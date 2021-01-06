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Московский листок

Законы Москвы принимают невидимки

Опубликовано 06.01.2021 в разделе комментариев 0

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За экранами дистанционных заседаний не видно, кто жмёт кнопки клавиатуры. Кто принимает законы - правила, по которым живёт город: то ли депутаты, то ли их помощники, то ли их дети, то ли их внуки, то ли их кошки или собаки?

Уверенность в том, что кнопки голосований жмут не депутаты, создаёт нежелание председательствующих на заседании Шапошникова и Орлова показать участвующих - вывести на монитор экранчики всех депутатов - хотя бы перед голосованием - как делается на заседаниях комиссий.

Технически это сделать элементарно, но Шапошников не делает, значит, считаю, депутаты не сидят у мониторов, и за них голосует кто-то другой.

А как Вы думаете?

Именно этому посвящён видеоролик на ютьюб канале "Елена Шувалова".

Смотрите. Сообщите своё мнение.



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