Есть на планете Земля такая страна - Россия. Внутри неё платформа "Россия - страна возможностей". Внутри неё проект "Мечтай со мной". Внутри него онлайн-марафон "#Мы вместе". Внутри него акция "Ёлка желаний". Такая вот матрёшка. Однако, гляньте, что из этого можно вылепить.

"Напомним, что 5 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе» дал старт акции «Елка желаний», которая реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия — страна возможностей".

Автор нехотя сознаётся, что предложенный фрагмент не его. Создать такую словесную конструкцию из заявленных кирпичей ему не по силам. Он тупо спионерил его в интернете в одной из тех блистательных статей, являющихся оплотом и украшением российского трона. Дальше я своими словами.

Ёлка. Вместо, или среди игрушек - бумажные треугольники. Как письма с фронта. В них - детские желания. Мечта ребёнка, скованного медицинским недугом. К ёлке приближается дядя. Очень добрый дядя, потенциальный реализатор мечты. Конвертики трепещут, тянутся к дяде. Выбери меня - молча звенят они. Конвертик вскрыт. Обнажённое детское желание робко принимает контуры ноутбука. Трогательные, словесные обороты в надежде обосновать ребячью потребность. Как можно остаться равнодушным?

Конечно же нельзя. В ответном слове добрый дядя убедительно доказует, что весь его жизненный путь, неумолчное служение Родине подпитывались одной мечтой - подарить больному дитя заграничный ноутбук на свои деньги. Вот и встретились, переплетясь, две мечты - ребёнка и российского чиновника.

Как мерзко и гадко, скажет прекрасный читатель, писать такое. За напускным славословием автора прячется злобная клевета. Что, российский чиновник не может подарить больному ребёнку ноутбук просто так, от души? Дарил ли сам автор кому-нибудь ноутбуки?

Нет, автор не дарил кому-нибудь ноутбуки. Автор отнюдь не образец для подражаний, потребность дарить ему не свойственна. Разве что этот текст. Над искренностью не смеюсь. Но, сами посудите, какой-то странный запах исходит от этой кампании? Куча забавных слов. Платформа, проект, акция, две рамки, онлайн-марафон, "#Мы - вместе", "Россия - страна возможностей", "Мечтай со мной", стартовый пистолет в форме президента - не жирно ли для одного ноутбука? Сколько же бабла вбухано в эту затейщину? А не может страна возможностей просто обеспечить отца ребёнка работой и достойной зарплатой? Сделать это молча, без онлайн-марафона. Пусть батя сам, без проекта "Мечтай со мной", купит ноутбук в магазине.

Сказочная страна несбыточных проектов, благозвучных акций, чёртовых онлайн-марафонов, не знаешь, как и выговорить. Честные банки, кристальные банкиры. Сказочный президент в окружении киндер-сюрпризов. Хочу стать мальцом. Хочу свернуть свой болезный треугольник. Дядечка Вова, даёшь 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Не в мечтах, в натуре. Дядя Прохоров, где же твой ё-мобиль? Дашь прокатиться? Дядя Чубайс, ты же не надул с ваучером? Две "волги", взаправду? А планшетик подаришь? Дяденьки миллионеры, зачем вы свои миллиончики вывозите вдаль? Зачем учите там своих деток, покупаете себе домики и гражданства? Вам что, там лучше, чем здесь?

Вот он, мой треугольник, болтается на искуственной ёлке. Где же ты, добренький дядя? Где акции, проекты с марафонами? Отчего не сверкают вспышки, не теснятся ушлые репортёры? Вот же они, детские мечтованья, ату их, ребята.