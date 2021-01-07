Путин явился на Рождество на воздушной подушке

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

Чтобы добраться на место, глава государства воспользовался катером МЧС на воздушной подушке, который доставил его на остров Липно в дельте реки Мста, на восточном берегу озера Ильмень, в 8 км к югу от Великого Новгорода.

Путин был одет в куртку и белый вязаный свитер.

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Немногочисленная паства напряглась, услыхав за несколько минут до Рождества звук мощного мотора - нет, не так должны были прибыть волхвы к младенцу Иисусу... Лошадью или на осляти... Может, злой дух какой или ИГИЛ, не к ночи будь помянут на территории Российской Федерации?

Снайперы в лесной чаще напряглись, но перекреститься не позволял устав - устав требовал не выпускать из рук винторез.

Но вот в храме раздалось благоухание "Кристиан Диора" и явился он. Он! Это было настоящее чудо - даже Никола Мирликийский, и тот являлся в этих местах изредка, раз в двести-триста лет, а Путина отродясь не бывало.

"Исполать тебе, цезарь!" - Молвили православные, и Христос родился...

А.Б.