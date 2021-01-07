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Московский листок

Британия нанесла удар по украинскому пиратству

Опубликовано 07.01.2021 в разделе комментариев 0

флот корабль
Британия нанесла удар по украинскому пиратству

Британские власти ослабили ограничительные меры в отношении Крыма, говорится в обнародованном на сайте правительства Великобритании документе.Торговым судам из Великобритании разрешили передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив, а также платить за услуги крымских портов. 

Уточняется, что платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно в Ялтинском торговом порту, Керченском рыбном порту и Евпаторийском торговом порту теперь разрешается представителям британских судов. Запрет на оплату услуг, предоставляемых портовыми терминалами «Крымских морских портов» и «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), также снимается.

***

В общем, это естественно - просто невозможноьв современном мире делать вид, будто не существует 2,5-миллионного российского Крыма, а он по-прежнему украинский.

Правда, за снятием ограничений на посещение британскими судами Крыма должны последовать и изменения в навигации - тот же Гугл уже не сможет показывать, что британское судно находится "нигде", должен заработать нормальный JPS и так далее.

Естественно, всем, мне в том числе, надоело, находясь на российской территории, платить за международный роуминг и не иметь возможности пользоваться нормальными банковскими услугами - а иностранным морякам хочешь не хочешь, а придутся предоставить такую возможность - заодно и нашим обломится.

Наконец-то мы начнем задавать вопросы, почему Крымский мост построен, а цены в Крыму все равно выше, чем "на материке", и бензин почему-то дороже. И где заправки Роснефти и Газпромнефти на полуострове?

А теперь, может, "Бритиш петролеум" подтянется?

Но теперь остается вопрос с Украиной, на территории которой действует закон - все суда, заходившие в порты Крыма, могут быть арестованы на Украине. Рискнут ли "незалежные" арестовать судно под британским флагом? Или украинское пиратство на британский флаг не распространяется?

А.Б.



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