличную, в вопросах защиты результатов выборов!

От редакции: Все верно говрит товарищ Развозжаев, однако известно - генералы всегда готовятся к прошлой войне.

Есть ли у марксистов рецепт на все времена по поводу участия или неучастия в буржуазных выборах?

- Не только пролетариат бойкотирует Думу, но и Дума бойкотирует пролетариат, — с горькой иронией пишет Ленин в 1905 году.

А в 1906-м году Ленин дает подробную характеристику ситуации, удивительным образом напоминающую нынешнюю РФ: "Теперь же в России и речи быть не может о наличности установившегося, общепризнанного, действительного парламентского режима. Теперь в России главной формою господства правящих классов и социальных сил заведомо является непарламентская форма, главной ареной борьбы социально-политических интересов заведомо является не парламент. При таких условиях поддержка партии парламентских соглашателей была бы самоубийством рабочей партии..."

И чуть ниже заявляет: "Парламентаризм есть игрушка, несущественное поприще борьбы, — приманка гораздо более, чем действительная уступка".

Кто-нибудь станет спорить, что игра в парламент за последние четверть века полностью уничтожила КПРФ как революционную рабочую партию?

Или у кого-то есть иллюзия, что выдвинувшись от КПРФ в парламент, и даже проскочив туда, он что-нибудь сможет изменить в существующем порядке вещей? Спросите у Зюганова, который состарился в буржуазном парламенте, ведя партию от провала к провалу, когда он планирует взять власть?

Да нынешнее руководство КПРФ до смерти боится взять лишний голос, чтобы власти не обвинили их в "порочном желании быстрой революции" (цитата из постановления "Об опасности неотроцкистких проявлений"). Да, неотроцкистов обвиняли в желании приблизить революцию - ну так 12 лет прошло, может, на своем небыстром пути КПРФ приблизилась к взятию власти? Да не приведи господь... Зюганов на свякий случай свою партию даже коммунистической не называет в последнее время. все больше "патриотом" рекомендуется...

Или в современной РФ есть возможность выиграть выборы от другой левой партии?

РОТ Фронт недавно потерял регистрацию в Минюсте, получения которой добивался многие годы, так и не сумев даже выдвинуть своих кандидатов на федеральных выборах. ОКП уже 8 раз подавала документы на регистрацию - впрочем, без особых надежд, больше "для порядка".

Есть еще "Коммунисты России", но их результаты еще скромней, чем у КПРФ.

В такой ситуации что есть выдвижение на выборах в Госдуму для коммунистов - форма борьбы за революцию или способ быть полезными буржуазному режиму, расчет на кормушку при власти, вечное спойлерство?

С 1994 года, более чем за четверть века можно было сделать выводы.

Кстати, депутаты-коммунисты в дореволюционной Думе отправились на каторгу прямо с парламентской скамьи. А депутаты-"коммунисты" нового времени становятся губернаторами, уходят на "заслуженную" пенсию, сильно превышающую среднюю пенсию по стране, даже умирают после десятков лет, проведенных в депутатском кресле. Почувствуйте разницу. Но на их место уже готово прийти новое поколение карьеристов - с тем же результатом.

Вот только результат может быть неожиданным. И революционнеая волна сметет не только режим, но и присуживающие ему "парламентские задницы" из числа "революционных, рабочих, левых"...

А.Б.