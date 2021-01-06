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Московский листок

Украина открыла окно в Европу. Для азиатского героина

Опубликовано 06.01.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Украина открыла окно в Европу. Для азиатского героина

Во Львове была изъята партия героина весом более 1 тонны, ориентировочная стоимость изъятой партии составляет 2,3 млрд гривен (6 млрд рублей).

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено на Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Морской торговый порт «Южный» (г. Одесса), — цитирует сообщение «Интерфакс». 

Отмечается, что далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз. Силовики добавили, что во время обысков складов во Львове, в которых хранился наркотик, были задержаны четверо граждан Турции.

***

Партии героина весом около тонны - это примета совсем нового времени. Я еще помню времена, когда партия героина весом в 1-2 килограмма считалась особо крупной. Качественный переход произошел в конце 90-х, когда на границе с Афганистаном, на пограничном посту в Мургабе (сейчас это территория Китая, а тогда это был Таджикистан) неожиданно задержали груз героина весом в несколько сотен килограммов. Это был шок. А потом поставки весом в тонну или даже несколько тонн стали обыденностью. Лаборатории по производству героина из местного сырья появились во всех странах, где растет опийный мак - Афганистане, Пакистане, Индии...

А теперь прикинем, о каких масштабах героиновой наркомании дет речь при таких массовых поставках. Разовая доза составляет 5-10 мг, то есть тонна наркотика - это минимум 100 миллионов доз. То есть задержанная на Украине партия героина - это по 2,5 дозы героина на человека, включая грудных младенцев. Подсчет очень приблизительный, но дает представление о распространении и масштабах героиновой наркомании на Украине.

Правда, это тонна наркотика предназначалась вроде бы для Европы, но разве это единственная партия? Нет, это партия, которую смогли выловить. А сколько прошло мимо "органов"?

Любопытен и маршрут наркотрафика - в принципе, традиционный, из Пакистана в Восточную Европу, а оттуда в Европу западную. Но теперь наркотик из Азии попадает на Украину, минуя территорию РФ - наркотрафик любит тишину, а между Россией и Украиной отношения сегодня отнюдь не спокойные. Вот товар и пошел морем, в обход Африки. Не через Балканы или Италию, ъхоть так и короче, а именно через Украину, в обход. Ну что ж, Европа в лице Украины приобрела ценного партнера, понимающего.

Заметим, не просто так были жестоко подавлены волнения в Одессе весной 2014 года, не просто так было так много борений вокруг Одесского порта, хотя, казалось бы, что за ценность? Ну снабжает товарами нищую Украину, тупик по сути... А, оказывается, никакой не тупик, а ценный перевалочный пункт для очень крупного европейского бизнеса. В котором, если копнуть поглубже, найдутся и очень респектабельные фамилии. Которые тоже не любят огласки...

А.Б.



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