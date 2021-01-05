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Московский листок

Песков назвал Путина хорошим человеком

Опубликовано 05.01.2021 в разделе комментариев 1

Песков назвал Путина хорошим человеком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает Путина хорошим человеком и выразил уверенность в том, что глава государства не виновен в преступлениях, которые ему приписывают. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в Youtube-канале журналиста.

"Да", - сказал Песков на вопрос, хороший ли человек Путин. При этом, по его словам, Путин не способен на преступления, которые ему приписывают. Пеков отметил, что не стал работать с президентом, если бы это оказалось правдой. "Я хотел объяснить абсурдность вопроса, но отвечаю просто нет", - сказал он.

По словам Пескова, президент считает предательство и воровство греховными вещами и относится к ним жестоко и беспощадно. "Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля также заметил, что с годами Путин стал демонстрировать большую непримиримость по отношению к некомпетентности. По его словам, Путин прощает ошибки, допущенные во время работы, но жестко критикует промахи, допущенные из-за бездействия.

"Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать, и ты ошибаешься, - так бывает, это не преступно", - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что сам сталкивался с жесткой критикой со стороны Владимира Путина, после которой у него пропадало желание жить. "Я сталкивался с серьезной критикой президента… Жить сразу не хочется. Бывает жестко", - уточнил Песков добавив, что президент критикует его не очень часто.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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смельчак
Ангел1 написал 05.01.2021 13:41
Так прямо и резанул правду-матку, в глаза, и не побоялся же...
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