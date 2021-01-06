Где повод возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального?

У Кремля видна просто предсмертная жажда не допустить возврата Навального в Россию – Кремль уже начал обвинять Навального в том, что он деньги, предназначенные для разоблачения преступной деятельности Кремля, пустил на личные нужды. Недоразоблачил преступность Кремля! Во, гад!

Поскольку я считаю, что всё сопротивление кремлёвскому фашизму очень сильно теряет из-за потери Навального, то тема его отравления меня не отпускает. Правда, по большому счёту, моих читателей судьба Навальный не сильно интересует, поэтому я хочу обратить внимание не на собственно Навального, а на не замечаемый ни кем юридический аспект этого дела.

Начну с уже не раз мною сказанного – с той оценки этого случая, которую кремлёвские фашисты упорно не хотят давать, и которую я повторяю и повторяю именно из-за этого их нежелания.

Статья 277 УК РФ: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Навальный – по меньшей мере, общественный деятель, покушение на его жизнь – особо тяжкое преступление, и если был факт его отравления, то Следственный комитет России обязан был бы возбудить уголовное дело, а МВД немедленно начать поиск убийц.

Однако по Уголовно-процессуальному закону возбуждается уголовное дело не тогда, когда следователю моча в голову стукнет, а по определённым правилам. Для возбуждения уголовного дела следователю требуются и повод, и основание. Соответственно, статья 140 УПК РФ. «Поводы и основание для возбуждения уголовного дела» установила:

«1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

Какой из поводов в случае с Навальным имеется для возбуждения уголовного дела?

При живом молчащем Навальном (при его возможности лично выразить свою волю в виде заявления о возбуждении уголовного дела) вот этот повод – «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников». Но этот вариант повода в данном случае весьма сомнителен. Да-да, все об отравлении кричат – сообщений об отравлении Навального навалом, но ведь это совершенно посторонние лица! А, к примеру, врачи, лечившие Навального в Омске, отрицают отравление «новичком». И получается, что никуда не делись версии того, что Навальный мог и сам отравиться, а его тяжёлое состояние могло оказаться следствием какой-то болезни.

Вы скажете, что это смешные «отмазки» для не возбуждающих уголовное дело следователей? А версия того, что за Навальным четыре года ездили отравители, но так и не смогли его отравить, - не смешная? Нет?? В деле Навального много смешного, и представленные выше версии далеко не самые смешные.

Мало того, СК произвел даже некое телодвижение, чтобы при таком сомнительном поводе возбудить уголовное дело, – попробовал получить основание его возбудить – попробовал у немцев получить доказательство того, что Навальный отравлен боевым отравляющим веществом «новичок». То есть, получить доказательство того, что Навального действительно отравили. Ведь в России, повторю, следов «новичка» ни у Навального, ни на его одежде не нашли, а вот немцы типа провели анализ и следы «новичка» на Навальном якобы определили. Наличие такого основания дало бы основание прокуратуре потребовать возбудить уголовное дело.

Но вот то, что ответили немцы в ответ на запрос СК России, меня просто ошарашивает!

Но поскольку никто ни в СМИ, ни в сообществе «икспердов» и «аналитегов» ничего удивительного в ответе немцев не увидел, я зайду издалека – со стороны своего опыта анализировать вещества, то есть определять, из каких атомов и молекул они состоят. Дело в том, что в своё время у меня лет десять в подчинении была химико-аналитическая лаборатория, которая выполняла в год до трёх миллионов определений (анализов) состава различных веществ.

Наш завод, на котором лаборатория анализировала химический состав продукции и сырья, поставлял на экспорт, в частности, через люксембургскую торговую фирму «Минрэ» различные ферросплавы, в том числе и поставлял через эту фирму в США ферросилиций (кстати, обанкротив и остановив этими поставками какой-то американский ферросплавный завод в Детройте).

Но вдруг, в начале 80-х мы получаем сообщение что в нашем 45%-ном ферросилиции (сплаве железа с кремнием), поставляемом «Минрэ», содержание кремния ниже, чем мы указываем в документах. Поскольку оплата ферросплавов ведется по содержанию ведущего элемента, в данном случае кремния, то получалось, что мы обманываем потребителей по деньгам. Мы проверились – заново проанализировали пробы посланного на экспорт ферросилиция, хранившиеся в архиве - быть такого не могло!

Фирма «Минрэ», заявившая претензии, послала в Москву представителей на переговоры по этому поводу, на эти переговоры от завода послали меня. На тот момент США постоянно организовывали торговую блокаду СССР, при этом, как и полагается подлецам, непрерывно сопровождая эту блокаду болтовней о «свободной торговле». А фирма «Минрэ» эту блокаду прорывала, несмотря на давление политиков и прессы Запада, и пыталась увеличить объем продаж советских ферросплавов на западном рынке. А тут с нашей стороны такая подляна!

«Минрэ» представила распечатки сделанных в Роттердаме химанализов на каждый наш вагон с ферросилицием, и согласно этим данным получалось, что мы завышали содержание кремния в среднем на 2%. Такой ошибки в 2% просто не могло быть! Я потребовал вести разговор предметно: как они отбирают пробы, как анализируют, по каким стандартам всё это делают и т.д. и т.п.

Выслушав меня, фирмачи извинились, что недоучли эти обстоятельства и не взяли с собою специалиста, поэтому тут же договорились, когда они приедут в Москву в следующий раз и уже с компетентным человеком.

В следующий раз люксембуржцы привезли с собою специалиста – голландца, как сейчас помню, преклонных лет и с лошадиной физиономией. Оказалось, что «Минрэ» само никаких отборов проб и анализов не делает, а нанимает для этого специализированные фирмы, и в данном случае это был представитель голландской аналитической фирмы, как он уверял, самой авторитетной в Европе. (Всякие там «Шарите» и прочие аналитики бундесвера по сравнению с ними и рядом с не стояли).

Однако сразу выяснилось, что голландец пытается отделаться общими словами и давит всем на психику авторитетом своей фирмы. Я его спрашиваю, по каким стандартам велся отбор проб и анализы, а он мне отвечает, что «по самым передовым», я требую конкретики – по американским? По западногерманским? – а он вешает лапшу на уши разговорами о том, что работой их фирмы уже 50 лет весь мир восхищён.

Тогда я перестал к нему обращаться и начал расспрашивать фирмачей, где они разгружают наши вагоны, в каком месте эта голландская фирма приступает к работе, анализируется каждый наш вагон или более крупная партия? Взял лист бумаги, начертил план штабеля или груза в полувагоне и начал объяснять, как по советским ГОСТам нужно отбирать пробы, как их нужно усреднять, как сокращать (уменьшать в весе), объяснил, что конечную пробу делят на три части, одну анализируют, а две хранят для контроля и, если окажется, что результаты анализа расходятся с результатами анализа, данными поставщиком, то вторую часть пробы посылают поставщику для повторного анализа, а третью – для анализа независимой лабораторией. Так делается в СССР. А что делают голландцы? Я получу конкретный ответ или мы тут будем праздновать 50-летний юбилей этой фирмы?

Пока я это объяснял люксембуржцам, с голландца слезла спесь, и он сильно стушевался, а фирмачи начали резко задавать ему вопросы, от которых голландец совсем сник, кончилось это тем, что «Минрэ» закрыло эту тему, объяснив, что им нужно разобраться у себя. Спустя несколько дней они сообщили, что «Минрэ» сняла свои претензии к нам по несовпадению химических анализов и заменила голландцев на более порядочную фирму. Больше к нам претензий не было.

Судя по всему, американцы, не сумев заставить «Минрэ» отказаться от торговли с СССР, заставили голландцев, уже тогда лежавших под сионистами, делать пакости Советскому Союзу, поскольку иными причинами объяснить столь большую разницу в анализах невозможно.

(Прошло еще какое-то время, и нам сообщили, что Торгово-промышленная палата Люксембурга, проанализировав результаты продаж на мировом рынке, если мне память не изменяет, 100 тысяч тонн нашего ФС-45, приняла решение признать наш ферросилиций лучшим в мире, а для нас это было совершенно неожиданно и очень приятно. Потом мы получили и бриллиантовую Звезду качества).

Я вспомнил минувшее, чтобы вы постарались понять – если речь идёт о химическом (или физическом) анализе чего-то, то недостаточно выгнуть грудь колесом и заявить, что ты-де выдающийся химик и с позиции своего гения заявляешь, что «новичок» у Навального определён! Иди ты со своей грудью туда, куда воспитание не позволяет тебя послать! Ты не грудь, ты предъяви методику того, как именно ты определил то, о чём говоришь! Дай нам часть той пробы, взятой у Навального, в которой ты, якобы, определил «новичок», чтобы мы могли и сами убедиться, что яд там присутствует.

Если есть разница в результатах химических анализов, то причина может быть не только в недобросовестном их исполнении лаборантами, но и в ошибках самих методик проведения этих анализов. Посему без сообщения аналитика, какими методиками он пользовался при проведении анализа, объявление любых результатов анализа – это болтовня ни о чём, лапша на уши некомпетентных лиц.

Так вот, о причине моего возмущения.

Сначала читаю: «Немецкие власти 2 сентября сообщили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления оппозиционера ядом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Этим ядом, по данным британских властей, были отравлены экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в 2018 году в Солсбери».

Потом меня удивил обычно слабоумный и безграмотный СК России тем, что (как и полагается) запросил у немцев подробности их определения этого отравляющего вещества в случае отравления Навального. Надо же!

А вот теперь прочтите, что немцы ответили:

«Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, обнаруживший следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала политика Алексея Навального, не может передавать информацию об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на официального представителя медико-санитарной службы бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», — сообщили в службе».

Ну, уроды! Ну, наглецы! Даже если бы речь шла о содержании какао в шоколаде, то и в этом случае такой ответ был бы сверхнаглостью! Но ведь речь идёт об определении того, что убивает людей, - об определении яда. Если не знать, как определить яд, то ведь не будешь знать от чего люди умирают, и не сможешь ни предотвратить их смерть, ни помочь им.

И эти твари имеют наглость заявить, что будут держать эти сведения в секрете! Для чего? Для того, чтобы самим ТАЙНО и безнаказанно убивать людей «новичком»?!

Короче, вот этот ответ свидетельствует, что на самом деле на Западе никто у Навального «новичок» не определил! Если бы определили, то сообщили бы и то, как именно они этот яд определили. И дали бы часть взятой у Навального пробы для контрольного анализа в России.

Вернёмся к СК России. Итак, для возбуждения уголовного дела нет оснований не то, что считать Навального отравленного кем-то, а не отравившимся самостоятельно, а нет и оснований считать, что Навальный вообще был отравлен. Немцы не предоставили для этого «достаточных данных, указывающих на признаки преступления» - на признаки «новичка».

Но отсутствие основания - это ещё полбеды, поскольку по-прежнему нет и повода возбуждать уголовное дело! Вчитайтесь в процитированную выше статью 140 УПК - для того, чтобы уголовное дело было возбуждено, надо, чтобы Навальный сам ЗАЯВИЛ О ПРЕСТУПЛЕНИИ – подал заявление о том, что его хотели отравить. А поскольку Алексей наговорил уже очень много о деталях своего отравления и об отравителях, то он обязан и указать доказательства своей правоты – то, что заставляет его думать, что он был отравлен.

Вот и вопрос – а почему Навальный САМ ЗАПРЕЩАЕТ следователям СК РФ возбудить уголовное дело за попытку отравить себя? ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ в СК, которое будет поводом возбудить уголовное дело? Это вопрос? На него требуется ответ?

А не потому ли, что Навального обязаны будут вызвать в СК и там заставят это его заявление и доводы повторить под протокол… Но сначала предупредят об ответственности за заведомо ложный донос! Статья 306 УК РФ «Заведомо ложный донос»: «1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается …лишением свободы на срок до двух лет».

От старых времён от старого правила осталась поговорка: «Доносчику – первый кнут». В древней Руси доносившего о преступлении сначала пороли, а потом слушали его донос, и этим предотвращали ложные доносы – боясь порки, люди не спешили клеветать на ближних. Сейчас слабым аналогом этой меры является статья 306 УК РФ.

Слабая-то она, может, и слабая, но сумеет ли Навальный доказать, что он искренне заблуждался, когда думал, что его хотели отравить названные им люди? Сможет ли доказать, что его донос не заведомо ложный?

Это вопрос?

Этот вопрос из тех вопросов, которые одновременно являются и ответом - потому Навальный и не пишет заявление о возбуждении уголовного дела о покушении на свою жизнь!

Не так ли?