О первых причисленных к сонму физлиц-иностранных агентов

В романсе на стихи Евгения Евтушенко есть фраза: "Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем". А если бог не дал, и страна пнула? С хлюпом вытащила из болотной грязи сапожище с вложенной в него измятой, разорванной, запачканной конституцией и поддала под издевательский смех депутатов-кнопкодавов. Как с этим быть? Это больше проблема единиц, выхваченных из толпы за отсутствие лихого придурковатого вида перед начальством, или всё же общества в целом, позволившего власти опуститься до применения недостойных, аморальных методов в борьбе с оппонентами?

Власть имущих, уважение к которым определяется исключительно размерами установленных ими штрафов, разрывало от нетерпения ввести норму, позволяющую безнаказанно оскорблять тех, кто осмеливается гласно и настойчиво противостоять чиновному чванству, воровству и мракобесию. Истории известны решения, которые обязывали определённые группы лиц иметь отличающие их унизительные атрибуты. Так Пётр Первый приказал выжигать рекрутам клеймо с тыльной стороны кисти правой руки, чтобы легче было находить беглецов с пожизненной воинской службы. Правда, царь-реформатор в жестокой политике руководствовался стратегическими задачами державы и не гнушался перенимать на Западе опыт от технических новинок до культурных обычаев. Чего стоит одно только "великое посольство", получившее в Европе шикарные приёмы, советы и вполне материальные ценности. В логике нынешних "патриотов", которые предпочитают за границей лечиться, отдыхать и хранить активы, Пётр Великий являлся первым "иностранным агентом", и если бы законы имели обратную силу, то на всех его указах нужно было бы сделать пометку "Создано и распространено российским физическим лицом, выполнявшим функции СМИ-иностранного агента".

В число первых физлиц-иноагентов Минюст включил Сергея Маркелова, Льва Пономарёва, Дениса Камалягина, Людмилу Савицкую и Дарью Апахончич.

Сергей Маркелов - сотрудник издания "7х7" и "Новой газеты". Он отреагировал на попадание в список так: "Я планировал немного другое. Получить там премию «Профессия — журналист» или вроде того". Шутит, будто не знает, что главным мотивом для вручения наград здесь рассматривается безукоризненная лояльность. А он действительно классный журналист, готовивший в последние годы великолепные материалы из Карелии. Например, о визите губернатора Парфенчикова в посёлок Суоёки после того, как на обращение местной жительницы по поводу закрытия детского сада ответил: "Пусть о вашем ребёнке отец его и деды думают". О петиции "Сегежский мор" - задыхающейся от выбросов целлюлозно-бумажного комбината Сегеже, чьи городские активисты собрали деньги на независимую экспертизу воды, почвы и воздуха. О плачевной с начала пандемии ситуации в Республиканской инфекционной больнице Петрозаводска - той самой, где губернатор Парфенчиков отстаивал иконы и святую воду в реанимации.

Лев Пономарёв - народный депутат 1990-1993гг, депутат Первой Государственной Думы 1994-1995гг, доктор физико-математических наук, директор общероссийского движения "За права человека" (1997-2019гг, закрыто Минюстом как НКО - иностранный агент, хотя 8 лет получало президентские гранты), инициатор создания Конгресса интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма» (с 2014г). Диссидент ещё советской поры, в нынешнюю эпоху Пономарёв известен непримиримой позицией к режиму, участием в защите обвиняемых во многих резонансных делах (ЮКОС, учёные - шпионы, запрещённые "Свидетели Иеговы", "Хизб ут Тахрир", "Сеть", "Новое величие" и др.). Неоднократно бит неустановленными лицами. Не раз признавался, что международные организации финансируют его деятельность, потому что иначе правозащитникам в РФ существовать не на что - все деньги в руках тех, кто властью доволен либо ею является. Открыв список иноагентов, в 79 лет сохраняет присущий ему оптимизм: "Мне вполне уютно в нём... Конечно, буду писать, просто буду подписываться "иностранным агентом". Я уже привык к этому статусу. И замечу, что большого ущерба это мне не нанесло. Количество людей, которые ко мне обращаются, не уменьшилось. А может, и стало даже больше. Я бы сказал, что функции "иноагента" становятся все более популярными".

Денис Камалягин - главный редактор газеты "Псковская губерния", которая приобрела всероссийскую известность после расследования о тайных похоронах десантников в 2014г., а на следующий год получила международную премию "Свобода слова". Он в последнее время писал о том, как власть на Псковщине сдаёт все возможные рубежи Козловскому - местному олигарху, ставшему и.о. регионального секретаря "Единой России"; об обнаружении трёх депутатов-"единороссов", которые скрыли обязательную по закону информацию в своих ежегодных декларациях о доходах; о раскулачивании Псковского областного совета профсоюзов; о том, что поправки в конституцию псковские депутаты обсуждали меньше, чем название аэропорта - в общем, писал обо всём том, что должно писать нормальным журналистам нормального издания в нормальной стране.

Людмила Савицкая - корреспондент издания "Радио Свобода. Север Реалии", кстати, тоже псковский. СМИ, конечно, иностранное, но оснований для признания иностранным агентом конкретного человека даёт вряд ли больше, чем участие кого-либо, например, в предприятии с иностранным капиталом или накопление средств в иностранной валюте. Во всяком случае, темы, поднимаемые Савицкой сугубо отечественные, посконные: "Буду делать лучину". 2021 год в Псковской области начался с конца света"; "Не ваше дело". Снаряд с военного полигона прилетел в торговый центр", "Плевать на фермера хотели. Почему провалилась программа импортозамещения", "Псковская область: наблюдателя задержали за съёмку агитации ЕР" и т.п.

Дарья Апахончич - сотрудница Красного Креста, питерская художница, участница перформансов. Она прокомментировала "Фонтанке" новость о нахождении в списке так: "Я понимаю, что оказалась в хорошей компании. Но для меня по-прежнему вопрос почему. Потому что статус СМИ-иноагента подразумевает, что я должна иметь хоть какое-то отношение к СМИ". Она предположила, что ей оказали честь из-за образовательного проекта, где она обучает русскому языку мигранток и беженок. Однако будет оспаривать решение минюста, так как никакого зарубежного финансирования не имела.

Мне кажется крайне важным последнее замечание Дарьи. Очень сомнительно, что пронырливые капиталисты заграницы будут раскидываться деньгами ради российских провинциальных или даже столичных журналистов, акционистов, правозащитников. Если бы так было, то тут бы уже образовалась очередь из бабушек, племянников и троюродных сестёр местного чиновничества, а они находят синекуры в иных сферах. Иностранцы, может быть, больше озабочены действиями своих правительств (помните, как было в Париже после попытки повышения пенсионного возраста), но их также бесконечно мало волнуют беды на чужбине, как и россиян. Раскошелиться на заранее бесприбыльное, безнадежное дело нельзя заставить никакого капиталиста.

Произвольному списку минюста можно было бы удивляться, но ведь главная его задача - скорейшим образом обозначить табуированные темы для граждан. Не суйте нос в дела власти, олигархов и силовиков, смиритесь с неустроенностью, нищетой и повседневным унижением, наплюйте на тех, кого непонятно за что репрессируют и сажают. Дай бог, в этом случае не пнёт вас страна сапожищем. Хотя не факт. Тут уж как повезёт.