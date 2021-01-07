И даже здравомыслящие дают сбой

Интересный монолог озвучил С.Кургинян на передаче у В.Соловьёва. "Путин тему распада России переживает всем своим естеством". В 2012 году заявил: "Мы никому не позволим вмешиваться во внутренние дела России. Победа будет за нами" - это произнёс на митинге в феврале. Он не человек денег. Путин - человек социального и политического маневрирования. Не ожидал, что такой политик так резко изменит своё мнение. Медведев отдал тысячу милей морской глади и недр а президент даже не сделал общественного замечания. А что было с островом Даманским? Президент потерял Украину, а это нам ещё аукнется. Самая развитая республика бывшего СССР. Не пройдёт и года как на границе окажутся войска НАТО. США замыкает кольцо военными базами вокруг России. Почему так получилось? Да потому что президент позволил России стать нищей, а с нищими никто дел иметь не хочет. А если они в одно время попытаются нарушить границу России? Не думаю, что С.Шойгу в состоянии отразить нападение. План по производству новейших вооружений не выполнен, да и живой силы не хватит. Народ вымирает и армию пополнить будет некем.

Почему заговорили о распаде? Да потому что в некоторых регионах возникает мысль о том, что если они отделятся, то могут в кратчайшие сроки ликвидировать нищету. Всё идёт именно от нищеты народа. Чиновники то не испытывают голод и народ это видит. Сколько же можно хапать и вывозить к нашим врагам и ведь президент вообще эту тему даже не затрагивает. Ранее попытался пыль пустить в глаза амнистией капитала, однако дураков не нашлось и все затихли, а деньги по - прежнему текут из карманов народа за пределы страны. Поэтому и план по вооружению не выполнен. Не хватает средств.

Во всех крупных компаниях большинство директоров являются гражданами других стран и даже нам не дружественных. Разве это не является вмешательством во внутренние дела? Я писал много раз. Скоро мы окажемся квартирантами в собственной стране. На митинге президент употребил лозунг Зюганова "Победа будет за нами". В чём победа? Сперва надо победить нищету, а это даст толчок к росту экономики. Однако, даже А.Кудрин говорит, что нищету не удастся победить к 2030 году. Вот это и есть перспектива президента.

В нашем правительстве есть и попугаи. Т.Голикова хочет постоянно быть на виду у народа, но как это сделать не знает. Надо что - то говорить позитивное, но его нет и не предвидится и вот она выдаёт: "Бедность должны сократить в два раза к 2030 году". Но об этом не однократно говорил президент. Сперва назначил срок до 2024 года. Но афёра не удалась, бедных стало на 1,3 % больше. На самом деле бедных больше, но Росстат не торопится афишировать, он ведь тоже подчиняется президенту, при котором он живут как у Христа за пазухой. Может Голикова стремится показать свою красоту? Однако красота на пустой желудок кажется издевательством.

И вот на этом фоне президент, премьер и некоторые министры с восторгом заявляют, что падение ВВП России существенно ниже чем в других развитых странах и даже в США. Люди добрые, очнитесь от этого бреда. Так нас дурит власть. У нас нечему падать. Всё что можно было развалить либеральная власть развалила. Осталось то, без чего государство не может существовать. Поэтому падение ниже. Однако правительство по согласованию с президентом намерено продать ещё 300 крупных предприятий и часть народа останется без работы. Большинство собственников начинает своё хозяйствование с сокращения рабочих. Более того выручка если эти предприятия останутся на плаву пойдёт в руки собственников.

В этом хаосе президент находит возможность снова оказаться в народе, используя современные цифровые технологии. Даёт указание правительству изучить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Думаю, что у него что - то происходит в голове.?Если пенсионер получит индексацию то это выразится примерно в 600 рублях. И об этом говорит президент на всю страну и через СМИ. Президент, ради Бога уйдите и не калечьте государство и его народ. Скажите конкретно, что изучать? Вы чиновникам у которых зарплата не менее ста тысяч повысили размер оплаты на 10 %, а рабочему с зарплатой в лучшем случае в 20 тысяч пожалели 600 - 700 рублей? Вы на государственном обеспечении до конца жизни и зачем вам зарплата в 800 тысяч рублей? Наверное премиальные бывают, а может и тринадцатая зарплата. А ведь рабочему, пенсионеру надо заплатить налоги, которые растут ежегодно. На масло и сахар к прежним ценам так и не вернулись. Вы со своим либеральным окружением разорили страну и её народ. Может хватит издеваться. Освободите Н.Платошкина и пусть народ решит судьбу государства.

Смотрите что происходит в стране. Смертность значительно превышает рождаемость. Не помогают и ваши подачки. Даже армия ничем не отличается от гражданского населения. В 2019 году военнослужащий расстрелял 8 сослуживцев. Уже в этом году под Воронежем солдат на военном аэродроме расстрелял четверых. При годичной службе в армии появляется дедовщина. И всё идёт от политики, которая проводится властью среди граждан страны. Убийства стали обыденным делом и это транслируется почти на всех каналах телевидения при трансляции фильмов или в новостях.

Пишет Станислав Кучер: "В России есть честные судьи, но нет суда как института, есть честные журналисты, но нет журналистики как четвёртой власти, есть честные полицейские, но нет полиции, которой мог бы гордиться народ, есть миллиардеры, но нет таких, кто бы не присягнул Кремлю и при этом спал спокойно. Из этого монолога не выкинешь ни одного слова, настолько это справедливо. А президент встречает Рождество в храме Новгородской области, поздравил верующих и пожелал дождаться чуда. И это говори президент в двадцать первом веке. Точно у него не всё в порядке с головой. Возможно он дождётся чуда как Трамп и Байден в Вашингтоне.