Записка товарища Сталина товарищу Путину Владимиру Владимировичу о некоторых заблуждениях товарища Путина, отменившего индексацию пенсий работающим пенсионерам

В оппортунистическом издании, именуемом Фейсбук, 29 декабря прошлого года не известный товарищу Сталину некто Моисей Гельман опубликовал заметки под названием:

«Как министр финансов Антон Силуанов, то ли по недомыслию, то ли умышленно обманул Владимира Путина с индексацией пенсий работающих пенсионеров». Товарищ Сталин считает, что, лишив работающих пенсионеров индексации пенсий, товарищ Путин допустил серьезную политическую и экономическую ошибку.

В самой передовой в мире Конституции СССР не стоял вопрос «пить или не пить?». Поэтому в свободном по Конституции Советском Союзе, как известно, каждый, в том числе просто инженеры, и инженеры «человеческих душ», решал этот вопрос для себя сам. Свободно. И решал положительно. А товарищ Сталин, как гарант Конституции СССР, следил, чтобы это право никто не нарушал. Однако товарищ Поликарпов, председатель Союза писателей СССР, попытался нарушить эту важную для строительства социализма конституционную норму. Он обратился к моему заместителю товарищу Хрущеву с доносом, что многие писатели пьют без меры и просил привлечь их к ответственности.

Между тем, наши советские писатели, других у нас нет, употребляя крепкие напитки, тем самым стремятся глубже познать чувства советского человека в его стремлении строить и развивать социализм под мудрым руководством Коммунистической партии. Однако товарищ Поликарпов в силу догматичности восприятия им великого учения Маркса-Энгельса-Ленина и товарища Сталина, не до конца понимал идеологического предназначения возглавляемого им творческого союза. Вина, пока еще товарища, Поликарпова усугублялась тем, что товарищ Поликарпов своей конституционно не обоснованной жалобой, грубо нарушавшей основы нашей жизни, пытался помешать важному творческому процессу в деле строительства и укрепления страны. Поэтому, чтобы исключить в будущем посягательства на конституционные права писателей и исключить тем вредительство в идеологической сфере, я тогда дал команду товарищу Хрущеву освободить товарища Поликарпова от обязанностей председателя Союза писателей СССР, отправив его на перевоспитание. Достаточным оказалось в педагогический институт на должность замректора по хозяйственной части.

К сожалению, товарищ Путин не понял некоторой разницы между товарищем Сталиным, как гарантом Конституции СССР, и товарищем Путиным, как гарантом Конституции бывшей РСФСР, в деле защиты конституционного права работающих пенсионеров на индексацию их пенсий. Товарищ Сталин не допускал нарушения любых прав граждан. А товарищ Путин проглядел, что его министр финансов нарушил Конституцию РФ, лишив пенсионеров, работающих на благо новых хозяев страны, положенной им по Конституции индексации пенсионных денег. Тем не менее, товарищ Путин после этого почему-то не сделал соответствующих оргвыводов и не отправил товарища Силуанова на исправление куда-нибудь.

Вместо этого товарищ Путин поручил правительству до 1 февраля проработать предложения по частичной индексации пенсий работающим пенсионерам, что все равно нарушает их права, так как индексация Конституцией гарантирована. В ее п.6, ст. 75 сказано, что индексироваться пенсии должны регулярно, без деления пенсионеров на работающих и неработающих. Если человек свою пенсию заработал, то есть заслужил её тем, что на протяжении длительного времени вносил взносы в Пенсионный фонд, то выплата ему неиндексированной пенсии является противоправным деянием.

Так как возникшая ситуация имеет важное политическое значение, предлагаю всем первичным организациям партии и парткомам рассмотреть этот вопрос, чтобы на местах и в министерствах впредь строго придерживались всех конституционных правил и жестко пресекались любые нарушения Основного закона страны.

Иосиф Сталин