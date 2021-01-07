Смертность в Швеции и в мире

На ФОРУМмск в статье «Смертность от КОВИДа. Предварительные итоги» из Италии опять раздались причитания С. Миронина:

«Подсчитал смертность за год от КОВИДа в некоторых странах Европы (Рис. 1). Делил число умерших от КОВИДа официально на число миллионов населения. Белоруссию не считал. Там очень странный график. В любимой КОВИД-диссидентами Швеции смертность от КОВИДа выше, чем в Норвегии - в 10 раз, чем в Финляндии - в 8 раз, чем в Дании - в 3,5 раза, чем в Латвии - в 2,5 раза, чем в Литве - в 1, 5 раза, чем в Германии - в 2 раза, чем в Польше - в 1,2 раза».

Решил прореагировать.

А что – кроме как от сраной сезонной ОРВИ, называемой КОВИДом, люди в мире ни от чего больше не умирают??

Сначала несколько общих чисел и именно об нынешнем сезонном ОРВИ, поскольку COVID-19 – это банальное ОРВИ, а поскольку дети не болеют, то это очень лёгкое ОРВИ.

За 2020 год объявлено заболевшими COVID-19 всего 83 миллиона человек. Числа смертности ни о чём не говорят, поскольку их не с чем сравнивать - до 2020 года не списывали на ОРВИ смерти ото всех болезней всех простудившихся.

Данные ВОЗ об ОРВИ, вызываемых 200 видов инфекционных возбудителей, следующие:

-всего в мире на протяжение года болеют ОРВИ около 500 млн человек, а не 80;

- при пандемиях ОРВИ одномоментно заболевает половина населения Земли, а не 80 миллионов из 7,8 миллиардов;

- почти 2 миллиона человек, большинство из которых - новорожденные и дети дошкольного возраста, ежегодно погибают от ОРВИ, а не только глубокие старики;

- половина человечества переносит ОРВИ хотя бы раз в год, но чаще — два;

- медицинская статистика в США, несмотря на относительно благополучную эпидемиологическую обстановку в стране, утверждает, что большинство американцев переносят разные формы ОРВИ трижды за год.

Так в связи с чем вой несётся только из-за одного из 200 возбудителей, да и то, из-за возбудителя, который не выделен и исследован, а придуман? Это вопрос?

Но займёмся как бы «несчастной» Швеций?

За первые 6 месяцев 2020 года в Швеции умерло всего 51405 человек, в расчёте на год – 102810, и в расчёте на 10,3 миллиона населения это 9,98 умерших на 1000 жителей (повторю, это за первые 6 месяцев). А общий за 2020 год коэффициент смертности – 9,1 умерших на 1000 жителей. Согласно статье «Население Швеции» в Википедии, по данным на 2010 год уровень смертности в стране составлял 10,21 умерших на 1000 населения, и никто не бился в истерике.

Мало этого, на ресурсе knoema.ru уже подсчитан уровень смертности за весь 2020 год, так вот, только в Норвегии коэффициент смертности равен 7,9 на 1000 жителей. А в Латвии 14,8 умерших на 1000 населения; в Литве – 14,0; в России – 12,8; в Германии – 11,5; в Италии – 10,7; в Польше – 10,3; в Дании – 9,9, в Финляндии – 9,9!

Повторю для перепуганных дебилов – в Швеции коэффициент смертности за 2020 год такой же, как и за 2019 год - 9,1!

Чего вопить-то?

Интересно, что в США, наиболее сильно бьющихся в коронавирусной истерике и маразме локдаунов, коэффициент смертности в 2020 году – 8,9 умерших на 1000 жителей. Это чуть-чуть выше, чем 2019 – 8,8. В точно также сошедшей с ума маразматической Великобритании коэффициент смертности – 9,4, и точно такой же коэффициент смертности был и в 2019 году, и в 2018!

И пока Сигизмунд Миронин бьётся в истерике в Италии, в которой смертность безо всякого коронавируса и так росла с 9,8 в 2009 году до 10,6 в 2019 году, и стала аж 10,7 в 2020 году, сами норвежцы решили проверить, так уж страшно положение в Швеции по сравнению с Норвегией?

«Норвегия и Швеция принимали диаметрально разные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Так, Осло вводил жесткие ограничения и требовал от населения носить маски, а Стокгольм, наоборот, отказался от масочного режима и практически не ограничивал жизнь общества, за исключением рекомендаций по соблюдению социальной дистанции. Однако В ИТОГЕ УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19 В СОСЕДНИХ СТРАНАХ ОСТАЕТСЯ ОДИНАКОВЫМ. К такому выводу пришли норвежские ученые в своем новом исследовании, сообщает газета Dagens Nyheter.

Ученые обратили внимание, что недельная смертность в Швеции в 2018-2019 годах заметно снижалась - примерно с 17,5 до 16,2 человека на 100 000 жителей. Но потом, по данным ученых, эта тенденция была прервана пандемией. Иными словами, те граждане Швеции, которые, как предполагалось на основании статистического ряда прошлых лет, должны были уйти из жизни раньше, стали жертвой коронавируса в 2020 году.

Ранее Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения Швеции сообщил, что в первой половине этого года COVID-19 в качестве причины смертности занял третье место в королевстве после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коронавирус стал причиной увеличения роста смертности среди женщин на 10 процентов, среди мужчин на 14 процентов. Однако, как подчеркивают в ведомстве, новая вирусная инфекция не увеличила смертность в Швеции до рекордных показателей. Такой же уровень смертности был среди мужчин в 2013 году, а среди женщин - 2017 году.

Кстати, за последнее время в Швеции снизился уровень смертности пациентов с коронавирусом в больницах. По данным властей, в марте текущего года в Швеции 20 процентов всех пациентов с COVID-19 умерли в течение 14 дней после госпитализации. Однако в октябре данный показатель находится на уровне ниже 9 процентов. В Государственном управлении социальной защиты населения королевства объясняют это тем, что медики стали больше знать о новой вирусной инфекции и активнее применяют антикоагулянты, чтобы снизить риск образования тромбов», - и это вынуждена сообщать не хухры-мухры, а правительственная «Российская газета».

То есть в Швеции смертность остаётся на уровне 3-7 летней давности (с учётом, что в Швеции 20% жителей, старше 65 лет, а в Норвегии всего 17,5%), и даже весной, когда СМИ захлёбывались соплями от «ужаса происходящего в Швеции», там уровень смертности был ниже, чем в 2010 году.

Говоря о странах с нормальными правительствами, нельзя не упомянуть и не вводившую никаких ограничений Белоруссию. У неё рост смертности населения начался ещё в 60-х годах, когда с уровня в 8,9 смертей на 1000 населения к 2003 году смертность поднялась до 15,5 смертей на 1000 жителей. Затем Лукашенко овладел ситуацией и коэффициент смертности начал неуклонно снижаться. У Белоруссии за 2020 год коэффициент смертности – 12,5 – ниже, чем в России, но сам по себе сравнительно высокий, хотя и остался таким же, как и в предшествовавших 2018-2019 годах, и стал существенно ниже коэффициента 2010 года, когда тот был равен 14,2.

Закончу всё тем же вопросом - чего вопить-то от проблем обычного сезонного ОРВИ?! От чего, «культурно» натянув намордники, размазывать сопли ужаса по груди?