Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Елка желаний

Опубликовано 07.01.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

новый год елка
Елка желаний

Есть на планете Земля такая страна - Россия. Внутри неё платформа "Россия - страна возможностей". Внутри неё проект "Мечтай со мной". Внутри него онлайн-марафон "#Мы вместе". Внутри него акция "Ёлка желаний". Такая вот матрёшка. Однако, гляньте, что из этого можно вылепить.

 

"Напомним, что 5 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе» дал старт акции «Елка желаний», которая реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия — страна возможностей".

 

Автор нехотя сознаётся, что предложенный фрагмент не его. Создать такую словесную конструкцию из заявленных кирпичей ему не по силам. Он тупо спионерил его в интернете в одной из тех блистательных статей, являющихся оплотом и украшением российского трона. Дальше я своими словами.

 

Ёлка. Вместо, или среди игрушек - бумажные треугольники. Как письма с фронта. В них - детские желания. Мечта ребёнка, скованного медицинским недугом. К ёлке приближается дядя. Очень добрый дядя, потенциальный реализатор мечты. Конвертики трепещут, тянутся к дяде. Выбери меня - молча звенят они. Конвертик вскрыт. Обнажённое детское желание робко принимает контуры ноутбука. Трогательные, словесные обороты в надежде обосновать ребячью потребность. Как можно остаться равнодушным?

 

Конечно же нельзя. В ответном слове добрый дядя убедительно доказует, что весь его жизненный путь, неумолчное служение Родине подпитывались одной мечтой - подарить больному дитя заграничный ноутбук на свои деньги. Вот и встретились, переплетясь, две мечты - ребёнка и российского чиновника.

 

Как мерзко и гадко, скажет прекрасный читатель, писать такое. За напускным славословием автора прячется злобная клевета. Что, российский чиновник не может подарить больному ребёнку ноутбук просто так, от души? Дарил ли сам автор кому-нибудь ноутбуки?

 

Нет, автор не дарил кому-нибудь ноутбуки. Автор отнюдь не образец для подражаний, потребность дарить ему не свойственна. Разве что этот текст. Над искренностью не смеюсь. Но, сами посудите, какой-то странный запах исходит от этой кампании? Куча забавных слов. Платформа, проект, акция, две рамки, онлайн-марафон, "#Мы - вместе", "Россия - страна возможностей", "Мечтай со мной", стартовый пистолет в форме президента - не жирно ли для одного ноутбука? Сколько же бабла вбухано в эту затейщину? А не может страна возможностей просто обеспечить отца ребёнка работой и достойной зарплатой? Сделать это молча, без онлайн-марафона. Пусть батя сам, без проекта "Мечтай со мной", купит ноутбук в магазине.

 

Сказочная страна несбыточных проектов, благозвучных акций, чёртовых онлайн-марафонов, не знаешь, как и выговорить. Честные банки, кристальные банкиры. Сказочный президент в окружении киндер-сюрпризов. Хочу стать мальцом. Хочу свернуть свой болезный треугольник. Дядечка Вова, даёшь 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Не в мечтах, в натуре. Дядя Прохоров, где же твой ё-мобиль? Дашь прокатиться? Дядя Чубайс, ты же не надул с ваучером? Две "волги", взаправду? А планшетик подаришь? Дяденьки миллионеры, зачем вы свои миллиончики вывозите вдаль? Зачем учите там своих деток, покупаете себе домики и гражданства? Вам что, там лучше, чем здесь?

 

Вот он, мой треугольник, болтается на искуственной ёлке. Где же ты, добренький дядя? Где акции, проекты с марафонами? Отчего не сверкают вспышки, не теснятся ушлые репортёры? Вот же они, детские мечтованья, ату их, ребята.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Законы Москвы принимают невидимки
Законы Москвы принимают невидимки
06.01.2021
Для кого в Воронеже построили дорогу?
Для кого в Воронеже построили дорогу?
05.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Елка желаний (0)
Британия нанесла удар по украинскому пиратству (0)
Смертность в Швеции и в мире (0)
О первых причисленных к сонму физлиц-иностранных агентов (0)
Законы Москвы принимают невидимки (3)
Записка товарища Сталина товарищу Путину Владимиру Владимировичу о некоторых заблуждениях товарища Путина, отменившего индексацию пенсий работающим пенсионерам (16)
Где повод возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального? (14)
Смертность от КОВИДа. Предварительные итоги (11)
Украина открыла окно в Европу. Для азиатского героина (11)
Песков назвал Путина хорошим человеком (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Блогеры вскрыли лживость ролика Навального: почему молчат ФСБ и МИД? Или в РФ действительно больше н
Дарья Митина Дарья Митина: Чо-та ржу с трампистских полков
Дарья Митина Дарья Митина: Чо деется-то!!...
Михаил Делягин Михаил Делягин: Издание книги А.В.Островского "Солженицын. Прощание с мифом": осталось 10 дней!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему популярна книга Островского Солженицын. Прощание с мифом - и при чем тут Британская империя
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss