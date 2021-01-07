Путин явился на Рождество на воздушной подушке

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Чтобы добраться на место, глава государства воспользовался катером МЧС на воздушной подушке, который доставил его на остров Липно в дельте реки Мста, на восточном берегу озера Ильмень, в 8 км к югу от Великого Новгорода.
Путин был одет в куртку и белый вязаный свитер.
***
Немногочисленная паства напряглась, услыхав за несколько минут до Рождества звук мощного мотора - нет, не так должны были прибыть волхвы к младенцу Иисусу... Лошадью или на осляти... Может, злой дух какой или ИГИЛ, не к ночи будь помянут на территории Российской Федерации?
Снайперы в лесной чаще напряглись, но перекреститься не позволял устав - устав требовал не выпускать из рук винторез.
Но вот в храме раздалось благоухание "Кристиан Диора" и явился он. Он! Это было настоящее чудо - даже Никола Мирликийский, и тот являлся в этих местах изредка, раз в двести-триста лет, а Путина отродясь не бывало.
"Исполать тебе, цезарь!" - Молвили православные, и Христос родился...
А.Б.
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Michaeldeeby написал 07.01.2021 09:29
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рс написал 07.01.2021 09:16
Крон-принц Пафнутий Стих написал 07.01.2021 09:15
Явился миру младенец!!?
Кто же обрюхатил Владимир Владимировну, уж не знаток ли ейной парфюмерии? Или свечку держали'с? Или димка Черный поведали'с?
Родила царица в ночь,
Не то сына, не то дочь,
Говорит царева свита:
Вы родили трансвестита!"
Сомневается народ,
Как продолжить царский род?
Как теперь родить ребенка,
Коль отсутствует п***** ка
И собрал народ совет :
" Царь, давай держи ответ,
Как ты мог в своих покоях,
Детище зачать такое ? "
Царь:
- Слушайте меня, дебилы,
Это от нечистой силы
Родился ребенок сей.
Нету здесь вины моей,
Хоть руби меня мечем,
Я взаправду не причем!
У меня такой изъян,
Я в ту ночь был сильно пьян,
И поэтому не мог,
Исполнять супружний долг
Народ:
- Врешь ты все, надежа-царь,
Нам лапшу-то не гутарь,
- Ай не ты ли в вечерице,
Задирал подол девице?
Пол- Расеи от тебя,
Ждут детей, тебя любя!
Царь:
- Ну...оно...моя стезя,
Видно я живу не зря,
Коли любит пол-Расеи,
Женский пол, меня, царя!
И заметьте, все родились,
Богатырь в богатыря!
Народ:
- Так-то так ... Богатыри...
Все в тебя, сыны- цари,
Хрен работать их заставишь,
А пожрать!.. Не говори,
За столом они молчат,
Только челюсти стучат,
Только слышен хруст костей ,
От мясных деликастей.
- Но, однако, отклонились
Мы от этих ужастей.
Отвечай, надежа- царь,
Только лажу нам не впарь,
Почему родилось энто?
Ждем ответа, государь!