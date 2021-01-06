Смертность от КОВИДа. Предварительные итоги

Подсчитал смертность за год от КОВИДа в некоторых странах Европы (Рис. 1). Делил число умерших от КОВИДа официально на число миллионов населения. Белоруссию не считал. Там очень странный график. В любимой КОВИД-диссидентами Швеции смертность от КОВИДа выше, чем в Норвегии - в 10 раз, чем в Финляндии - в 8 раз, чем в Дании - в 3,5 раза, чем в Латвии - в 2,5 раза, чем в Литве - в 1, 5 раза, чем в Германии - в 2 раза, чем в Польше - в 1,2 раза.

На Карте распределение смертности очень похоже на климатическое, чем холоднее и контрастнее температура, тем выше смертность.

Трамп сообщил, что в 2019 году 37 тыс. жителей США «скончались от самого обычного гриппа». В 2020 году по неполной статистике от КОВИДа в США скончалось 352 тыс. человек. То есть в США смертность от КОВИДа больше, чем смертность от гриппа в 10 раз. В США смертность от КОВИДа 1095/млн, в Бразилии - 946/млн.

По поводу РФ. Есть хорошая статья в Новой газете (https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/11/85324-neuchtennye), в которой умные ребятки доказали, что смертность от КОВИДа в РФ резко занижена, особенно на периферии. На сайте института Хопкинса эта смертность равна 57730, Голикова заявила, что 70 тыс. умерли от КОВИДа, и 40 тыс. от КОВИДа с коморбидом. Ребятки же подсчитали, что в РФ 300 тысяч неучтенных умерших от КОВИДа. То есть вся (!!!) добавочная смертность в 1020 в РФ от КОВИДа.

Мои знакомые патологоанатомы из двух областных центров сказали, что такого огромного потока умирающих и все с крупозным (внешне, а на гистологии гиалиновые мембраны) воспалением легких не было никогда. Тесты у них отказывались принимать.

Это для раздумий КОВИД диссидентов. Кстати Гундаров в своих фильмах открещивается от того, что он КОВИД-диссидент и признает, что КОВИД реален. Спрашивается, когда он соврал?